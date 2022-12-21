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Иркутские полицейские разыскивали воровку на каблуках, а задержали мужчину-рецидивиста

Иркутские полицейские разыскивали воровку на каблуках, а задержали мужчину-рецидивиста

Автор:
21 декабря 2022 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутск   видео   воровство   задержание   перевоплощение   полиция   
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Экстравагантная маскировка преступника не спасла.

Иркутские полицейские несколько недель безуспешно пытались найти «блондинку на каблуках», засветившуюся на подъездной камере после кражи мобильного телефона в многоквартирном доме.

Однако в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что "эффектная блондинка" — это 30-летний местный мелкий воришка, который уже 8 раз привлекался за кражи. Трансвестита по неволе задержали, по факту кражи возбужденно уголовное дело.

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Метки: Иркутск   видео   воровство   задержание   перевоплощение   полиция   
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2  комментария
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4k
Babangdida 42 минуты назад
Вот будут рады ему на зоне...
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SHAGREEN 2 минуты назад
Его прям в том образе надо на зону и отправлять
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