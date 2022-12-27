Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание

За это суд постановил:

Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок получила 13 с половиной лет колонии. Технический директор Георгий Соболев - 11 лет лишения свободы. Глава компании-разработчика системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко получил 6 с половиной лет, его коллега, непосредственно отвечавший за сигнализацию в ТЦ, Александр Никитин - 5 с половиной.

Приговор еще одному осужденному, ЧОПовцу Сергею Антюшину, который не включил пожарное оповещение в «Зимней вишне» - 8 лет.

Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил шесть лет, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин — пять.

Главе Госстройнадзора дали 18 лет и штраф в 80 миллионов рублей, а директору «Вишни» - 8 лет колонии и штраф в 21 миллион рублей.