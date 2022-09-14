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Синий петух, бесконечность и палец: 5 удивительных скульптур Катара

Синий петух, бесконечность и палец: 5 удивительных скульптур Катара

Автор:
14 сентября 2022 09:34
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   искусство   катар   красота   скульптура   удивительно   фото   
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В столице одной из богатейших стран мира сочетаются нетрадиционный для нас уклад жизни, древние традиции и современное искусство. Прямиком на улицах Дохи можно наблюдать многочисленные скульптуры, которые являют собой нечто необычное.

«Сила природы II»

Эта удивительная композиция располагается на набережной амфитеатра Катара. Она представляет собой большую фигуру женщины, лицо которой скрыто за одеждами, а также шар, который она изо всех сил раскачивает. Сама женщина является прототипом природы, а шар — нашей планеты. Автор создал не одну подобную скульптуру — «сестры» этой фигуры также установлены в других крупных городах мира.

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«Большой палец»

Скульптура в виде пальца, торчащего прямо из земли, установлена на главной площади города. Интересный объект уже успел стать общеизвестным символом Дохи — настолько гармонично он вписался окружающую обстановку. Действительно, золотистый палец прекрасно гармонирует со зданиями, которые в вечернее время освещают объект и площадь желтым светом. В дневную пору на бронзе заметны солнечные лучи, что добавляет атмосферы, характерной для восточного базара.

«Игаль»

Необычную скульптуру можно наблюдать в окрестностях Лусаила. Авторство этой удивительной инсталляции принадлежит Шук аль-Мане, местной служительнице искусств. Девушка изобразила часть традиционного мужского головного убора, который принято носить в Катаре. Таким образом художница выразила уважение к истории и традициям своей страны.

«7»

Ни один путешественник не пропустит эту скульптуру, которая возвышается на 24 м в высоту. Этот объект символизируют огромную роль числа 7 в местной культуре и религии. Так, значение числа и объекта тесно связывают с бесконечностью и духовным началом.

«Петух»

Наблюдать невообразимые предметы искусства в Катаре можно не только на площадях и улицах, но на частных территориях. Так, эта скульптура расположена на территории одного из отелей. Она была создана совсем недавно, лишь в прошлом году, а автором выступила художница из Германии Катарина Фрич.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   искусство   катар   красота   скульптура   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Иван 41 минуту назад
Почему называется 7 не понял. На цифру не похоже совсем. Из семи сегментов чтоли состоит
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