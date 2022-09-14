Синий петух, бесконечность и палец: 5 удивительных скульптур Катара

«Петух»

Наблюдать невообразимые предметы искусства в Катаре можно не только на площадях и улицах, но на частных территориях. Так, эта скульптура расположена на территории одного из отелей. Она была создана совсем недавно, лишь в прошлом году, а автором выступила художница из Германии Катарина Фрич.