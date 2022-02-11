Вчера вечером жильцы одной из улиц в районе Царицыно сообщили в полицию о буйных мужчинах, распивавших алкоголь на детской площадке. Но лучше бы правоохранителей они не вызывали, поскольку местные бабушки с вениками справились бы с задержанием пьяного чеченца и киргиза куда профессиональней.







Приехавшие на место правоохранители потребовали у дебоширов предъявить документы, а получив грубый отказ, попытались их задержать. И эта попытка стоила им госпитализации. В ролике видно, как после нескольких несильных ударов дубинкой по ногам один из правонарушителей звереет, нападает на полицейского и бьёт того кулаком в лицо. Правоохранитель вместо того, чтобы достать пистолет или газовый баллончик, наклоняется, закрывает лицо руками и ожидаемо получает сильный пинок по голове. Бездействующий до этого момента напарник принимается неумело размахивать дубинкой, нанося больше повреждений стоящей рядом машине, а не дебоширу. Затем в драку ввязывается второй пьянчуга, который успел отобрать дубинку у пострадавшего полицейского, и пускает её в дело. Усмирить гостей столицы удалось только демонстрацией пистолета. Правда, задержать удалось только 28-летнего мигранта по имени Нурлан, второму правонарушителю удалось сбежать.