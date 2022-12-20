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Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России

Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России

Автор:
20 декабря 2022 15:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   вобла   лозунг   мелок   площадь   полиция   суд   штраф   
2354
4

И выписали штраф девушке Алисе, которая её и сделала. Но есть нюанс.

В сентябре Алиса из Тюмени вышла на площадь Единства и Согласия и написала мелком на асфальте: «Нет В***Е». За это на неё завели административное дело о дискредитации ВС России.

Но в суде она заявила, что на самом деле написала: «Нет ВОБЛЕ», поскольку «испытывает стойкую неприязнь к этой рыбе». Немного отдаёт сюром, но всё же дело прекратили, а Алисе тогда даже вернули мелок.

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Но затем аргументы про «неприязнь к вобле» всё-таки признали странными. Полиция сопоставила факты и поняла, что Климентова сделала свою надпись 24 сентября – а значит, она участвовала в акции против мобилизации. К тому же, рядом с «воблой» девушка нарисовала пацифистский символ. И дело отправили на пересмотр.

На этот раз Центральный районный суд Тюмени признал девушку виновной в дискредитации Вооружённых Сил России и присудил штраф в 30 тысяч рублей.

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Метки: Тюмень   вобла   лозунг   мелок   площадь   полиция   суд   штраф   
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34  комментария
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7k
mbr 46 минут назад
На войне принцип простой: если ты похож на танк, по тебе будут ху...рить как по танку.
И всем по-барабану, что ты имел ввиду, или что тебя имели ввиду.
Если надпись читается как "нет войне", значит там это и было написано "нет войне", а значит и получай по полной. Хотела, или не хотела -- дело десятое.
Есть мозги -- думай десять раз. Нет мозгов -- пусть жопа терпит, и не надо выть.
Это первое.

А второе, если смотреть по-сути, то эта ТП на самом деле была против СВО, т.е. она поощряет убийство мирных граждан, геноцид и угрозу уничтожения России, а следовательно, должна получать по полной.
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496
Денис Веселов Полминуты назад
Страна дебилов))
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32k
russger 2 минуты назад
Вот тут многие возмущаются, где там дискредитация и т.д. и т.п. А вот такой вопрос: а нахрена она вообще это писала? Я вот не люблю рэп, я же не пишу маркером, как все дятлы, "рэп говно" на креслах в автобусе или ещё где. Я просто не слушаю рэп. Значит она спецом выипнулась, ну так и по делом ей
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2k
Виталий Васильев 8 минут назад
А интересно, детская песня « Пусть всегда будет солнце» теперь из разряда запрещенных и дискредитационных?
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5k
Очень Злой 9 минут назад
А у нас в Тюмени есть сайт региональный.Так если там появляется пост про СВО,то комментариев типа "нет вобле" там валом.А вот если напишешь что в поддержку президента или против фашистов и коксонюха,то комментарий просто отклоняют без объяснений,даже если напишешь корректно.Мне иногда кажется что модераторы там из страны 404.
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5k
Михаил 17 минут назад
С какой стороны ее призыв дискредитирует армию? Совсем уже ипанулись в охоте на ведьм.
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72k
7guest 19 минут назад
Объясните пожалуйста мне. Чем надпись "Нет войне" дискредитирует армию?
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4k
Горожанин 20 минут назад
Какое дело: те, кто против войны и за мир, и те, кто призывает бомбить и уничтожать Россию, призывает давить Россию Абрамсами, а русских убивать - это одни и те же люди. Но самое удивительное, либеральный "пацифизм" об уничтожении России возник задолго до событий на Украине и даже в Крыму. Покойная Новодворская не даст соврать.
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1k
vijilante 21 минуту назад
В Белоруссии такой номер не прошол бы - там оштрафовали ОДНОРУКОГО за публичные аплодисменты.
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2k
AVATAR 22 минуты назад
Теперь ещё больше будет ненавидеть воблу
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1k
Алексей Полчаса назад
А я воблу люблю!
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353
KE2646 Полчаса назад
Странный персонаж... Если она реально против СВО- зачем заднюю включать? Пусть отстаивает свое мнение. А если она не против СВО- зачем тогда было ходить с плакатом? Штраф ей правильно влепили, надо еще в колонию отправить- воблу ловить, глядишь, умишком разживется.
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1k
Довер Иванович Полчаса назад
А что блин нет войне под запретом?, а что можно говорить да войне? Типа мы жаждем войны? все абсурдно и абсурднее становиться жить.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 48 минут назад
Поставить её в паспорте штамп "Не обслуживать в государственных "У.........х"" И пусть догадывается, где её не примут.
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50
Илья Кармановский 51 минуту назад
не разбираюсь в машинах и пацифистах, я думал она против воблы и против мерседеса, против мерседесов - вообще скрепно, одобряет большинство, я думаю..
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59k
Опиум для народа Час назад
Песню "Хотят ли русские войны" надо тоже запретить как дискредитирующую армию.
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9k
Juli Час назад
Деффка захотела перфОманс. Дефка устроила перфОманс.
Политические ПерфОмансы обычно платные.

Троллинг над взрослыми людьми в судебной системе как минимум глуп.
Стебаться в суде мне кажется как-тог странно. Там далеко не тупые люди сидят, которые явно не приветствуют превращения судебной системы в клоунаду.
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August

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