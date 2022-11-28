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В Омске горит торговый центр "Триумф"

В Омске горит торговый центр "Триумф"

Автор:
28 ноября 2022 09:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Россия   видео   интересное   омск   пожар   торговый центр   фото   
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Утром 28 ноября омичи заметили, что из торгового центра "Триумф" валит густой дым. Как оказалось, горит склад на первом этаже. Спустя два часа возгорание было устранено.

Пожарные Омска узнали о возгорании в 6 утра. К моменту локализации пламени площадь пожара составила 1350 квадратных метров.Предотвратить распространение огня удалось только спустя два часа.

Сотрудники местного Telegram-канала Om1.ru сообщили, что пламя охватило складские помещения на первом этаже торгового комплекса.

Причина возгорания пока не известна. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте возгорания работали 122 спасателя и 22 пожарные машины. Им помогали шесть звеньев газодымозащитной службы.

Источник:

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Метки: Россия   видео   интересное   омск   пожар   торговый центр   фото   
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3  комментария
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−13
fee 17 минут назад
Просрочка в магазинах
Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
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−13
fee 38 минут назад
До -лбоебы всей страны
делу фюрера верны.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
317375



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