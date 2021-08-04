Случайный Ренессанс: 30 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

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Кто-то годами учится искусству фотографии и все равно не может сделать хороший снимок, а кто-то от балды щелкает камерой в случайный момент и получает настоящий шедевр. Несправедливо? Пожалуй, зато мы теперь можем насладиться отличной подборкой снимков из сообщества «Случайный Ренессанс», где пользователи Reddit выкладывают фото, которые получились похожими на шедевры эпохи Возрождения.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну никак не тянет теща на Данаю.
А какой ренессанс в фото 29 я не поняла.