Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение

25 октября россияне всей европейской части России, а также частично в Сибири могли наблюдать уникальное явление — частичное солнечное затмение. Если вы не успели посмотреть затмение, не печальтесь. Мы покажем, как это было.
Жители городов России делятся своими видео и фотографиями затмения.
Затмение можно было наблюдать с 12:00 до 16:00 (московское время). Максимальная фаза 0,86 в 14:00 мск будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО в Западной Сибири. В Москве фаза достигнет 0,7 , т.е. Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%. В причерноморских регионах России почти везде фаза затмения превысит 0,5, уточняет Россия сейчас.
Кадрами затмения делятся очевидцы с разных уголков России. Лучше всего в России видно, как Луна закрывает солнечный диск в Екатеринбурге — там у солнца закрыто 85%.
Москвичи и жители Санкт-Петербурга тоже делились своими фотографиями затмения.
Астрономы предупредили, что в ближайшие три недели будут слабые магнитные бури. Пройдут они 28, 30 и 31 октября, а также 2, 5 и 10 ноября.
А вы успели увидеть солнечное затмение? Делитесь фотографиями в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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