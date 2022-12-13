Винтажные фото, от которых мороз по коже

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Старый чулан, бабушкин комод или завалявшийся на чердаке сундук - места, где в фильмах ужасов чаще всего обнаруживаются проклятые колдовские артефакты. Некоторые обитатели сети совершенно согласны с авторами ужастиков: иногда наследство, оставшееся от предков, способно добавить седины. И фотографий это касается в первую очередь.
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"Моя жена выросла, глядя на эту фотографию. Никто не может вспомнить, стоял ли за детьми человек, или это просто игра света"
Ребенка, найденного во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, везет в коляске ликвидатор, 1986 год
Джейкоб Миллер (1829-1917), человек, выживший после прямого выстрела в голову в Чикамауге в 1863 году
Суфражистку насильно кормят в тюрьме Холлоуэй в Великобритании во время голодовки за избирательное право женщин, 1911 год
Вайолет Джессоп, которая была на «Олимпике», когда он разбился, на «Титанике», когда он столкнулся с айсбергом, и на «Британнике», когда его затопила мина, и все это в течение 5 лет
Близнецы, чье фото вдохновило Тима Бертона снять фильм «Дом странных детей мисс Перегрин», 1900-е гг.
Маска, в которой серийный убийца Эдвард Пейснел, известный «зверь из Джерси», нападал на своих жертв, 1957 год
Австро-венгерские моряки в защитном снаряжении, предназначенном для защиты владельца от кратковременного воздействия пламени и жара, 1916 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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