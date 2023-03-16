Самарского депутата оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что слушал послание Владимира Путина с лапшой на ушах

А он утверждает, что невиновен.
21 февраля депутат самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин слушал выступление Владимира Путина с лапшой на ушах. И выложил запись этого в соцсети с подписью:
Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен.
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Первым таким перформансом возмутился депутат Госдумы Александр Хинштейн и посоветовал самарским коллегам «приструнить» Абдалкина. Неделю спустя местный комитет по регламенту рекомендовал вынести Михаилу публичное порицание и исключить из партии. А полиция составила административный протокол о дискредитации армии РФ.
Сам же Абдалкин продолжал работать с соцсетями и выкладывал мемы:
Первое заседание суда по его делу было 7 марта. На нём Абдалкин заявил, что хотел услышать заявления главы государства по мерам внутренней политики, а также узнать:
Кто и почему вывел из России $261 млрд. и кто понесет за это ответственность. Девятый год падают доходы, и население нищает, — уточнил депутат.
Он утверждает, что этого не услышал, поэтому и выразил «макаронный протест». Свою вину отрицает, считает, что российскую армию не оскорблял. Напротив, продвигал в самарской думе законопроекты о поддержке мобилизованных и помогал со сбором гуманитарки.
А сегодня суд признал его виновным в дискредитации российских Вооруженных сил. Штраф - 150 000 рублей.
Михаил Абдалкин с этим не согласился, назвал приговор:
Несправедливым, незаконным, неконституционным.
И добавил, что будет его обжаловать.
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Ну окромя тупых видосиков.
Или он считает, что его задача только задавать вопросы?
И, к слову, если он так осведомлен о сумме выведенного капитала, почему не осведомлен о тех, кто, якобы, вывел этот капитал?