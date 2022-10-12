Мраморные кружева: утраченные технологии великих мастеров или всё делали молотком?

А кто такие масоны? Это по сути ремесленники. Они ведут своё происхождение от Адонирама - каменщика, строившего первый Иерусалимский храм. Если проанализировать множество древних артефактов, касающихся строительства, начиная от Египетских пирамид и далее, то можно найти множество утверждений исследователей и учёных, что при создании этих артефактов использовались некие совершенные технологии. Эти технологи нам до сих пор не известны. И почему-то, все эти артефакты, каким-то образом связаны с масонами.