Случайный Ренессанс: 35 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

Сабреддит «Случайный Ренессанс» — это своего рода виртуальная галерея, посвященная фотографиям, которые непреднамеренно напоминают произведения искусства эпохи Возрождения. Эти снимки, запечатлевшие обычную повседневную жизнь вокруг нас, часто демонстрируют симметрию, композицию и внимание к деталям, характерные для картин и скульптур Ренессанса.