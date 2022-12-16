Случайный Ренессанс: 35 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

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Сабреддит «Случайный Ренессанс» — это своего рода виртуальная галерея, посвященная фотографиям, которые непреднамеренно напоминают произведения искусства эпохи Возрождения. Эти снимки, запечатлевшие обычную повседневную жизнь вокруг нас, часто демонстрируют симметрию, композицию и внимание к деталям, характерные для картин и скульптур Ренессанса.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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