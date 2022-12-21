Машинист поезда сумел остановить состав в самый последний момент

Водитель грузовика — очень везучий человек. Его машина встала на путях и застряла в снегу. Он не смог ни дать назад, ни проехать в перёд. В этот момент переезд был закрыт и поезд уже приближался. Машинист чудом смог остановить состав и предотвратить трагедию.