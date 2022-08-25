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16 работ от скульптора чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой

16 работ от скульптора чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой

Автор:
25 августа 2022 08:23
Сообщество : Искусство
Метки: Даниэль Поппер   в мире   искусство   красота   статуя   талант   удивительно   фото   
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Южноафриканский художник Даниэль Поппер известен на весь мир своими работами, которые не похожи ни на что другое. Обычно художник создаёт свои фигуративные скульптуры колоссальных размеров и невероятно красивые инсталляция для различных фестивалей и культурных мероприятий, которые могут проходить в любом уголке мира.

Даниэль Поппер не останавливается на достигнутом и постоянно находит новые идеи, которые непременно воплощает в жизнь.

Он не боится пробовать что-то новое, поэтому вы легко можете заметить, что его творения могут быть созданы на абсолютно разных ландшафтах, начиная с пляжа и заканчивая лесными зарослями. Но, где бы скульптура ни находилась, она не перестаёт ошеломлять всех своей красотой, размером и деталями. Вы только посмотрите сами, какую же красоту способен создать человек!


Модемное болото

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Модемное болото — 8-метровая скульптура в виде женской фигуры, которая была представлена на фестивале в Хорватии в 2019 году. Она изображает человека, который держит маску на расстоянии от лица, а за ней скрываются настоящие дикие джунгли. Ночью проекционное картирование фигуры заставляет подумать, что она была сделана из хрома! Но нет, материалом, которым пользовался скульптор при её создании были сталь, стекловолокна и бетон.


Пропасть

Процветать

Эта фигура находится в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Её размеры поразительны: вес около 14 тонн, а высота достигает более 9 метров!


UMI («Уми»)

Фигура, воплощающая в себе образ Матушки-Земли.


Сердцевина

Эфемера

Новое произведение искусства от Даниэля Поппера в Мортонском дендрарии, расположенном близ Чикаго. Все работы, которые находятся в этом парке («Ginkgo», «Mycelia» и «Ephemera»), несут в себе посыл о том, насколько важно найти гармонию между человеком и природой, так как их жизни очень тесно переплетены друг с другом.


Разумный

Гинкго

ANIMA («Анима»)

7-метровая статуя фигуры из Лас-Вегаса, которая раздавала воздушные поцелуи посетителям фестиваля Electric Daisy Carnival, когда они входили на площадку. 


Мицелий

Отражение

ASANA («Асана»)

Масштабная работа скульптора, которая воплощает в себе фигуру девушки. Скульптура символизирует природу и открывает свою душу нараспашку встречному океану, чтобы вдохнуть свежего воздуха полной грудью. Это же она советует делать и всем остальным присутствующим на пляже.


Трансмиссия

Siyanda («Сиянда»)


Появление


Вход в свет

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Даниэль Поппер   в мире   искусство   красота   статуя   талант   удивительно   фото   
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1  комментарий
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ГГалка Минуту назад
не Алёнушка конечно
но великолепно!
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