В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту

В Старом Осколе местные жители заметили, как старик привязал дворняжку к своей "шестёрке" и прокатил по асфальту. Неравнодушные жители тут же бросились на помощь к псу, но пенсионер заявил, что собака ему надоела, бросил её в багажник и уехал.
Жители Старого Оскола попытались спасти пса, которого пенсионер привязал к автомобилю. 72-летний мужчина решил таким образом избавиться от надоевшего пса. Местные жители перегородили дорогу пенсионеру и попытались забрать собаку.
Однако дед не согласился отдать собаку. Он забросил её в багажник и уехал. По его словам, собака ему надоела он везёт её в лес, сообщает Life. Позже собаку обнаружили на обочине.
К счастью, пёсик был жив, хоть и напуган. У него есть небольшие ссадины и раны, но его жизни ничто не угрожает. Он чудом избежал серьёзных травм. Местные жители тут же пса покормили и приютили. Теперь ему ищут новый дом и любящего хозяина. Но на этом история не кончилась.
Новость дошла до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он поручил и.о. начальника УМВД России по Старому Осколу в кратчайшие сроки найти пенсионера. Старик был найден, сообщили в ведомстве.
"В настоящее время автомобилист установлен и опрошен. Им оказался 72-летний местный житель. Мужчина пояснил, что таким образом хотел избавиться от надоевшего домашнего животного и увезти его из дома. После осмотра собаки специалистами будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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Аминь