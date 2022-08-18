16 потрясающих фигур из песка

С самого детства у нас появляется любовь к поделкам из песка — куличики в песочнице или старательно построенные песочные замки на берегу моря. Но у кого-то этот огонёк потухает с возрастом, а у кого-то наоборот превращается в настоящее пламя, и творения из песка становятся главным делом всей жизни.

Только вот, к сожалению, эти шедевры недолговечны, поэтому скорее бегите смотреть нашу новую подборку скульптур из песка, пока их не смыло первой волной.

Воплощение зла, Дания