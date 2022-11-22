"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"

Ролик рассчитан на англоязычную аудиторию и поэтому вся озвучка и текст на английском. Издание "Блокнот" перевёл ролик на русский язык.

Итак, встречайте: 16 причин не переезжать в Россию.

Русские не празднуют Месяц Гордости (это праздник ЛГБТ-сообществ)

В России не практикуется незаконное заселение в пустующие дома

Если в России ты ворвёшься в чужой дом, тебя оттуда выгонят

В России не сносят памятники, не вписывающиеся в новую повестку

В России уже 30 лет не используют водомёты и резиновые пули для разгона митингов. Но они же настолько эффективные!

Экспонаты «Эрмитажа» не возвращаются из Африки (23 июня все экспонаты «Эрмитажа» вернулись с выставок в Европе)

В России люди не знают, что такое «лутинг» (looting (англ.) – мародёрство и добыча «трофеев», воровство во время беспорядков). Если в России ты что-то украл в магазине, ты будешь осужден

В России нет гендерно-нейтральных туалетов

В России люди моются полностью (всё тело) и даже принимают ванны! Что это за безумие?!

В России нет Фонда Сороса

В России нет ярких украинских перформансов

В России вы не можете разрушить карьеру актёра, который вам не нравится. Он может подать на вас в суд и обвинить в клевете (В России Джони Деппа не отстранили бы от съёмок кино из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Хёрд)

В России нет прогрессивного движения BLM

В России нет Сатанинской церкви

Дети Владимира Путина не курят крэк (крэк – кристаллическая форма кокаина, представляющая собой смесь кокаина с пищевой содой. За подобным был замечен сын действующего президента Америки Хантер Байден)

Как они могут что-нибудь знать о жизни в гетто? В России нет гетто! А это значит, нет и хорошей музыки

Россия вводит только ответные санкции. Это настораживает…

В России вы до сих пор можете купить следующие книги: «Маус: рассказ выжившего», «Убить пересмешника», «Приключения Гекльберри Финна».

В России вас не посадят, если вы отказываетесь от вакцинации. Это плохо влияет на коллективный иммунитет.

Причин получилось не 16, а целых 19. Но на смысл это особо не влияет. В комментариях к ролику россияне порадовались, что они живут именно в России.