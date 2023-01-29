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В Германии суд приговорил серийного убийцу ёжиков к трем годам лишения свободы

В Германии суд приговорил серийного убийцу ёжиков к трем годам лишения свободы

Автор:
29 января 2023 08:33
Сообщество : Криминал
Метки: Германия   криминал   полиция   садист   суд   ёжик   
869
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Эта история началась в 2020 году, когда в парках немецкого города Обер-Мёрлене начали находить пакеты с изуродованными тушками ежей.

Через некоторое время выяснилось, что это дело рук 36-летнего безработного, который, по словам судьи, "построил пыточную камеру для ежей". Он ловил ёжиков, избивал их, ломал лапки, морил голодом - издевался как мог, а потом выкидывал обезображенные трупики в парк.


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Полиция вышла на след убийцы ежей только тогда, когда обнаружила пару использованных носков в сумке с мертвыми ежами. В конце концов она нашла местонахождение по следу ДНК и обыскала квартиру подозреваемого. В ходе обыска были найдены так же изуродованные кролики и пара кошек.


Мужика проверили психиатры и вынесли заключение - полностью вменяемый человек с садистскими наклонностями.

В июле прошлого года окружной суд Фридберга огласил приговор: два года и десять месяцев тюрьмы за убийство 32 ежей, 4 кроликов и 2 котов, но подсудимый с таким сроком не согласился и потребовал пересмотреть приговор. В середине января 2023 года дело пересмотрели еще раз и приговор оставили в силе.

В Германии ежи - это охраняемый вид. За поимку, ранение и убийство ежей или за повреждение/уничтожение их гнездовищ можно получить штрафа до 50 000 евро

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Метки: Германия   криминал   полиция   садист   суд   ёжик   
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котегRUS 12 минут назад
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Roninsamuray 5 минут назад
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Виталий Касандров 15 минут назад
Ну с такой точки зрения и вся Европа полностью вменяемая, только с садистскими наклонностями.
Точнее с садо-мазохистскими, ибо таки догадывается что ее ждет.
Вменяемые они -ДБ .
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