"Я просто не люблю воблу": В Тюмени закончился суд над активисткой, которая написала "Нет в***е"

Тюменская активистка написала синим мелком на асфальте "Нет в***е". Девушку Алису обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ. Девушка в суде заявила, что имела в виду рыбу воблу. Не нравится ей она. Как ни странно, но дело закрыли.
Итак, согласно документам, 24 сентября полицейский задержал Алису за надпись на асфальте "Нет в***е". В своём рапорте некто Иванов отметил, что девушка писала именно "Нет войне", хотя на фото и видео прекрасно видны "звёздочки". Зачем полицейский это сделал — отдельный вопрос.
Девушка не оспаривала факт нахождения на площади "Единства и согласия". Но, по её словам, она имела в виду не войну, а воблу. В письменном объяснении Алиса так и заявила: испытываю неприязнь к вобле.
По статье, по которой они квалифицировали действия Климентовой, ей мог грозить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения. Во время задержания у Алисы изъяли коробочку жёлтого цвета с синим мелком. Мел, который послужил орудием «дискредитации Вооружённых сил РФ», вернули.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ууу, жопа усатая!!!
Поскребышев докладывает об этом факте Сталину.
Сталин вызывает Жукова.
Товарищ Жюков, вы кого имели в виду?
Гитлера, разумеется, товарищ Сталин.
А вы, товарищ Поскребышев, кого кого имели в виду?
- утверждает что войны нет, а есть СВО
- за фразу "Нет войне" привлекает к ответственности
Это вообще как, признание собственной лжи?
___________________________
Жёлтую с синим? Ну ясно, понятно....
(с) Fallout.
Или другой вопрос.
Товарищ судья. Написав "Нет войне" я имел ввиду, что наши вооруженные силы несут мир в освобожденные от нацистов территории бывшей украины.
А вы что имеете ввиду?
Короче эти дети настолько пиз*доголовые, что не смотрят в будущее и на два хода. Вылизываете жопу пиндосам - вы предатели, а к предателям во всех странах отношение одинаковое. Вон Лёха Анальный сидит, трусы шьёт, и просидит ещё долго. И где спасители из пиндостана? Именно там - в пи*зде.
Уж если вонючка Пугачиха отсосала, со всеми своими псевдо привилегиями, то что говорить о дешёвых шестёрках. На днях двух будущих журнашлюжек из учебного заведения сраной метлой выгнали, а там у студентов блат железный, то это что-то да значит. Два процента говна потиху смывают.
/через две секунды как взяли за ухо и тыкнули как котёнка в ссаки/ "Дяденьки, простите засранца, я не то имел ввиду, я вообще про рыбов говорил"
Обсосы.
Я, конечно, понимаю с каким подтекстом наши светлоликие в последние месяцы пишут и произносят эту фразу, но и привлекать за эти пару слов уже перебор. Вместе с водой выплёскиваем и ребёнка.