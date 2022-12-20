Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России

В сентябре Алиса из Тюмени вышла на площадь Единства и Согласия и написала мелком на асфальте: «Нет В***Е». За это на неё завели административное дело о дискредитации ВС России.

Но в суде она заявила, что на самом деле написала: «Нет ВОБЛЕ», поскольку «испытывает стойкую неприязнь к этой рыбе». Немного отдаёт сюром, но всё же дело прекратили, а Алисе тогда даже вернули мелок.