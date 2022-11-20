Самые красивые троны русских царей

Являясь одним из символов царской власти, троны, конечно, не могли быть просто обычными стульями. Все они были настоящими произведениями искусства.
Престолы появились на Руси, кажется, только в середине 16 века, когда русские земли стали объединяться вокруг Москвы и единого правителя. Они использовались во время коронаций и украшали тронные залы царских дворцов. Каждый правитель хотел создать для себя уникальный трон. Ниже приведены некоторые из тех, что сохранились до наших дней.
Царское место Ивана Грозного
В Древней Руси «царское сидение» — специально устанавливавшееся кресло под балдахином в соборах, где молился царь, — называлось «престолом». Самый известный и древний из сохранившихся — Престол Мономаха в Успенском соборе Московского Кремля. Он датируется 1551 годом и был заказан самим Иваном Грозным. По легенде, первый такой престол прислал в Россию византийский император Константин Мономах.
Белый трон Ивана Грозного
Деревянный трон покрыт листами слоновой кости, отсылка к трону царя Соломона в Библии. На резных панелях из слоновой кости изображены сцены из жизни царя Давида. Двуглавый орел украшает спинку и такой же орел, но в золоте, венчает кресло.
Считается, что престол принадлежал Ивану Грозному, но первые упоминания о нем появились только через несколько десятилетий после его смерти – в середине XVII века. Авторство и страна происхождения трона также остаются под вопросом. Во время коронации Николая II на нем сидела вдовствующая императрица Мария Федоровна.
Трон Бориса Годунова
Этот трон, скорее всего, был подарком персидского шаха Аббаса Великого царю Борису Годунову, правившему после окончания династии Рюриковичей. Это объясняет его восточный стиль с низкой спинкой. Персидские мастера богато украсили трон золотом и усыпали его множеством драгоценных камней: бирюзой, турмалинами и рубинами. Бархатная ткань украшена восточным лиственным узором. Он считается одним из старейших сохранившихся парадных престолов в России.
Деревянный трон Михаила Романова
Это был еще один подарок шаха Аббаса Великого - на этот раз первому царю династии Романовых Михаилу Федоровичу (Михаилу Русскому). Он был изготовлен персидскими мастерами в начале XVII века. Деревянный каркас покрыт листовым золотом и драгоценными камнями, в том числе сотнями рубинов, турмалинов и сапфиров, а также жемчугом.
Считается, что царь Михаил брал с собой трон повсюду, в том числе и в экспедициях (поэтому части золота и камней утеряны). Долгое время после смерти царя трон стоял в Успенском соборе Кремля и использовался в коронационных церемониях (возможно, как место для царицы). Более того, именно этот престол выбрал для своей коронации в 1896 году последний русский царь Николай II.
Алмазный трон Алексея Михайловича
Этот роскошный трон был изготовлен персидскими мастерами в конце XVII века. Историки остаются в недоумении, как он оказался во владении Алексея Михайловича (Алексея Русского). По одной версии, это был подарок персидского шаха, по другой – подарок армянской торговой компании, по третьей – просто купленный русским царем. Как бы то ни было, после приобретения престола начались переговоры о разрешении персидским купцам осуществлять транзитную торговлю в России.
Трон из сандалового дерева покрыт золотыми и серебряными пластинами и украшен почти тысячей бриллиантов. На оборотной стороне изображены фигуры апостолов Петра и святителя Николая. Он считался самым богато украшенным из царских тронов и впоследствии часто использовался в коронационных церемониях рядом с троном Михаила Федоровича.
Двойной трон Ивана V и Петра I
Этот необычный серебряный трон был изготовлен в 1682–1683 годах по уникальному случаю: впервые в истории России два царя взошли на престол вместе. Оба они были сыновьями царя Алексея Михайловича, но от разных браков. Каждого поддерживала могущественная семья, которая отстаивала права своего наследника на престол. Иван был на пять лет старше и имел большее старшинство, но был очень болезненным и слабым ребенком. Итак, энергичный и конкурентоспособный Петр (который в итоге стал Петром Великим) был поставлен царем вместе с ним. На практике от их имени правила царевна Софья, старшая сестра двух несовершеннолетних царей. В спинке трона даже было прорезано специальное окошко, через которое Софья шептала сводным братьям советы.
Позолоченный трон в стиле барокко с декоративной кованой фурнитурой. Щедро украшен символами власти - двуглавыми орлами, львами, единорогами, коронами и державами с крестами. Между тем сиденья обиты бархатом.
Большой Императорский Трон
Этот трон был изготовлен в Лондоне Николаем Клаузеном в 1731 году для императрицы Анны Иоанновны. Он стоял в Большом тронном зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге на специальном постаменте под балдахином. Спинка трона (как и пространство за ним) украшена вышитым двуглавым орлом.
Трон Елизаветы Петровны
Императрица Елизавета Петровна обожала пышность и убранства, очень любила стили барокко и рококо. Ей принадлежал дубовый трон 1742 года с золоченой резьбой и бархатной обивкой.
Парадные места Павла I
Павел I очень любил церемонии. Несколько его тронов сохранились до наших дней, отличительные образцы были установлены в каждой из его резиденций. Этот трон с мальтийским крестом и мальтийской короной (Павел I был великим магистром Мальтийского ордена, а также российским императором) стоял в его любимом Гатчинском дворце.
В Зимнем дворце Павел восседал на другом троне, спроектированном придворным архитектором Кристианом Мейером. Оба престола фактически считаются копиями Большого Императорского Престола 1731 года.
У Павла также было отдельное место правителя, посвященное исключительно его статусу Великого Магистра Мальтийского Ордена (у которого даже нет двуглавого орла, хотя ноги имеют форму двух орлов). Этот трон был изготовлен архитектором Джакомо Кваренги в 1798 году для Мальтийской капеллы Воронцовского дворца, которую Павел подарил Мальтийскому ордену.
Трон Александра III
У предшественников Александра III в 19 веке были европейские государевые кресла в классическом стиле, лишенные всякой экстравагантности (за исключением разве что красиво вышитых вензелей на спинках). Александр эффективно ввел моду на «русский стиль» и возврат к историческим корням страны, благодаря чему этот вышитый наподобие костюма древнерусского царя трон с вензелем «А» стал украшать тронный зал Гатчинский дворец.
Трон Николая II
Историческая преемственность была важна для Николая II (тем более, что династия Романовых под его правлением в 1913 году отметила свое 300-летие). Для него было изготовлено несколько парадных сидений, имитирующих троны московских царей. Например, один из них украшал Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Для собственной коронации Николай избрал фактический престол первого из Романовых — царя Михаила Федоровича.
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