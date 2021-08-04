Случайный Ренессанс: 30 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

Кто-то годами учится искусству фотографии и все равно не может сделать хороший снимок, а кто-то от балды щелкает камерой в случайный момент и получает настоящий шедевр. Несправедливо? Пожалуй, зато мы теперь можем насладиться отличной подборкой снимков из сообщества «Случайный Ренессанс», где пользователи Reddit выкладывают фото, которые получились похожими на шедевры эпохи Возрождения.