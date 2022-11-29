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"Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России

"Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России

Автор:
29 ноября 2022 09:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: dior   Россия   берёзки   видео   интересное   милота   мода   снег   фото   
2007
5
1

Модный дом Dior опубликовал рекламный ролик своей рождественской коллекции. Всё в лучших российских традициях: девушки, берёзки, снежок. Подписчики усмотрели в этой рекламе скрытую поддержку России. Кто-то порадовался, а кто-то не очень!

На странице модного Дома Dior появились промо-кадры со съемки новой рекламной кампании. На снимках модели позируют в заснеженном березовом лесу, демонстрируя платья и аксессуары из новой коллекции.

«В этом ледяном царстве собраны неземные вещи, созданные Марией Грацией Кьюри, которые воплощают в себе чудеса праздничного сезона. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров из круизной коллекции. Следите за следующими путешествиями по мере продолжения тура», — говорится в подписи к снимкам из нового кампейна.

Девушки в длинных сарафанах гуляют меж заснежённых берёзок. В коллекцию вошли аксессуары, сумки, обувь и одежда с зимним принтом — снежинки, льдинки.

Life обратился за комментарием на горячую линию Dior. Там заявили, что в новой коллекции нет никакой отсылки к России. Там объяснили, что каждый год компания делает отсылки к сказкам.

«Данная [коллекция] тоже ассоциируется со сказками, но у нас не было подтверждения, что напрямую связана с Россией», — подчеркнула собеседница издания.

Однако пользователи сети увидели тут прямую связь с Россией. Кто-то остался доволен, а кто-то не очень...

«Как можно сейчас рекламировать Россию?!», - писали противники России.

Россияне тоже не промолчали.

«Русская зима! Как это красиво!»

«Намек мы поняли! Диор решил сделать стиль русской барышни»

«Березы, хороводы, кружева и кирзачи. Все очень русское»

«Классическая русская музыка, вологодское кружево, душегрейка, снег и березы, хороводы!!! Ребята, давно не было такого красивого прочтения аля-рюс»

Источник:

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Метки: dior   Россия   берёзки   видео   интересное   милота   мода   снег   фото   
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29  комментариев
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8k
Путинский Бот Час назад
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7k
ГГалка 11 секунд назад
стиль может и похож на наш, но - вот погуглила, где растут берёзы: "Растет на всей территории Европы, даже на Британских островах и Испании. Типично наблюдать в Скандинавских странах, на Севере Европы и в восточной части Азии. Берёза – единственный вид лиственных деревьев, который может произрастать в Лапландии. Некоторые виды встречаются в Северной Америке и Дальнем Востоке". так что не факт) барышни точно не наши: тощие и одна вон вообще стриженная под ноль.
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16k
Александр 2 минуты назад
Вот и вся толерантность западной цивилизации.
Когда дело касается всяких гомиков, то они выступают за многообразие и терпимость, а как только небольшой намёк на Россию, так сразу показывают оскал гиены.
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−15
xmail.life 4 минуты назад
Алексей Теуш - Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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−15
xmail.life 5 минут назад
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
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832
JocKey 8 минут назад
Как по мне ассоциация больше не с хороводом, а русским балетом...
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11k
.Атеист. 14 минут назад
Как же у них подгорает от нас и нашей культуры, капсдэц. Да и похер!
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7k
Николай Полчаса назад
А срать, на кой нам этот диор...
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9k
antonium Полчаса назад
Здорово на самом деле когда русская культура продвигается через моду, литературу и искусство. Таким образом на западе создается образ духовно богатых и развитых людей. Если было бы еще производство чего-то исконно русского и очень качественного (кроме оружия и алкоголя), было бы просто великолепно.
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9k
Летучий Мыш 36 минут назад
Что там диор. Во, восточная колоннада белого дома. И где то средь березок бродит потерянный байден

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4k
Nicksed 37 минут назад
Девушки с берёзками это плохо.Надо нигеров с пальмами.
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809
pka2004 39 минут назад
Хрюшки возмущены! Какой ужас! Надеюсь, модный дом Диор не станет снимать сюжет "утро в свинарнике".
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Комментарий удален. Причина: флуд
−15
5k
Компьютер DELL монитором 58 минут назад
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−15
xmail.life Час назад
Путинский Бот - х у йй тебе в сраку . гниль под залупная пут леровская .
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4k
Frank Borman Час назад
Бандеровцы негодуют: Dior скурвился и рекламирует Russia. Цэ зрада зрадная! Нет чтобы рекламировать Ukraine и Zelia.
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3k
vfrcbvec Час назад
Dior
Даже когда его сестра состояла во французском Сопротивлении и была захвачена гестапо, модельер Кристиан Диор держал нос по ветру и работал с нацистами, часто делая платья и наряды для жен высокопоставленных офицеров. Некоторые считали его предателем и марионеткой немцев. А он утверждал, что делает всё возможное для спасения французской моды.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280918/40693/https://kulturologia.ru/blogs/280918/40693/
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−15
xmail.life Час назад
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
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29k
Ashabad Час назад
Сиськоф нет
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29k
Ashabad Час назад
Пройдёт совсем немного времени и Европа будет плакаться и "просить прощения".
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7k
Колорад 2 часа назад
Так то ж, современная эвропейская сказка.
-Тепло ли Тебе немица, тепло ли Тебе голландица!
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