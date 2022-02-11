Причем сделали это дубинкой, отобранной у одного из доблестных стражей порядка.
Вчера вечером жильцы одной из улиц в районе Царицыно сообщили в полицию о буйных мужчинах, распивавших алкоголь на детской площадке. Но лучше бы правоохранителей они не вызывали, поскольку местные бабушки с вениками справились бы с задержанием пьяного чеченца и киргиза куда профессиональней.
Приехавшие на место правоохранители потребовали у дебоширов предъявить документы, а получив грубый отказ, попытались их задержать. И эта попытка стоила им госпитализации. В ролике видно, как после нескольких несильных ударов дубинкой по ногам один из правонарушителей звереет, нападает на полицейского и бьёт того кулаком в лицо. Правоохранитель вместо того, чтобы достать пистолет или газовый баллончик, наклоняется, закрывает лицо руками и ожидаемо получает сильный пинок по голове. Бездействующий до этого момента напарник принимается неумело размахивать дубинкой, нанося больше повреждений стоящей рядом машине, а не дебоширу. Затем в драку ввязывается второй пьянчуга, который успел отобрать дубинку у пострадавшего полицейского, и пускает её в дело. Усмирить гостей столицы удалось только демонстрацией пистолета. Правда, задержать удалось только 28-летнего мигранта по имени Нурлан, второму правонарушителю удалось сбежать.
Осторожно, это видео может вызвать приступ хохота или стыда:
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Второго нападавшего задержали той же ночью. Им оказался Магомед Хусаинов из Чечни. Обоим грозит до пяти лет колонии за применение насилия в отношении представителей власти.
Полицейским же пришлось вызывать скорую помощь. Обоих госпитализировали с ушибами головы. Как считаете, у избитых правоохранителей всё в порядке с профпригодностью?
Тоже Москва, тоже вчера и тоже разборки мигрантов. К счастью для полицейских, дрались они между собой:
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Тогда вопросы к полиции.....
Правильно что их отделали!!!! Таким уёпкам не место в МВД!!
Жаль их не втоптали в асфальт!!!!
Могли сразу достать пистолет, предупредительный в воздух, нет, тогда положить ублюдков, но нет они ссыкливые мусора!
До 5-ти лет? Дёшево же честь и здоровье своих сотрудников органы ценят...коммерсам значит за притянутое за уши мошенничество от 7 и больше, а макакам за избиение сотрудников полиции до 5 лет и то наверное отмажут их...
По твоему, чурок с ходу мордой в пол и браслеты одевать?
Правоохранители сработали отлично.
Наркотики не подбрасывали.