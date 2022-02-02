В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины

Оба выпали из автомобиля на проезжую часть, но серьёзно не пострадали. Угонщика автовладелец задержал самостоятельно и тёпленьким передал в руки полицейских.
Минувшей ночью житель Ивановской области оставил свой жёлтый Opel Astra прогреваться у дома, где снимает квартиру, но не успел отойти несколько метров, как в салон запрыгнул неизвестный и попытался угнать автомобиль. 32-летний мужчина не задумываясь о возможных последствиях, успел открыть дверь автомобиля, схватил за шиворот угонщика и вышвырнуть из машины. Оба оказались на проезжей части.
Источник:
Сложно сказать, удалось ли мужчине спасти свою "ласточку" - по инерции продолжив движение, она врезалась в припаркованный на обочине автомобиль. Впрочем, скорость была небольшой и "Опель" пострадал не сильно.
Автовладелец задержал преступника и передал в руки полиции. На 30-летнего петербуржца Николая Хрипунова завели уголовное дело по статье о покушении на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.
Мотивы угонщика пока неизвестны, но, скорее всего, безработный петербуржец решил поправить своё финансовое положение. По данным ФССП, с 2016 года за Хрипуновым числится долг в 1179733 рублей.
Источник:
- "Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
- В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру
- На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели уголовное дело
- В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС
Понравилось17