Машинист поезда сумел остановить состав в самый последний момент

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В городе Дмитров на железнодорожном переезде застрял грузовик из-за снега. Он не мог ни сдать назад, ни проехать вперёд, В этот момент по рельсам ехал поезд. Чудом удалось избежать трагедии.
Водитель грузовика — очень везучий человек. Его машина встала на путях и застряла в снегу. Он не смог ни дать назад, ни проехать в перёд. В этот момент переезд был закрыт и поезд уже приближался. Машинист чудом смог остановить состав и предотвратить трагедию.
Водитель машины и машинист поезда могут смело отмечать свой второй день рождения! Машинист остановил состав в сантиметрах от кабины большегруза.
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