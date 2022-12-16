В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту

К счастью, пёсик был жив, хоть и напуган. У него есть небольшие ссадины и раны, но его жизни ничто не угрожает. Он чудом избежал серьёзных травм. Местные жители тут же пса покормили и приютили. Теперь ему ищут новый дом и любящего хозяина. Но на этом история не кончилась.