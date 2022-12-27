Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание

Обвинение просило сделать приговор ещё более жёстким, но суд решил иначе.
В 2018 году в ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар. Погибло 60 человек, из них 37 - дети. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, потому что запасные выходы были закрыты.
Как выяснилось, при реконструкции здания ТЦ, его владелец, Вячеслав Вишневский, дал взятку главе регионального Госстройнадзора - Танзиле Комковой. Это и стало причиной трагедии - о безопасности посетителей ТЦ и расположенного в нём кинотеатра просто никто не позаботился.
За это суд постановил:
Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок получила 13 с половиной лет колонии. Технический директор Георгий Соболев - 11 лет лишения свободы. Глава компании-разработчика системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко получил 6 с половиной лет, его коллега, непосредственно отвечавший за сигнализацию в ТЦ, Александр Никитин - 5 с половиной.
Приговор еще одному осужденному, ЧОПовцу Сергею Антюшину, который не включил пожарное оповещение в «Зимней вишне» - 8 лет.
Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил шесть лет, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин — пять.
Главе Госстройнадзора дали 18 лет и штраф в 80 миллионов рублей, а директору «Вишни» - 8 лет колонии и штраф в 21 миллион рублей.
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Стороне обвинения этого показалось мало - они требовали для Вишневского 10 лет колонии и 490 миллионов рублей штрафа.
«Назначить Вишневскому дополнительное наказание… в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 70 млн руб. В остальной части приговор оставить без изменения».
Хотя учитывая ту трагедию - когда люди задыхались и сгорали в кинотеатре - такой приговор многие всё равно считают слишком мягким.
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Переводим на понятный им язык: главе госстройнадзора дали 18 лет и 80 млн штраф.
Это по 3,5 месяца и 1.330 млн руб за каждого погибшегов огне, включая детей.
Вам не кажется, что этого недостаточно? Хотя было прекрасное альтернативное решение - на костёр, и сжечь ведьму нахер.