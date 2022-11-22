"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"

Креативщики Youtube-канала «Сигнал» опубликовали забавный ролик в котором собраны причины не переезжать в Россию для иностранцев. Среди причин: порицание ЛГБТ, в России нет гендерно-нейтральных туалетов, в России нет ярких украинских перформансов, россияне моются полностью и принимают ванну.
Создатели ролика пополнили список стереотипов о россиянах. Видео с названием «16 причин НЕ переезжать в Россию» набрало почти 33 тысячи просмотров и 4 тысячи лайков. Ролик стал популярен не только в России, но и в странах Европы.
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Ролик рассчитан на англоязычную аудиторию и поэтому вся озвучка и текст на английском. Издание "Блокнот" перевёл ролик на русский язык.
Итак, встречайте: 16 причин не переезжать в Россию.
- Русские не празднуют Месяц Гордости (это праздник ЛГБТ-сообществ)
- В России не практикуется незаконное заселение в пустующие дома
- Если в России ты ворвёшься в чужой дом, тебя оттуда выгонят
- В России не сносят памятники, не вписывающиеся в новую повестку
- В России уже 30 лет не используют водомёты и резиновые пули для разгона митингов. Но они же настолько эффективные!
- Экспонаты «Эрмитажа» не возвращаются из Африки (23 июня все экспонаты «Эрмитажа» вернулись с выставок в Европе)
- В России люди не знают, что такое «лутинг» (looting (англ.) – мародёрство и добыча «трофеев», воровство во время беспорядков). Если в России ты что-то украл в магазине, ты будешь осужден
- В России нет гендерно-нейтральных туалетов
- В России люди моются полностью (всё тело) и даже принимают ванны! Что это за безумие?!
- В России нет Фонда Сороса
- В России нет ярких украинских перформансов
- В России вы не можете разрушить карьеру актёра, который вам не нравится. Он может подать на вас в суд и обвинить в клевете (В России Джони Деппа не отстранили бы от съёмок кино из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Хёрд)
- В России нет прогрессивного движения BLM
- В России нет Сатанинской церкви
- Дети Владимира Путина не курят крэк (крэк – кристаллическая форма кокаина, представляющая собой смесь кокаина с пищевой содой. За подобным был замечен сын действующего президента Америки Хантер Байден)
- Как они могут что-нибудь знать о жизни в гетто? В России нет гетто! А это значит, нет и хорошей музыки
- Россия вводит только ответные санкции. Это настораживает…
- В России вы до сих пор можете купить следующие книги: «Маус: рассказ выжившего», «Убить пересмешника», «Приключения Гекльберри Финна».
- В России вас не посадят, если вы отказываетесь от вакцинации. Это плохо влияет на коллективный иммунитет.
Причин получилось не 16, а целых 19. Но на смысл это особо не влияет. В комментариях к ролику россияне порадовались, что они живут именно в России.
*перевод последнего комментария: "Хорошо. Хорошо. Немедленно перееду в Россию. О, подождите. Я уже здесь! Какая прекрасная ситуация!"
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