FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5978 постов • 708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Случайный Ренессанс: 30 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

Случайный Ренессанс: 30 фото, похожих на картины эпохи Возрождения (31 фото)

Автор:
04 августа 2021 21:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   искусство   случайный Ренессанс   удачные кадры   фото   
1936
31

Кто-то годами учится искусству фотографии и все равно не может сделать хороший снимок, а кто-то от балды щелкает камерой в случайный момент и получает настоящий шедевр. Несправедливо? Пожалуй, зато мы теперь можем насладиться отличной подборкой снимков из сообщества «Случайный Ренессанс», где пользователи Reddit выкладывают фото, которые получились похожими на шедевры эпохи Возрождения.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Юмор   искусство   случайный Ренессанс   удачные кадры   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
booz223 2 часа назад
Сложно не плюсануть. приятная подборочка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Татьяна Юсова 20 минут назад
Я бы из этого списка убрала бы фото №26 и 29. Вообще не вписываются в тему.
Ну никак не тянет теща на Данаю.
А какой ренессанс в фото 29 я не поняла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дарья 23 минуты назад
Отлично, большое спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
3BE3DA4ET 2 часа назад
Люблю нефильтрованные фото..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Zlaja ptica 2 часа назад
"Молодой монах" это люк скайуокер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов Девушка из Амстердама раскрыла правду об «идеальных» фотографиях в Instagram Девушка из Амстердама раскрыла правду об «идеальных» фотографиях в Instagram Самые смешные и странные картины в европейском искусстве Самые смешные и странные картины в европейском искусстве Чудеса дрессировки или крипота: как постили котиков в доинстаграмную эпоху Чудеса дрессировки или крипота: как постили котиков в доинстаграмную эпоху Подвешенная под потолком лошадь в музее Пушкина возмутила россиян Подвешенная под потолком лошадь в музее Пушкина возмутила россиян Голосовой помощник «Алиса» научилась создавать картины с помощью нейросетей Голосовой помощник «Алиса» научилась создавать картины с помощью нейросетей
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

292495



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько весил олимпийский Мишка?
2
90
Сколько весил олимпийский Мишка?
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
0
32
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
﻿
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#дтп#интересное#люди#животные#СССР#Украина#новости
#фото#ynews#факты#кино#история#фотографии#картинки#сша#забавно#фильм
#интересно#подборка#автомобили#автомир#аварии#шоу бизнес#олимпиада#авто аварии#знаменитости#дети

На что жалуетесь?

Вернуться