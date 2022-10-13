"Я просто не люблю воблу": В Тюмени закончился суд над активисткой, которая написала "Нет в***е"

Итак, согласно документам, 24 сентября полицейский задержал Алису за надпись на асфальте "Нет в***е". В своём рапорте некто Иванов отметил, что девушка писала именно "Нет войне", хотя на фото и видео прекрасно видны "звёздочки". Зачем полицейский это сделал — отдельный вопрос.

Девушка не оспаривала факт нахождения на площади "Единства и согласия". Но, по её словам, она имела в виду не войну, а воблу. В письменном объяснении Алиса так и заявила: испытываю неприязнь к вобле.

По статье, по которой они квалифицировали действия Климентовой, ей мог грозить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.