В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости

На востоке Москвы иномарка сбила женщину на переходе. Как оказалось, за рулём был несовершеннолетний парень. Он купил машину в начале ноября.
17-летний подросток в сумерках нёсся по дороге на востоке Москвы. Женщина вышла из автобуса и пошла по пешеходному переходу, где в неё врезался автомобиль. Пострадавшей 30 лет, она доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает RG,
На допросе подросток признался, что купил автомобиль у владельца, соврав о наличии прав и о возрасте.
"Со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте. Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства", - говорится в сообщении.
Источник:
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Эээээ? А как он договор-то подписал? Или это опять по Генеральной? Тогда продавец конкретно попал!