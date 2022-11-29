"Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России

Life обратился за комментарием на горячую линию Dior. Там заявили, что в новой коллекции нет никакой отсылки к России. Там объяснили, что каждый год компания делает отсылки к сказкам.

«Данная [коллекция] тоже ассоциируется со сказками, но у нас не было подтверждения, что напрямую связана с Россией», — подчеркнула собеседница издания.

Однако пользователи сети увидели тут прямую связь с Россией. Кто-то остался доволен, а кто-то не очень...