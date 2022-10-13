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"Я просто не люблю воблу": В Тюмени закончился суд над активисткой, которая написала "Нет в***е"

"Я просто не люблю воблу": В Тюмени закончился суд над активисткой, которая написала "Нет в***е"

Автор:
13 октября 2022 10:58
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Тюмень   Юмор   вобла   интересное   рыба   суд   фото   
2280
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Тюменская активистка написала синим мелком на асфальте "Нет в***е". Девушку Алису обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ. Девушка в суде заявила, что имела в виду рыбу воблу. Не нравится ей она. Как ни странно, но дело закрыли.

Итак, согласно документам, 24 сентября полицейский задержал Алису за надпись на асфальте "Нет в***е". В своём рапорте некто Иванов отметил, что девушка писала именно "Нет войне", хотя на фото и видео прекрасно видны "звёздочки". Зачем полицейский это сделал — отдельный вопрос.
Девушка не оспаривала факт нахождения на площади "Единства и согласия". Но, по её словам, она имела в виду не войну, а воблу. В письменном объяснении Алиса так и заявила: испытываю неприязнь к вобле.

По статье, по которой они квалифицировали действия Климентовой, ей мог грозить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

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Дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения. Во время задержания у Алисы изъяли коробочку жёлтого цвета с синим мелком. Мел, который послужил орудием «дискредитации Вооружённых сил РФ», вернули.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Тюмень   Юмор   вобла   интересное   рыба   суд   фото   
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37  комментариев
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7k
Алексей 2 часа назад
1942 год. В Кремле идет заседание государственного комитета обороны. Из зала заседаний выходит раздраженный Жуков:
Ууу, жопа усатая!!!
Поскребышев докладывает об этом факте Сталину.
Сталин вызывает Жукова.
Товарищ Жюков, вы кого имели в виду?
Гитлера, разумеется, товарищ Сталин.
А вы, товарищ Поскребышев, кого кого имели в виду?
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612
Олег Квирулянт Полминуты назад
Другой оппозиции для вас нет. Отстаивать свою позицию боятся, никто на каторгу не хочет за убеждения. Поколение уё6ков говнящих своей стране.
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1k
Vasiliy 4 минуты назад
Власть так завралась что сама не понимает что делает:
- утверждает что войны нет, а есть СВО
- за фразу "Нет войне" привлекает к ответственности

Это вообще как, признание собственной лжи?
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52
Мирлан Дононбаев Vasiliy 54 секунды назад
Все правильно. Зачем писать "Нет войне" если никакой войны и так нет? А кому не нравится СВО, пусть так и пишут - "Нет СВО".
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14k
K7OO 10 минут назад
Вся эта шняга говорит только о том, что никакой войны у нас пока нет. Была бы реальная война - никто не стал бы разбираться и выслушивать бред про воблу. Отвели бы в сторонку и шлепнули по законам военного времени, как это всегда происходит в любой воюющей стране. Интересно было бы посмотреть, как эта чмошница стала бы в СБУ креативить и прикалываться по аналогичному поводу. Так что когда она пишет подобные лозунги, она пытается бороться с тем, чего на самом деле нет.
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52
Мирлан Дононбаев 13 минут назад
----Во время задержания у Алисы изъяли коробочку жёлтого цвета с синим мелком.----
___________________________
Жёлтую с синим? Ну ясно, понятно....
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41k
Aleksandr 22 минуты назад
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9k
Пётр Полчаса назад
Ну девочка, дура...Может ли она остановить войну...нет, а вот привлечь внимание к своей персоне...да и ещё потроллить систему, это не война, а вобла, утипутиньки какие мы "умные"...Вот те кто пишет "Нет войне или Остановите войну" вот как себе это представляют? Россия выводит войска из Украины, оставляет Донбасс, Крым наверное отдает за беспокойство, выплачивает кучу репараций, с России снимают все санкции и вокруг наступает мир, свобода и демократия...Или как?
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−21
Алекс 42 минуты назад
Нет еб*ле! А пишу я с ошибками
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1k
Медвед 49 минут назад
Война. Война никогда не меняется.
(с) Fallout.
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4k
Нескучный сад 56 минут назад
Т.е. мент, который оболгал гражданина в своём рапорте, соснул херца? Одобряю! Надеюсь, последует заява на проведение служебной проверки в отношении мента- врунишки.
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2k
Константин 59 минут назад
Пиз.д.ец. А если "МИРУ-МИР" написать, расстреляют нахрен?
Или другой вопрос.
Товарищ судья. Написав "Нет войне" я имел ввиду, что наши вооруженные силы несут мир в освобожденные от нацистов территории бывшей украины.
А вы что имеете ввиду?
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52
Мирлан Дононбаев Константин 4 минуты назад
Сейчас даже за цитаты из классиков русской литературы загреметь можно...

