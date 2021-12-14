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В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера

В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера (3 фото)

Автор:
14 декабря 2021 09:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Германия   Санта-Клаус   видео   задержание   митинг   полиция   
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Главный волшебник страны засветился на митинге, где активно протестовал против ношения маски и обязательных сертификатов о вакцинации.

В немецком городе Штральзунде полицейские задержали мужчину в костюме Санта-Клауса. Товарищ пришел на митинг против ковидных ограничений, но вел себя не как законопослушные немцы. Он был агрессивен, выкрикивал лозунги против местного правила 2G (об обязательном ношении маски и сертификата о вакцинации при посещении заведений) и, вообще, мало походил на доброго волшебника.


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При задержании Санта-Клаус оказывал активное сопротивление. Теперь, согласно немецкому законодательству, мужчине грозит солидный штраф за препятствование деятельности полиции.


Похожие митинги проходят во многих городах Германии. Их участники протестуют из-за ужесточившихся правил, введенных в связи с быстрым распространением нового штамма Covid-19 в Европе. Только в понедельник в Саксонии прошли 30 независимых акций протеста. К примеру, в городе Хальберштадт с населением около 40 тысяч жителей на улицы вышло около 1,5 тысяч противников антиковидных мер.


В Виттенберге с населением 46000 жителей в похожей акции поучаствовало 1300 местных жителей.


Источник:

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Метки: Ynews   Германия   Санта-Клаус   видео   задержание   митинг   полиция   
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10k
Мафусаил 2 часа назад
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13k
Вася 19 минут назад
чо за уё.бищный проирыватель!!! все видосы б.лядь с разрешением полтора пиксела! фишки вы охренели там, нафига эта параша всё конвертирует в формат для 3310 ?
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1k
Пихайло 39 минут назад
ляцкие фашисты!
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Даже Санта против фашизма.
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13
Вкусный Алекс Юстасов 56 минут назад
Вообще-то он член неонацистской банды "зигующие санты"
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pitsilver Час назад
Автор, 2G означает geimpft oder genesen ( вакцинирован или переболел) в обоих случаях должен быть сертификат,а маски и так обязательны.
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вот такие Санта Клаусы нужны западному обществу!
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8k
krivsan 2 часа назад
А дети,они же Санту ждут,а тут забрали
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
судя по одежде - это Дед Мороз был , а не Санта Клаус
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