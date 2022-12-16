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В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту

В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту

Автор:
16 декабря 2022 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   интересное   милота   полиция   собака   старик   старый оскол   фото   
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В Старом Осколе местные жители заметили, как старик привязал дворняжку к своей "шестёрке" и прокатил по асфальту. Неравнодушные жители тут же бросились на помощь к псу, но пенсионер заявил, что собака ему надоела, бросил её в багажник и уехал.

Жители Старого Оскола попытались спасти пса, которого пенсионер привязал к автомобилю. 72-летний мужчина решил таким образом избавиться от надоевшего пса. Местные жители перегородили дорогу пенсионеру и попытались забрать собаку.

Однако дед не согласился отдать собаку. Он забросил её в багажник и уехал. По его словам, собака ему надоела он везёт её в лес, сообщает Life. Позже собаку обнаружили на обочине.

К счастью, пёсик был жив, хоть и напуган. У него есть небольшие ссадины и раны, но его жизни ничто не угрожает. Он чудом избежал серьёзных травм. Местные жители тут же пса покормили и приютили. Теперь ему ищут новый дом и любящего хозяина. Но на этом история не кончилась.

Новость дошла до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он поручил и.о. начальника УМВД России по Старому Осколу в кратчайшие сроки найти пенсионера. Старик был найден, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время автомобилист установлен и опрошен. Им оказался 72-летний местный житель. Мужчина пояснил, что таким образом хотел избавиться от надоевшего домашнего животного и увезти его из дома. После осмотра собаки специалистами будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.


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Метки: Россия   видео   интересное   милота   полиция   собака   старик   старый оскол   фото   
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45  комментариев
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23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Вот же старый г.о.н.д.о.н
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542
Aurelian 17 минут назад
Му*дак с годами не превращается в мудреца, он становится старым му*даком.
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8k
GROMOZEKA 23 минуты назад
Любая самая мерзкая тварь на планете, никогда не сможет переплюнуть человека в мерзости
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9k
Garpia121 Полчаса назад
А что тут решать? Все должно быть симметрично. "Шестерка" есть, веревку только покрепче найти.
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70
altim Полчаса назад
Надо было этого [мат] прицепить к машине так же и покатать!
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35k
Опаньки 37 минут назад
мудак с возрастом не умнеет, а только становится старым мудаком
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502
Князь Игорь 47 минут назад
Старый больной ублюдок!!!!
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1k
SDS 52 минуты назад
Требуется публичная расправа над муДАком, чтоб другим неповадно было. Песику здоровья и нового хозяина. Вчера только фильм смотрел "Соленый пес" - рекомендую.
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11k
кот базилий 56 минут назад
Чтоб ты сдох старый козел, рыло бы тебе разбить несмотря на возраст.
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321
Константин кот базилий 49 минут назад
первое произойдёт непременно, а вот розга бы взбодрила!
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247
Александр Поляков 56 минут назад
пристрелил да и всё. зачем издеваться? да и губернатора тоже.
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300
Mark Час назад
Не понимал и никогда не пойму таких...людьми не поворачивается язык таковых назвать. Ну надоела собака, так дай объявление, или раздай друзьям, знакомым, соседям в конце концов. Ну зачем убивать то, особенно таким жестоким способом?
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208
Руслан Час назад
Даже по телеку показывали вчера! Привязать бы этого старого мудака за яйца к электричке Москва - Тверь и пусть о шпалы стирается!!!!!
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28k
Alex Час назад
Старый 3,14дор, падла
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36k
Антон Час назад
Точно так же привязать, прокатить и выбросить старого М*дака!
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12k
котегRUS Час назад
я хоть и люблю больше котеек, но от всей души желаю чтобы этот урод провел свои последние дни на тюремных нарах, и чтоб хлебал постную похлебку из люминтьевой миски..
Аминь
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2k
Дмитрий Час назад
Жалко собакена... Хорошо, что все обошлось. Но кроме физических травм у него еще и шок, что с ним так его хозяин поступил. Очень хочется верить, что новые хозяева перекроют эту травму своим хорошим отношением.
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9k
Antonium Час назад
Старый урод
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6k
Том Сойер Час назад
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20k
ЦСКА Час назад
Сука старая! В дурдом идиота!
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9k
Летучий Мыш Час назад
Тварь какая
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2k
Rodaslav 2 часа назад
Ну хоть закончилось все хорошо.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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