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8k
Григорий Бабкин Час назад
Все эти светлоликие на минуточку забывают, что после попадания в поле зрения служб, они уже никогда не станут нормальными. Запись в деле есть, теперь всё. На госслужбу не попадут, а если очень выё*бывались, то и в дворники не особо возьмут. Чтобы опустить ублюдка много средств не нужно. Любые обращения к социальным службам будут рассматриваться в самую последнюю очередь. Короче порвут жопу на жидовскую звезду, не применяя физическую силу. Это как пи*здюка, попавшего в чёрный список гаишников начинают тормозить на каждом столбе с проверкой. А дое*баться , как вы знаете, можно и к самому столбу.
Короче эти дети настолько пиз*доголовые, что не смотрят в будущее и на два хода. Вылизываете жопу пиндосам - вы предатели, а к предателям во всех странах отношение одинаковое. Вон Лёха Анальный сидит, трусы шьёт, и просидит ещё долго. И где спасители из пиндостана? Именно там - в пи*зде.
Уж если вонючка Пугачиха отсосала, со всеми своими псевдо привилегиями, то что говорить о дешёвых шестёрках. На днях двух будущих журнашлюжек из учебного заведения сраной метлой выгнали, а там у студентов блат железный, то это что-то да значит. Два процента говна потиху смывают.
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16
Юрий Григорий Бабкин 55 минут назад
абсолютно верно, каждое слово правда!
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1k
thor2006 Час назад
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24k
Matrosskin 2 часа назад
/за несколько минут до того/ " Мы такие смелые, мы никого не боимся, мы кинем власти вызов !!! "
/через две секунды как взяли за ухо и тыкнули как котёнка в ссаки/ "Дяденьки, простите засранца, я не то имел ввиду, я вообще про рыбов говорил"
Обсосы.
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71k
Максим 2 часа назад
Типичная сцулявая либерастня.
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6k
Алексей 2 часа назад
А собственно чего плохого во фразе "Нет войне"? Война-это кровь, смерть, разрушения. Любой нормальный человек будет против войны. В советское время этот лозунг писали на транспорантах.
Я, конечно, понимаю с каким подтекстом наши светлоликие в последние месяцы пишут и произносят эту фразу, но и привлекать за эти пару слов уже перебор. Вместе с водой выплёскиваем и ребёнка.
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370
Lesnik 2 часа назад
Везде фамилию замазали, а на последнем листе оставили
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38k
Александр 2 часа назад
Что то я не пойму. За фразу нет войне штраф? Что за бред. Какой суд? Это пзджь а не пост. Никто бы даже согласовал заведение уголовного дела, даже если бы она написала нет ВОЙНЕ. Максимум могли привлечь за то, что в общественном месте на асфальте рисовала. БРЕД.
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10k
Vacony 2 часа назад
в любом деле надо не скатываться до маразма...

Ссылка www.youtube.com
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9k
antonium 2 часа назад
"Мел, который послужил орудием «дискредитации Вооружённых сил РФ», вернули" - так не доказано же что это была дискредитации ВС РФ. "Мел который являлся орудием якобы дискредитации Вооружённых сил РФ" - так правильно.
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191
Johnny Espoleto 2 часа назад
А синий мел то в жёлтой коробке! Не странное ли сочетание цветов?
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