Иркутские полицейские разыскивали воровку на каблуках, а задержали мужчину-рецидивиста

Однако в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что "эффектная блондинка" — это 30-летний местный мелкий воришка, который уже 8 раз привлекался за кражи. Трансвестита по неволе задержали, по факту кражи возбужденно уголовное дело.