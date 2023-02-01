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Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована

Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована

Автор:
01 февраля 2023 16:10
Сообщество : Криминал
Метки: Красная площадь   Москва   полиция   телёнок   штраф   экоактивистка   
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Надо думать, юному парнокопытному экскурсия понравилась.

Вчера днём на Красной площади столичные полицейские задержали странную девушку с телёнком на поводке. В ходе разбирательств (ночь она провела в отделе) гражданка США Алисия Дэй с серьёзным выражением лица рассказала, что привела телёнка полюбоваться Красной площадью и никаких неправомерных действий не совершала.

Однако уже в суде 34-летняя женщина, называющая себя не американкой, а китаянкой, что долго проживает в России, согласилась с версией полицейских, которые сообщили, что та выкрикивала лозунги о том, что животные - не еда и препятствовала движению прохожих.

Тем не менее вегетарианка и защитница животных не считает, что проводила несанкционированную акцию и называет это личным и частным делом. Тут суд с ней не согласился и назначил штраф в 20 тысяч рублей по административному протоколу о нарушении порядка проведения митингов. А телёнка забрали в центр реабилитации животных.

Алисия рассказала, что купила телёнка за 80 тысяч рублей на "Авито". Проживает она в Реутове и занимается тем, что спасает животных, которым грозит отправка на убой. Известно, что у безработной экоактивистки есть еще пара животных, которых она содержит в частной подмосковной конюшне.

Русская американо-китаянка уже несколько лет «спасает» животных от забоя и гибели: в 2019-м она выкупила свинью в Англии и жила с ней в небольшой съемной квартире (о ней писала Daily Mail), в 2021-м она кочевала по Днепру с теленком и поросенком, а в 2022-м показывала спасенному барану центр Варшавы.

UPD: суд добавил Алисия Дэй 13 суток административного ареста. Полицейские утверждали, что в момент задержания она сопротивлялась и отказывалась показывать документы.

Источник:

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Метки: Красная площадь   Москва   полиция   телёнок   штраф   экоактивистка   
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18  комментариев
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1k
Lexx 43 минуты назад
Очередная безмозглая травоядная.
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10k
Zемляк 3 минуты назад
Защитники насекомых есть? Продам комаров подмосковных свежих не дорого. Летом.
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3k
Старичок 6 минут назад
в дурку тетку, пусть овощем станет, раз так хочется.
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3k
Старичок 6 минут назад
уже и объявление появилось
быстро работают.
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145
OS2712 16 минут назад
3 вопроса: 1) Кто ей помогал? 2) Почему соучастники еще на свободе? 3) Если это известный в мире персонаж, на хрена ей дали визу, неужели не понимали что от нее можно ждать?
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7k
Copycat 19 минут назад
почему все эти активисты в своих протестах постоянно устраивают так что кому то мешают?
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16k
владимир сидорский 21 минуту назад
хоспаде! Сколькож иванутых на свете!
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4k
Трям Полчаса назад
Запихнуть в нее эту корову и отправить в китай с американским паспортом, пущщай там [мат]
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9k
Владимир Полчаса назад
Убийца растений!
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3k
MPEG-8 Полчаса назад
Идет мужик по Красной площади и ведет за собой гуся.
Подходит к мужику мент и говорит:
- Гражданин, тут у нас центральная площадь, а вы с гусем...
- Ну и что?
- Дак ведь он гадит!
- Голуби тоже гадят, и ничего...
- Ну голубь - это "Птица Мира"
- Поверьте, мой гусь тоже против войны.!
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3k
ОлегМ Полчаса назад
Вспомнилось.
По улице идет мужчина с пингвином. Подходит к милиционеру:

- Вы не подскажете, куда мне с пингвином пойти?

- А в зоопарк не пробовали?

- О да, прекрасная идея!

Вечером мужчина с пингвином снова проходит мимо милиционера. Тот спрашивает:

- Что, не получилось с зоопарком?

- Что вы, спасибо, здорово! Теперь вот в кино идем!
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Весна идёт , весне дорогу )
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5k
5 копеек 37 минут назад
Интересно, а ежель чё..., ...пакетик (пардон, ведро) и совочек (пардон, шуфель) у "русской американо-китаянки" были в наличии?
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240
Николай Пауков 37 минут назад
Ну тут много вопросов. Если она просто выгуливала корову то это конечно прикольно и я уверен многих улыбнуло... А если она действительно акции какие то проводила используя животное, то правильно, что в обезьянник закрыли.
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11k
GMN 41 минуту назад
КАЩЕНКО рядом.
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492
Dzenis GMN Полчаса назад
Это по нашему Твайка?
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492
Dzenis Guntis 22 минуты назад
Да. Даже те же Стренчи и те ближе к Красной площади...
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