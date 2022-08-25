16 работ от скульптора чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой

Даниэль Поппер не останавливается на достигнутом и постоянно находит новые идеи, которые непременно воплощает в жизнь.

Он не боится пробовать что-то новое, поэтому вы легко можете заметить, что его творения могут быть созданы на абсолютно разных ландшафтах, начиная с пляжа и заканчивая лесными зарослями. Но, где бы скульптура ни находилась, она не перестаёт ошеломлять всех своей красотой, размером и деталями. Вы только посмотрите сами, какую же красоту способен создать человек!

Модемное болото