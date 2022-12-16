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Случайный Ренессанс: 35 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

Случайный Ренессанс: 35 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

Автор:
16 декабря 2022 22:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   искусство   красота   случайный Ренессанс   удачные кадры   фото   
936
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Сабреддит «Случайный Ренессанс» — это своего рода виртуальная галерея, посвященная фотографиям, которые непреднамеренно напоминают произведения искусства эпохи Возрождения. Эти снимки, запечатлевшие обычную повседневную жизнь вокруг нас, часто демонстрируют симметрию, композицию и внимание к деталям, характерные для картин и скульптур Ренессанса.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   искусство   красота   случайный Ренессанс   удачные кадры   фото   
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5  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Подрастающее поколение открывает фотошоп.
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22k
Валерий Полчаса назад
Тут из "случайного" - десяток.
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543
Виктор Чикалев 36 минут назад
30
Полковник Курц уже не тот (см. х/ф "Апокалипсис сегодня")
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5k
perekrestok 38 минут назад
Скоро галерею можно будет открывать. В новостройке под названием Лувр Нуо
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24k
Егор 42 минуты назад
Мир и Седов перед грозой
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