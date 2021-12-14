В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера

При задержании Санта-Клаус оказывал активное сопротивление. Теперь, согласно немецкому законодательству, мужчине грозит солидный штраф за препятствование деятельности полиции.

Похожие митинги проходят во многих городах Германии. Их участники протестуют из-за ужесточившихся правил, введенных в связи с быстрым распространением нового штамма Covid-19 в Европе. Только в понедельник в Саксонии прошли 30 независимых акций протеста. К примеру, в городе Хальберштадт с населением около 40 тысяч жителей на улицы вышло около 1,5 тысяч противников антиковидных мер.