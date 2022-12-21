FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10619 постов • 810 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Машинист поезда сумел остановить состав в самый последний момент

Машинист поезда сумел остановить состав в самый последний момент

Автор:
21 декабря 2022 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: Жизнь   Россия   авария   авто   видео   жд   интересное   фото   чудо   
716
1
1

В городе Дмитров на железнодорожном переезде застрял грузовик из-за снега. Он не мог ни сдать назад, ни проехать вперёд, В этот момент по рельсам ехал поезд. Чудом удалось избежать трагедии.

Водитель грузовика — очень везучий человек. Его машина встала на путях и застряла в снегу. Он не смог ни дать назад, ни проехать в перёд. В этот момент переезд был закрыт и поезд уже приближался. Машинист чудом смог остановить состав и предотвратить трагедию.

Водитель машины и машинист поезда могут смело отмечать свой второй день рождения! Машинист остановил состав в сантиметрах от кабины большегруза.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Жизнь   Россия   авария   авто   видео   жд   интересное   фото   чудо   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Типа граф 37 минут назад
Как в кино !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
518
GoodFireman 5 минут назад
Кто работает на ж.д. поймут, остальные будут усмехаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 15 минут назад
- Я весь такой везучий! У меня машина сегодня на переезде застряла! Ни у кого не застряла, а меня застряла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сибиряк 18 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roman 22 минуты назад
Повезло, что электричка, а не сто вагонов с железным прокатом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
320167



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Набирающие популярность в сообществах
Продается переднее крыло самого успешного болида Формулы-1
Продается переднее крыло самого успешного болида Формулы-1
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно!

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#факты#полиция#дтп#аварии#авто аварии#кино#соцсети#Мемы
#Юмор#Прикол#Ynews#животные#фотографии#автомобили#автомир#креатив#задержание#новый год
#интересно#история#интересное#люди#подборка#картинки#в мире#Приколы#истории#познавательно
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение "Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию" "Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию" В Омске горит торговый центр "Триумф" В Омске горит торговый центр "Триумф" В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости

На что жалуетесь?

Вернуться