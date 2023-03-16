Самарского депутата оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что слушал послание Владимира Путина с лапшой на ушах

Первым таким перформансом возмутился депутат Госдумы Александр Хинштейн и посоветовал самарским коллегам «приструнить» Абдалкина. Неделю спустя местный комитет по регламенту рекомендовал вынести Михаилу публичное порицание и исключить из партии. А полиция составила административный протокол о дискредитации армии РФ.

Сам же Абдалкин продолжал работать с соцсетями и выкладывал мемы: