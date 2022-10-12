15 работ французского художника, создающего реалистичные граффити

Думаете, что граффити — это те самые непонятные каракули в подворотне, которые то и дело попадаются на глаза? Тогда мы спешим вас убедить, что это вовсе не так!
Французский художник с псевдонимом SCAF показывает другую сторону стрит-арта, которая не сможет вас не удивить. Парень рисует реалистичные 3D-граффити, превращая унылые места и предметы в настоящие произведения искусств. А их герои так и норовят выпрыгнуть из каменных плит на волю и попугать людишек.
Ниндзя идёт за вами
Опасный хищник на воле
Художник пойман
Бабочка
Ныряем за сокровищами
В своём сказочном мирке
Хооороший енотик
На страже своего логова
Как вы могли уже заметить, художник испытывает особую любовь к животным, а особенно к рептилиям. Поэтому иногда его работы становятся вдвойне пугающими.
Бу!
Дотронулся до легендарного животного
В ловушке
Скуби-Ду на месте
Акула навела шороху в избе
Охотники за привидениями
А ещё художник очень любит разыгрывать целые мини-сцены для кадра. И стоит сказать, что у него это отлично получается. Дополнив работы своим сценическим образом и актёрской игрой, автор создаёт ещё одно произведение искусств — фото на память.
Какой милый малыш…
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 8 известных произведений искусства, которые были украдены, но потом возвращены
- 20 потрясающих 3D-граффити от художника из Мексики
- Настоящему художнику необязательно нужен холст, чтобы показать свой талант
- Французский художник превращает стены домов в 3D-фрески
- Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии