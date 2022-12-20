Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России

И выписали штраф девушке Алисе, которая её и сделала. Но есть нюанс.
В сентябре Алиса из Тюмени вышла на площадь Единства и Согласия и написала мелком на асфальте: «Нет В***Е». За это на неё завели административное дело о дискредитации ВС России.
Но в суде она заявила, что на самом деле написала: «Нет ВОБЛЕ», поскольку «испытывает стойкую неприязнь к этой рыбе». Немного отдаёт сюром, но всё же дело прекратили, а Алисе тогда даже вернули мелок.
Но затем аргументы про «неприязнь к вобле» всё-таки признали странными. Полиция сопоставила факты и поняла, что Климентова сделала свою надпись 24 сентября – а значит, она участвовала в акции против мобилизации. К тому же, рядом с «воблой» девушка нарисовала пацифистский символ. И дело отправили на пересмотр.
На этот раз Центральный районный суд Тюмени признал девушку виновной в дискредитации Вооружённых Сил России и присудил штраф в 30 тысяч рублей.
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И всем по-барабану, что ты имел ввиду, или что тебя имели ввиду.
Если надпись читается как "нет войне", значит там это и было написано "нет войне", а значит и получай по полной. Хотела, или не хотела -- дело десятое.
Есть мозги -- думай десять раз. Нет мозгов -- пусть жопа терпит, и не надо выть.
Это первое.
А второе, если смотреть по-сути, то эта ТП на самом деле была против СВО, т.е. она поощряет убийство мирных граждан, геноцид и угрозу уничтожения России, а следовательно, должна получать по полной.
Политические ПерфОмансы обычно платные.
Троллинг над взрослыми людьми в судебной системе как минимум глуп.
Стебаться в суде мне кажется как-тог странно. Там далеко не тупые люди сидят, которые явно не приветствуют превращения судебной системы в клоунаду.