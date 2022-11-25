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В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости

В Москве 17-летний подросток купил машину, а через три недели сбил женщину на огромной скорости

Автор:
25 ноября 2022 09:42
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Россия   авария   видео   пешеходный переход   подросток   сбил женщину   фото   
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На востоке Москвы иномарка сбила женщину на переходе. Как оказалось, за рулём был несовершеннолетний парень. Он купил машину в начале ноября.

17-летний подросток в сумерках нёсся по дороге на востоке Москвы. Женщина вышла из автобуса и пошла по пешеходному переходу, где в неё врезался автомобиль. Пострадавшей 30 лет, она доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает RG,

На допросе подросток признался, что купил автомобиль у владельца, соврав о наличии прав и о возрасте.

"Со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте. Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства", - говорится в сообщении.


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Метки: Москва   Россия   авария   видео   пешеходный переход   подросток   сбил женщину   фото   
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14  комментариев
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11k
кот базилий 59 минут назад
Родители "не знали"? Пускай резвиться мальчик-чурбанчик.
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2k
SHAGREEN Полчаса назад
Тётя тоже молодец, все остановились, но она самая быстрая и самая бессмерная, успокаевает только то, что права. Про поцика и продавца и так понятно.
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75
efrat SHAGREEN 11 минут назад
дело не в правоте, а в том, что люди безосновательно доверяют водителям - что они остановятся, что не совершат наезд....
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1k
Сергей Викторович 40 минут назад
Потому что пора возвращать порядок, когда переоформление права собственности происходило в ГИБДД одномоментно с постановкой автомобиля на учет на нового владельца! Тогда будет меньше криминальных авто, авто с непонятными владельцами, подставами со штрафами и ответственностью за ДТП, будет перекрыт воздух перекупам, и т.д. Тем более сейчас, когда есть ГосУслуги, можно сделать нормальный сервис по переоформлению автомобилей (права собственности и регистрация).
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75
efrat Сергей Викторович 12 минут назад
тогда это перекроет поток денег верхушке гибдд
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17k
Вася 44 минуты назад
ну и отвечать по взрослому тогда
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97k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
На допросе подросток признался, что купил автомобиль у владельца, соврав о наличии прав и о возрасте.
_________________________

Эээээ? А как он договор-то подписал? Или это опять по Генеральной? Тогда продавец конкретно попал!
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41k
Aleksandr Час назад
вангую-подросток окажется неназываемой национальности
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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