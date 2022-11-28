Утром 28 ноября омичи заметили, что из торгового центра "Триумф" валит густой дым. Как оказалось, горит склад на первом этаже. Спустя два часа возгорание было устранено.
Пожарные Омска узнали о возгорании в 6 утра. К моменту локализации пламени площадь пожара составила 1350 квадратных метров.Предотвратить распространение огня удалось только спустя два часа.
Сотрудники местного Telegram-канала Om1.ru сообщили, что пламя охватило складские помещения на первом этаже торгового комплекса.
Причина возгорания пока не известна. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте возгорания работали 122 спасателя и 22 пожарные машины. Им помогали шесть звеньев газодымозащитной службы.
Источник:
- Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение
- Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию
- Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации
- В Дубае загорелся небоскрёб крупнейшего арабского застройщика Emaar
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
делу фюрера верны.