"Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России

Модный дом Dior опубликовал рекламный ролик своей рождественской коллекции. Всё в лучших российских традициях: девушки, берёзки, снежок. Подписчики усмотрели в этой рекламе скрытую поддержку России. Кто-то порадовался, а кто-то не очень!
На странице модного Дома Dior появились промо-кадры со съемки новой рекламной кампании. На снимках модели позируют в заснеженном березовом лесу, демонстрируя платья и аксессуары из новой коллекции.
«В этом ледяном царстве собраны неземные вещи, созданные Марией Грацией Кьюри, которые воплощают в себе чудеса праздничного сезона. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров из круизной коллекции. Следите за следующими путешествиями по мере продолжения тура», — говорится в подписи к снимкам из нового кампейна.
Девушки в длинных сарафанах гуляют меж заснежённых берёзок. В коллекцию вошли аксессуары, сумки, обувь и одежда с зимним принтом — снежинки, льдинки.
Life обратился за комментарием на горячую линию Dior. Там заявили, что в новой коллекции нет никакой отсылки к России. Там объяснили, что каждый год компания делает отсылки к сказкам.
«Данная [коллекция] тоже ассоциируется со сказками, но у нас не было подтверждения, что напрямую связана с Россией», — подчеркнула собеседница издания.
Однако пользователи сети увидели тут прямую связь с Россией. Кто-то остался доволен, а кто-то не очень...
«Как можно сейчас рекламировать Россию?!», - писали противники России.
Россияне тоже не промолчали.
«Русская зима! Как это красиво!»
«Намек мы поняли! Диор решил сделать стиль русской барышни»
«Березы, хороводы, кружева и кирзачи. Все очень русское»
«Классическая русская музыка, вологодское кружево, душегрейка, снег и березы, хороводы!!! Ребята, давно не было такого красивого прочтения аля-рюс»
Источник:
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Когда дело касается всяких гомиков, то они выступают за многообразие и терпимость, а как только небольшой намёк на Россию, так сразу показывают оскал гиены.
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
Подлежит денацификации!
Даже когда его сестра состояла во французском Сопротивлении и была захвачена гестапо, модельер Кристиан Диор держал нос по ветру и работал с нацистами, часто делая платья и наряды для жен высокопоставленных офицеров. Некоторые считали его предателем и марионеткой немцев. А он утверждал, что делает всё возможное для спасения французской моды.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280918/40693/https://kulturologia.ru/blogs/280918/40693/
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
Денацифицируйте дустом, пожалуйста!
-Тепло ли Тебе немица, тепло ли Тебе голландица!