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Самарского депутата оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что слушал послание Владимира Путина с лапшой на ушах

Самарского депутата оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что слушал послание Владимира Путина с лапшой на ушах

Автор:
16 марта 2023 19:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Самара   выступление   депутат   дискредитация армии   лапша   михаил абдалкин   полиция   суд   штраф   
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А он утверждает, что невиновен.

21 февраля депутат самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин слушал выступление Владимира Путина с лапшой на ушах. И выложил запись этого в соцсети с подписью:

Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен.

Первым таким перформансом возмутился депутат Госдумы Александр Хинштейн и посоветовал самарским коллегам «приструнить» Абдалкина. Неделю спустя местный комитет по регламенту рекомендовал вынести Михаилу публичное порицание и исключить из партии. А полиция составила административный протокол о дискредитации армии РФ.

Сам же Абдалкин продолжал работать с соцсетями и выкладывал мемы:

Первое заседание суда по его делу было 7 марта. На нём Абдалкин заявил, что хотел услышать заявления главы государства по мерам внутренней политики, а также узнать:

Кто и почему вывел из России $261 млрд. и кто понесет за это ответственность. Девятый год падают доходы, и население нищает, — уточнил депутат.

Он утверждает, что этого не услышал, поэтому и выразил «макаронный протест». Свою вину отрицает, считает, что российскую армию не оскорблял. Напротив, продвигал в самарской думе законопроекты о поддержке мобилизованных и помогал со сбором гуманитарки.

А сегодня суд признал его виновным в дискредитации российских Вооруженных сил. Штраф - 150 000 рублей.

Михаил Абдалкин с этим не согласился, назвал приговор:

Несправедливым, незаконным, неконституционным.

 И добавил, что будет его обжаловать.

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Метки: Госдума   Самара   выступление   депутат   дискредитация армии   лапша   михаил абдалкин   полиция   суд   штраф   
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11  комментариев
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11k
GROMOZEKA 48 минут назад
А что сам депутат сделал для народа?
Ну окромя тупых видосиков.
Или он считает, что его задача только задавать вопросы?
И, к слову, если он так осведомлен о сумме выведенного капитала, почему не осведомлен о тех, кто, якобы, вывел этот капитал?
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102
Obrval 41 секунду назад
Надо было ещё уши отрезать для профилактики.
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4k
Трям 7 минут назад
Начались гонения пастафарианцев!
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1k
Lenusya 8 минут назад
справедливости ради надо заметить, что статья о фейках "притянута за уши", сейчас чуть что так сказал против руководства эту статью натягивают
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8k
Copycat 14 минут назад
Правильно) Рублем надо наказывать, а щя можно общественные работы - что бы какахи собачьи по газонам собирал
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40k
Сергей 23 минуты назад
Дитя интернета.
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1k
Сергей Полчаса назад
а надо было посадить...
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29k
Владимир Полчаса назад
Всё такие умные, хорошие и справедливые, но почему то ума и Запада хватает только на такие вот откровенно тупорылые выходки.
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10k
MUZSER 45 минут назад
Ну естественно не виновен,сразу в дурдом.
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August

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