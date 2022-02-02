В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины

Минувшей ночью житель Ивановской области оставил свой жёлтый Opel Astra прогреваться у дома, где снимает квартиру, но не успел отойти несколько метров, как в салон запрыгнул неизвестный и попытался угнать автомобиль. 32-летний мужчина не задумываясь о возможных последствиях, успел открыть дверь автомобиля, схватил за шиворот угонщика и вышвырнуть из машины. Оба оказались на проезжей части.