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В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины

В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 18:57
Сообщество : Автомир
Метки: Петербург   видео   задержание   полиция   угон   
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Оба выпали из автомобиля на проезжую часть, но серьёзно не пострадали. Угонщика автовладелец задержал самостоятельно и тёпленьким передал в руки полицейских.

Минувшей ночью житель Ивановской области оставил свой жёлтый Opel Astra прогреваться у дома, где снимает квартиру, но не успел отойти несколько метров, как в салон запрыгнул неизвестный и попытался угнать автомобиль. 32-летний мужчина не задумываясь о возможных последствиях, успел открыть дверь автомобиля, схватил за шиворот угонщика и вышвырнуть из машины. Оба оказались на проезжей части.

Сложно сказать, удалось ли мужчине спасти свою "ласточку" - по инерции продолжив движение, она врезалась в припаркованный на обочине автомобиль. Впрочем, скорость была небольшой и "Опель" пострадал не сильно.

Автовладелец задержал преступника и передал в руки полиции. На 30-летнего петербуржца Николая Хрипунова завели уголовное дело по статье о покушении на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

Мотивы угонщика пока неизвестны, но, скорее всего, безработный петербуржец решил поправить своё финансовое положение. По данным ФССП, с 2016 года за Хрипуновым числится долг в 1179733 рублей.

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Метки: Петербург   видео   задержание   полиция   угон   
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Михаил Полчаса назад
Ну конечно, с таким долгом угонял "без цели хищения", так, за хлебом съездить. Не понимаю я этой формулировки, угнал - значит украл. Так можно и кошелёк стырить "без цели хищения".
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a.fey Полчаса назад
Теперь с него будет труднее долг получить. О будет под охраной.
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