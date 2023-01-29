В Германии суд приговорил серийного убийцу ёжиков к трем годам лишения свободы

Мужика проверили психиатры и вынесли заключение - полностью вменяемый человек с садистскими наклонностями.

В июле прошлого года окружной суд Фридберга огласил приговор: два года и десять месяцев тюрьмы за убийство 32 ежей, 4 кроликов и 2 котов, но подсудимый с таким сроком не согласился и потребовал пересмотреть приговор. В середине января 2023 года дело пересмотрели еще раз и приговор оставили в силе.

В Германии ежи - это охраняемый вид. За поимку, ранение и убийство ежей или за повреждение/уничтожение их гнездовищ можно получить штрафа до 50 000 евро