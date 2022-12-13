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Винтажные фото, от которых мороз по коже

Винтажные фото, от которых мороз по коже

Автор:
13 декабря 2022 17:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушкин альбом   жуть   мороз по коже   потому и страшно   старые фото   ужастики   фото   фотоархив   
2664
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Старый чулан, бабушкин комод или завалявшийся на чердаке сундук - места, где в фильмах ужасов чаще всего обнаруживаются проклятые колдовские артефакты. Некоторые обитатели сети совершенно согласны с авторами ужастиков: иногда наследство, оставшееся от предков, способно добавить седины. И фотографий это касается в первую очередь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бабушкин альбом   жуть   мороз по коже   потому и страшно   старые фото   ужастики   фото   фотоархив   
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9  комментариев
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15k
куджо Час назад
Надо быть полнейший дегенератов отмороженным или тупым иностранцем что бы писать такое про Чернобыль
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1k
signabk 7 минут назад
теперь понятно, что буржуинская [мат] о, как давно закладывалась
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3k
milenBG 11 минут назад
Комментарий к фото
Это какой-то рисунок.
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3k
milenBG 15 минут назад
Комментарий к фото
Тот самой Христос из Туринская плащаница?
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3k
bgv 24 минуты назад
Папа Римский прибывает на Звезду смерти
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3k
bgv Полчаса назад
ощущение ,что погремушку лепили с Геринга
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6k
Axel 54 минуты назад
"Вибрационная терапия - популярное средство лечения головных болей в 1890-х"

У поговорки "клин клином вышибают" появился новый смысл)

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4k
Феликс Дзержинский 57 минут назад
Смотрю, Григорию табачёк левый подсунули, что аж бедняга на измену подсел.
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