10 фактов о сериале "Мастер и Маргарита"

Далее вы можете видеть спонтанные факты, связанные с сериалом "Мастер и Маргарита" 2005 года, который снял Владимир Бортко.
1. Геллу играет некая Таня Ю. На самом деле у нее фамилия Школьник. Владимир Бортко познакомился с актрисой еще на съемках «Цирк сгорел, а клоуны разбежались». А вообще, Татьяна - каскадер. Она помогала Анне Ковальчук выполнять трюки. Ну, и Бортко предложил ей сыграть Геллу, так как ее внешность очень соответствовала книжному персонажу.
2. Анну Ковальчук Владимир Бортко сразу пригласил на главную роль. Но при этом актриса три раза приходила на пробы, чтобы те, кто сомневался в выборе, еще раз убедились, что Анна очень хорошо подходит на роль.
3. Среди сложных трюков Анна Ковальчук самостоятельно не выполнила только один - прыжок в воду с шестиметровой вышки (это сделала Таня Ю). Но всё остальное она выполняла сама, и даже очень сложные трюки - как полет "на веревках", которые буквально впивались в тело.
4. Из интервью Владимира Бортко Дмитрию Быкову, которое состоялось до съемок сериала, следует, что на роль Волонда рассматривались кандидатуры Олега Янковского и Олега Меньшикова. Но Воланда в итоге сыграл Олег Басилашвили.
5. Также из этого интервью следует, что музыку для фильма должен был писать Андрей Петров. Но музыку в итоге написал Игорь Корнелюк.
6. Актер Александр Филиппенко дважды снялся в "Мастере и Маргарите". Сначала у Юрия Кары он сыграл Коровьева, а затем у Владимира Бортко - Азазелло.
7. Также Валентин Гафт сначала сыграл главную роль Воланда у Юрия Кары, а затем "человека во френче" и "первосвященника Каифы".
8. Сходство Валентина Гафта с Лаврентием Берией открыл Юрий Кара, когда снимал Гафта в роли Берии в фильме "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
9. Имя Мастера в романе не раскрывается. Но в фильме можно успеть прочитать, что на рукописи указан автор Максудов Николай Афанасьевич.
10. В сериале есть несоответствие возраста актеров возрасту их персонажей. Больше всего споров вызывает Кирилл Лавров, которому на момент съемок шел 80-й год. В этом возрасте странной выглядит боязнь Пилата «погубить карьеру».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 6 актеров, которые снимались в кино, зная, что их скоро не станет в реальной жизни
- 7 интересных деталей в "Криминальном чтиве", которые Вы, скорее всего, не заметили
- Несколько интересных фактов про фильм "Дети капитана Гранта"
- 10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза
- 12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
пс оправдыввает его только то, МиМ почти не реально снять по Булгакову
Да что вы говорите!?.. Спросите об этом Байдена