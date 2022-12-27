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Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание

Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание

Автор:
27 декабря 2022 14:33
Сообщество : Криминал
Метки: владелец   вячеслав вишневский   директор   зимняя вишня   кемерово   кинотеатр   пожар   приговор   суд   штраф   
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Обвинение просило сделать приговор ещё более жёстким, но суд решил иначе.

В 2018 году в ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар. Погибло 60 человек, из них 37 - дети. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, потому что запасные выходы были закрыты.

Как выяснилось, при реконструкции здания ТЦ, его владелец, Вячеслав Вишневский, дал взятку главе регионального Госстройнадзора - Танзиле Комковой. Это и стало причиной трагедии - о безопасности посетителей ТЦ и расположенного в нём кинотеатра просто никто не позаботился.

За это суд постановил:

Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок получила 13 с половиной лет колонии. Технический директор Георгий Соболев - 11 лет лишения свободы. Глава компании-разработчика системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко получил 6 с половиной лет, его коллега, непосредственно отвечавший за сигнализацию в ТЦ, Александр Никитин - 5 с половиной.

Приговор еще одному осужденному, ЧОПовцу Сергею Антюшину, который не включил пожарное оповещение в «Зимней вишне» - 8 лет.

Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил шесть лет, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин — пять.

Главе Госстройнадзора дали 18 лет и штраф в 80 миллионов рублей, а директору «Вишни» - 8 лет колонии и штраф в 21 миллион рублей.

Стороне обвинения этого показалось мало - они требовали для Вишневского 10 лет колонии и 490 миллионов рублей штрафа.

В итоге суд вынес окончательное решение:

«Назначить Вишневскому дополнительное наказание… в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 70 млн руб. В остальной части приговор оставить без изменения».

Хотя учитывая ту трагедию - когда люди задыхались и сгорали в кинотеатре - такой приговор многие всё равно считают слишком мягким.

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Метки: владелец   вячеслав вишневский   директор   зимняя вишня   кемерово   кинотеатр   пожар   приговор   суд   штраф   
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16  комментариев
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8k
ron Час назад
Деньги vs должностные обязанности...
Переводим на понятный им язык: главе госстройнадзора дали 18 лет и 80 млн штраф.
Это по 3,5 месяца и 1.330 млн руб за каждого погибшегов огне, включая детей.
Вам не кажется, что этого недостаточно? Хотя было прекрасное альтернативное решение - на костёр, и сжечь ведьму нахер.
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2k
nikam 5 минут назад
не надо забывать о той кто получил взятку - главе регионального Госстройнадзора - Танзиле Комковой. На ней не меньше вины, как и соучасников. Вообще - ни сроком, ни деньгами, ни расстрелом -жизни не вернешь кто погиб там. Печально все это.
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9k
Shtoppi 14 минут назад
Нужно было сразу к стенке поставить с полной конфискацией и не париться.
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3k
Григорий 15 минут назад
ну хоть не в колонию поселение и то хорошо.
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1k
Николай 18 минут назад
Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил шесть лет, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин пять. Два приговора, которые до сих пор вызывают недоумение.
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26k
Лис 57 минут назад
Какой суд у нас гуманный. За убийство 60 человек, из которых 37 дети - сроки, а потом УДО втихушку. Это ворьё вешать надо прилюдно.
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1k
Виталий 57 минут назад
Хорошо что дали реальные сроки, а то могли и условкой обойтись. Да и ещё, желательно без права на УДО. Чтобы от звонка до звонка, как говорится.
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72k
Viktor Час назад
А как же глава регионального Госстройнадзора Танзила Комкова, которой он дал взятку!?
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175
Алиса-в-Зазеркалье Viktor Час назад
Читайте пост глазами
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171
ruslan d Viktor Час назад
"Главе Госстройнадзора дали 18 лет и штраф в 80 миллионов рублей"
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August

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