Мраморные кружева: утраченные технологии великих мастеров или всё делали молотком?

Я расскажу вам об итальянском скульпторе начала 17 века Джулиано Финелли и о его прекрасных работах. Многие ценители искусства, в их числе и учёные и современные скульпторы до сих пор не могут объяснить, каким образом создавались такие изящные ювелирные шедевры.
Даже сейчас создать нечто подобное, обладая современным инструментом и оборудованием, потребует большого опыта, знаний и усилий. Но как это создавалось в 17 веке? Ответ есть: молотком и зубилом.
Джулиано Финелли работая с мрамором был очень скрупулёзен в вырезании крошечных деталей. Стоит посмотреть на его скульптурные воротники или то, каким образом он передавал текстуру ткани, меховые воротники. Даже не верится, что всё это высечено из мрамора.
В чём же секрет этого мастера? К сожалению никто до сих пор не может это объяснить. А возможно всё дело в том, что Джулиано Финелли был ребёнком каменщика, который был известен тем, что добывал белый мрамор. К тому же он был масоном.
А кто такие масоны? Это по сути ремесленники. Они ведут своё происхождение от Адонирама - каменщика, строившего первый Иерусалимский храм. Если проанализировать множество древних артефактов, касающихся строительства, начиная от Египетских пирамид и далее, то можно найти множество утверждений исследователей и учёных, что при создании этих артефактов использовались некие совершенные технологии. Эти технологи нам до сих пор не известны. И почему-то, все эти артефакты, каким-то образом связаны с масонами.
Быть может здесь и кроется секрет великого мастера Джулиано Финелли? Он имел доступ к тем тайным знаниям, технологиям или инструментам, которые "каменщики" скрывали от простых смертных. И скрывают до сих пор. Но это лишь предположение. Возможно, на самом деле, всё куда тривиальней, и официальная наука права. Велики мастера создавали свои шедевры молотком и зубилом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Грубая основа вырезалась из самого дешевого мрамора.
Потом покрывалась составом на основе мраморной пыли, воды и извести. Материал похож на гипсовый алебастр. Естественно лепить из него можно было что угодно, потом полировалось в нужных местах. Так как коэффициент расширения затвердевшей смеси был такой же как у мрамора, она не отваливается со временем.
Искусственный мрамор.
Точный состав смеси неизвестен, так как никому сейчас не нужен.