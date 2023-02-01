Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована

Надо думать, юному парнокопытному экскурсия понравилась.
Вчера днём на Красной площади столичные полицейские задержали странную девушку с телёнком на поводке. В ходе разбирательств (ночь она провела в отделе) гражданка США Алисия Дэй с серьёзным выражением лица рассказала, что привела телёнка полюбоваться Красной площадью и никаких неправомерных действий не совершала.
Однако уже в суде 34-летняя женщина, называющая себя не американкой, а китаянкой, что долго проживает в России, согласилась с версией полицейских, которые сообщили, что та выкрикивала лозунги о том, что животные - не еда и препятствовала движению прохожих.
Тем не менее вегетарианка и защитница животных не считает, что проводила несанкционированную акцию и называет это личным и частным делом. Тут суд с ней не согласился и назначил штраф в 20 тысяч рублей по административному протоколу о нарушении порядка проведения митингов. А телёнка забрали в центр реабилитации животных.
Алисия рассказала, что купила телёнка за 80 тысяч рублей на "Авито". Проживает она в Реутове и занимается тем, что спасает животных, которым грозит отправка на убой. Известно, что у безработной экоактивистки есть еще пара животных, которых она содержит в частной подмосковной конюшне.
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Русская американо-китаянка уже несколько лет «спасает» животных от забоя и гибели: в 2019-м она выкупила свинью в Англии и жила с ней в небольшой съемной квартире (о ней писала Daily Mail), в 2021-м она кочевала по Днепру с теленком и поросенком, а в 2022-м показывала спасенному барану центр Варшавы.
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UPD: суд добавил Алисия Дэй 13 суток административного ареста. Полицейские утверждали, что в момент задержания она сопротивлялась и отказывалась показывать документы.
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быстро работают.
Подходит к мужику мент и говорит:
- Гражданин, тут у нас центральная площадь, а вы с гусем...
- Ну и что?
- Дак ведь он гадит!
- Голуби тоже гадят, и ничего...
- Ну голубь - это "Птица Мира"
- Поверьте, мой гусь тоже против войны.!
По улице идет мужчина с пингвином. Подходит к милиционеру:
- Вы не подскажете, куда мне с пингвином пойти?
- А в зоопарк не пробовали?
- О да, прекрасная идея!
Вечером мужчина с пингвином снова проходит мимо милиционера. Тот спрашивает:
- Что, не получилось с зоопарком?
- Что вы, спасибо, здорово! Теперь вот в кино идем!