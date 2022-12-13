Винтажные фото, от которых мороз по коже

Старый чулан, бабушкин комод или завалявшийся на чердаке сундук - места, где в фильмах ужасов чаще всего обнаруживаются проклятые колдовские артефакты. Некоторые обитатели сети совершенно согласны с авторами ужастиков: иногда наследство, оставшееся от предков, способно добавить седины. И фотографий это касается в первую очередь.

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"Я нашел эту старую фотографию внутри стены на чердаке" 0 Источник:

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"Это не так выглядело в моей памяти-1980-е" 0 Источник:

Распутин с царицей Александрой Федоровной, ее детьми и няней, 1908 г. 0 Источник:

Безумный Санта Клаус 0 Источник:

Пациентка психиатрической лечебнице во Франции во время процедуры, 1900-е 0 Источник:

"Моя жена выросла, глядя на эту фотографию. Никто не может вспомнить, стоял ли за детьми человек, или это просто игра света" 0 Источник:

Ребенка, найденного во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, везет в коляске ликвидатор, 1986 год 0 Источник:

На праздник Святого Николая в городе Бад-Миттерндорф, Австрия 0 Источник:

Джейкоб Миллер (1829-1917), человек, выживший после прямого выстрела в голову в Чикамауге в 1863 году 0 Источник:

Суфражистку насильно кормят в тюрьме Холлоуэй в Великобритании во время голодовки за избирательное право женщин, 1911 год 0 Источник:

Вайолет Джессоп, которая была на «Олимпике», когда он разбился, на «Титанике», когда он столкнулся с айсбергом, и на «Британнике», когда его затопила мина, и все это в течение 5 лет 0 Источник:

Детская погремушка 1930-х годов 0 Источник:

Уборка в церкви в Лейпциге, Германия, 1920 г. 0 Источник:

Близнецы, чье фото вдохновило Тима Бертона снять фильм «Дом странных детей мисс Перегрин», 1900-е гг. 0 Источник:

Новый год в психиатрической больнице, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов 0 Источник:

Вибрационная терапия - популярное средство лечения головных болей в 1890-х 0 Источник:

Детский сад 0 Источник:

Фото, вызывающее вопросы, конец 1890-х - начало 1900-х 0 Источник:

"Я не знаю, что здесь происходит" 0 Источник:

Католическая церковь с солдатами Третьего рейха 0 Источник:

Серийный убийца Тед Банди моет посуду после вечеринки в честь дня рождения, 1975 г. 0 Источник:

Ждущая второго пришествия 0 Источник:

Школьный карнавал 0 Источник:

Маска, в которой серийный убийца Эдвард Пейснел, известный «зверь из Джерси», нападал на своих жертв, 1957 год 0 Источник:

"Мой дедушка и его сестра, 1946 год" 0 Источник:

Три артиста французского цирка, 1900-е гг. 0 Источник:

Австро-венгерские моряки в защитном снаряжении, предназначенном для защиты владельца от кратковременного воздействия пламени и жара, 1916 г. 0 Источник:

Карнавальная ночь 0 Источник:

Усни, если сможешь 0 Источник:

Детское представление, 1910-е г.г. 0 Источник:

Реклама Michelin в 1910-х 0 Источник:

Фото с Хэллоуина 0 Источник: