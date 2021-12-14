В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера

Главный волшебник страны засветился на митинге, где активно протестовал против ношения маски и обязательных сертификатов о вакцинации.
В немецком городе Штральзунде полицейские задержали мужчину в костюме Санта-Клауса. Товарищ пришел на митинг против ковидных ограничений, но вел себя не как законопослушные немцы. Он был агрессивен, выкрикивал лозунги против местного правила 2G (об обязательном ношении маски и сертификата о вакцинации при посещении заведений) и, вообще, мало походил на доброго волшебника.
При задержании Санта-Клаус оказывал активное сопротивление. Теперь, согласно немецкому законодательству, мужчине грозит солидный штраф за препятствование деятельности полиции.
Похожие митинги проходят во многих городах Германии. Их участники протестуют из-за ужесточившихся правил, введенных в связи с быстрым распространением нового штамма Covid-19 в Европе. Только в понедельник в Саксонии прошли 30 независимых акций протеста. К примеру, в городе Хальберштадт с населением около 40 тысяч жителей на улицы вышло около 1,5 тысяч противников антиковидных мер.
Widerstand #Halberstadt 13.12.2021 ❤️ pic.twitter.com/fjhWFV8vtl— La liberté n'a pas de mais! (@diktatur_feind) December 13, 2021
В Виттенберге с населением 46000 жителей в похожей акции поучаствовало 1300 местных жителей.
Heute in zahlreichen Städten in #SachsenAnhalt Tausende Menschen auf der Straße! DANKE! Für #Demokratie & #Freiheit gegen #Impfzwang & #Corona-Regime. #Demo in #Wittenberg #Oschersleben #Halle #Querfurt #Bitterfeld u.a. #Querdenken & Zusammenhalten gegen #Ampel-Totalitarismus pic.twitter.com/1NVg4cwcjb— Martin Reichardt, MdB (@M_Reichardt_AfD) December 13, 2021
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