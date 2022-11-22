FISHKINET
Сообщество Юмор 15964 поста • 3180 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"

"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"

Автор:
22 ноября 2022 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   видео   европа   жизнь в России   интересное   причины не приезжать в Россию   ролик   фото   
1029
2
1

Креативщики Youtube-канала «Сигнал» опубликовали забавный ролик в котором собраны причины не переезжать в Россию для иностранцев. Среди причин: порицание ЛГБТ, в России нет гендерно-нейтральных туалетов, в России нет ярких украинских перформансов, россияне моются полностью и принимают ванну.

Создатели ролика пополнили список стереотипов о россиянах. Видео с названием «16 причин НЕ переезжать в Россию» набрало почти 33 тысячи просмотров и 4 тысячи лайков. Ролик стал популярен не только в России, но и в странах Европы.

Ролик рассчитан на англоязычную аудиторию и поэтому вся озвучка и текст на английском. Издание "Блокнот" перевёл ролик на русский язык.

Итак, встречайте: 16 причин не переезжать в Россию.

  • Русские не празднуют Месяц Гордости (это праздник ЛГБТ-сообществ)
  • В России не практикуется незаконное заселение в пустующие дома
  • Если в России ты ворвёшься в чужой дом, тебя оттуда выгонят
  • В России не сносят памятники, не вписывающиеся в новую повестку
  • В России уже 30 лет не используют водомёты и резиновые пули для разгона митингов. Но они же настолько эффективные!
  • Экспонаты «Эрмитажа» не возвращаются из Африки (23 июня все экспонаты «Эрмитажа» вернулись с выставок в Европе)
  • В России люди не знают, что такое «лутинг» (looting (англ.) – мародёрство и добыча «трофеев», воровство во время беспорядков). Если в России ты что-то украл в магазине, ты будешь осужден
  • В России нет гендерно-нейтральных туалетов
  • В России люди моются полностью (всё тело) и даже принимают ванны! Что это за безумие?!
  • В России нет Фонда Сороса
  • В России нет ярких украинских перформансов
  • В России вы не можете разрушить карьеру актёра, который вам не нравится. Он может подать на вас в суд и обвинить в клевете (В России Джони Деппа не отстранили бы от съёмок кино из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Хёрд)
  • В России нет прогрессивного движения BLM
  • В России нет Сатанинской церкви
  • Дети Владимира Путина не курят крэк (крэк – кристаллическая форма кокаина, представляющая собой смесь кокаина с пищевой содой. За подобным был замечен сын действующего президента Америки Хантер Байден)
  • Как они могут что-нибудь знать о жизни в гетто? В России нет гетто! А это значит, нет и хорошей музыки
  • Россия вводит только ответные санкции. Это настораживает…
  • В России вы до сих пор можете купить следующие книги: «Маус: рассказ выжившего», «Убить пересмешника», «Приключения Гекльберри Финна».
  • В России вас не посадят, если вы отказываетесь от вакцинации. Это плохо влияет на коллективный иммунитет.

Причин получилось не 16, а целых 19. Но на смысл это особо не влияет. В комментариях к ролику россияне порадовались, что они живут именно в России.

*перевод последнего комментария: "Хорошо. Хорошо. Немедленно перееду в Россию. О, подождите. Я уже здесь! Какая прекрасная ситуация!"

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Россия   видео   европа   жизнь в России   интересное   причины не приезжать в Россию   ролик   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Izrin Maria Полчаса назад
Нравится-ли вам, россияне, расход бюджетных средств на это дерьмо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Квантовый переход 8 минут назад
Про лутинг тоже знаем.Пост был здесь про двух черножопых,которые возомнили себя черномазыми,и попытались лутануть несколько вещей из магазина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Не надо скромничать - гендерно-нейтральные туалеты есть и их много. Они есть почти в каждом многоэтажном доме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
316410



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера"
Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив...
Юлю Ауг оставили без жилья
Юлю Ауг оставили без жилья
Набирающие популярность в сообществах
Гавиаловый крокодил: Не гавиал и не совсем крокодил. Исчезающий монстр, чью тайну разгадывали 120 лет
Гавиаловый крокодил: Не гавиал и не совсем крокодил. Исчезающий монстр, чью тайну...
Безупречный Ferrari F50 1995 года может быть продан за 6,5 миллионов долларов в следующем месяце
Безупречный Ferrari F50 1995 года может быть продан за 6,5 миллионов долларов в...
Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию
Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ребёнку достался твой характер

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#дтп#автомир#авто аварии#Приколы#сатира#Спорт
#Юмор#Прикол#картинки#интересное#СССР#в мире#Разное#ретро авто#США#природа
#интересно#животные#позитив#автомобили#фотографии#аварии#история#сарказм#улыбнуло#Россия
Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за...

На что жалуетесь?

Вернуться