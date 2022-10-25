Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение

Затмение можно было наблюдать с 12:00 до 16:00 (московское время). Максимальная фаза 0,86 в 14:00 мск будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО в Западной Сибири. В Москве фаза достигнет 0,7 , т.е. Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%. В причерноморских регионах России почти везде фаза затмения превысит 0,5, уточняет Россия сейчас.