В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости

Новогодней ностальгии пост

В Екатеринбурге девушка с «остаточным» устроила ДТП, в котором пострадал пешеход

Слепой на «КамАЗе» — не к добру: наезд на пешехода в Волгограде

Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"

В Москве блондинка продала свой BMW, а через день угнала его у нового владельца