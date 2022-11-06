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10 фактов о сериале "Мастер и Маргарита"

10 фактов о сериале "Мастер и Маргарита"

Автор:
06 ноября 2022 09:49
Сообщество : Кино
Метки: кино   мастер и маргарита   сериал   факты   фильм   фото   
926
12

Далее вы можете видеть спонтанные факты, связанные с сериалом "Мастер и Маргарита" 2005 года, который снял Владимир Бортко.

1. Геллу играет некая Таня Ю. На самом деле у нее фамилия Школьник. Владимир Бортко познакомился с актрисой еще на съемках «Цирк сгорел, а клоуны разбежались». А вообще, Татьяна - каскадер. Она помогала Анне Ковальчук выполнять трюки. Ну, и Бортко предложил ей сыграть Геллу, так как ее внешность очень соответствовала книжному персонажу.

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2. Анну Ковальчук Владимир Бортко сразу пригласил на главную роль. Но при этом актриса три раза приходила на пробы, чтобы те, кто сомневался в выборе, еще раз убедились, что Анна очень хорошо подходит на роль.

3. Среди сложных трюков Анна Ковальчук самостоятельно не выполнила только один - прыжок в воду с шестиметровой вышки (это сделала Таня Ю). Но всё остальное она выполняла сама, и даже очень сложные трюки - как полет "на веревках", которые буквально впивались в тело.

4. Из интервью Владимира Бортко Дмитрию Быкову, которое состоялось до съемок сериала, следует, что на роль Волонда рассматривались кандидатуры Олега Янковского и Олега Меньшикова. Но Воланда в итоге сыграл Олег Басилашвили.

5. Также из этого интервью следует, что музыку для фильма должен был писать Андрей Петров. Но музыку в итоге написал Игорь Корнелюк.


6. Актер Александр Филиппенко дважды снялся в "Мастере и Маргарите". Сначала у Юрия Кары он сыграл Коровьева, а затем у Владимира Бортко - Азазелло.

7. Также Валентин Гафт сначала сыграл главную роль Воланда у Юрия Кары, а затем "человека во френче" и "первосвященника Каифы".

8. Сходство Валентина Гафта с Лаврентием Берией открыл Юрий Кара, когда снимал Гафта в роли Берии в фильме "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".

9. Имя Мастера в романе не раскрывается. Но в фильме можно успеть прочитать, что на рукописи указан автор Максудов Николай Афанасьевич.

10. В сериале есть несоответствие возраста актеров возрасту их персонажей. Больше всего споров вызывает Кирилл Лавров, которому на момент съемок шел 80-й год. В этом возрасте странной выглядит боязнь Пилата «погубить карьеру».

Источник:

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Метки: кино   мастер и маргарита   сериал   факты   фильм   фото   
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8  комментариев
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132
Igor Grishaev 23 минуты назад
Один из фильмов, которые можно смотреть не один раз. Хотя возраст Лаврова и Басилашвили вызывает некое несоответствие роли.
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1k
Lenusya 6 секунд назад
фильм хороший, но кот просто раздражает, костюм из какого-то ТЮЗа взяли
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130
contraas 9 минут назад
сериал полный отстой....снят в совковом стиле...фантазии мало, поодбор актеров неудачен......режисер не справился даже со своим видением Романа.
пс оправдыввает его только то, МиМ почти не реально снять по Булгакову
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1k
Змей Горыныч 14 минут назад
Карра в выборе актеров промахнулся только с Маргаритой (Вертинская)
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3k
Gudilnik 19 минут назад
Анна Ковальчук, потребовала исключить из фильма сцену, в которой мальчик называет ее героиню мамой. Актриса заявила, что этот эпизод – предательство по отношению к ее дочери Злате.
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55k
alertol 21 минуту назад
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4k
Горожанин 38 минут назад
"Больше всего споров вызывает Кирилл Лавров, которому на момент съемок шел 80-й год. В этом возрасте странной выглядит боязнь Пилата «погубить карьеру»..."

Да что вы говорите!?.. Спросите об этом Байдена
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14k
K7OO Час назад
На мой взгляд, в постановке Кара актеры подобраны намного удачнее, особенно Воланд.
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