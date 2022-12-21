Иркутские полицейские разыскивали воровку на каблуках, а задержали мужчину-рецидивиста

Экстравагантная маскировка преступника не спасла.
Иркутские полицейские несколько недель безуспешно пытались найти «блондинку на каблуках», засветившуюся на подъездной камере после кражи мобильного телефона в многоквартирном доме.
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Однако в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что "эффектная блондинка" — это 30-летний местный мелкий воришка, который уже 8 раз привлекался за кражи. Трансвестита по неволе задержали, по факту кражи возбужденно уголовное дело.
Такой себе, конечно, мастер перевоплощений
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