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Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение

Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение

Автор:
25 октября 2022 16:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   затмение   интересное   красота   солнечное затмение   фото   
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25 октября россияне всей европейской части России, а также частично в Сибири могли наблюдать уникальное явление — частичное солнечное затмение. Если вы не успели посмотреть затмение, не печальтесь. Мы покажем, как это было.

Жители городов России делятся своими видео и фотографиями затмения.

Затмение можно было наблюдать с 12:00 до 16:00 (московское время). Максимальная фаза 0,86 в 14:00 мск будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО в Западной Сибири. В Москве фаза достигнет 0,7 , т.е. Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%. В причерноморских регионах России почти везде фаза затмения превысит 0,5, уточняет Россия сейчас.

Кадрами затмения делятся очевидцы с разных уголков России. Лучше всего в России видно, как Луна закрывает солнечный диск в Екатеринбурге — там у солнца закрыто 85%.

Москвичи и жители Санкт-Петербурга тоже делились своими фотографиями затмения.

Астрономы предупредили, что в ближайшие три недели будут слабые магнитные бури. Пройдут они 28, 30 и 31 октября, а также 2, 5 и 10 ноября.

А вы успели увидеть солнечное затмение? Делитесь фотографиями в комментариях!


Источник:

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Метки: Россия   видео   затмение   интересное   красота   солнечное затмение   фото   
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6  комментариев
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280
Feto13 5 часов назад
Было очень пасмурно,но всё-таки получилось кое как...
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59k
pynh 4 часа назад
А нахера на это смотрят? Что там такого показывается?
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2k
poбт 5 часов назад
затмение в городе это шняга шняжная
вот на природе его ощущаешь даже не глядя, жуткая хрень к слову
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20
Sata33 poбт 5 часов назад
да чего там жуткого ?
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859
Arti 5 часов назад
Ссылка youtu.be

Прямая
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