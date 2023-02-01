Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована

Вчера днём на Красной площади столичные полицейские задержали странную девушку с телёнком на поводке. В ходе разбирательств (ночь она провела в отделе) гражданка США Алисия Дэй с серьёзным выражением лица рассказала, что привела телёнка полюбоваться Красной площадью и никаких неправомерных действий не совершала.



Однако уже в суде 34-летняя женщина, называющая себя не американкой, а китаянкой, что долго проживает в России, согласилась с версией полицейских, которые сообщили, что та выкрикивала лозунги о том, что животные - не еда и препятствовала движению прохожих.



Тем не менее вегетарианка и защитница животных не считает, что проводила несанкционированную акцию и называет это личным и частным делом. Тут суд с ней не согласился и назначил штраф в 20 тысяч рублей по административному протоколу о нарушении порядка проведения митингов. А телёнка забрали в центр реабилитации животных.