10 фактов о сериале "Мастер и Маргарита"

5. Также из этого интервью следует, что музыку для фильма должен был писать Андрей Петров. Но музыку в итоге написал Игорь Корнелюк.





6. Актер Александр Филиппенко дважды снялся в "Мастере и Маргарите". Сначала у Юрия Кары он сыграл Коровьева, а затем у Владимира Бортко - Азазелло.