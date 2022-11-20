Самые красивые троны русских царей

Этот необычный серебряный трон был изготовлен в 1682–1683 годах по уникальному случаю: впервые в истории России два царя взошли на престол вместе. Оба они были сыновьями царя Алексея Михайловича, но от разных браков. Каждого поддерживала могущественная семья, которая отстаивала права своего наследника на престол. Иван был на пять лет старше и имел большее старшинство, но был очень болезненным и слабым ребенком. Итак, энергичный и конкурентоспособный Петр (который в итоге стал Петром Великим) был поставлен царем вместе с ним. На практике от их имени правила царевна Софья, старшая сестра двух несовершеннолетних царей. В спинке трона даже было прорезано специальное окошко, через которое Софья шептала сводным братьям советы.



Позолоченный трон в стиле барокко с декоративной кованой фурнитурой. Щедро украшен символами власти - двуглавыми орлами, львами, единорогами, коронами и державами с крестами. Между тем сиденья обиты бархатом.



Большой Императорский Трон