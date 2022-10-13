«Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов

Октябрь — идеальное время для всякого рода страшилок, фильмов ужасов и прогулок по заброшкам в поисках призраков. Но это для самых отважных, а начать можно просто с подборки жутко интересных фото и фактов из твиттер-аккаунта «Культ странностей».
"Аласон, Франция, 21 сегтября. 67-летний Анри Виллетт сегодня отправился топить котенка. Он бросил котенка в воду, затем потерял равновесие и упал сам. Котенок вылез на сушу. Виллетт
утонул".
5. Актер Бела Лугоши был наиболее известен по роли Дракулы. Во время его похорон в 1956 году актер Петер Лорре тихонько спросил у коллеги Винсента Прайса: «Может, на всякий случай вонзить кол ему в сердце?»
6. Могила Каролины Вальтер во Фрайбурге, Германия. Она умерла от туберкулеза в 1867 году, и с тех пор на ее могиле каждый день появляются свежие цветы
7. В 1871 году женщина из Квебека наняла катафалк с единственной целью — прокатиться по городу в гробу, покуривая сигаретку и и наслаждаясь видом
10. Работы Анны Коулман Лэдд, 1918 год. Слепки в верхнем ряду сделаны с изувеченных лиц солдат Первой мировой войны. В нижнем ряду показаны их лица до травм, сделанные по довоенным фотографиям. Протезы на столе предназначены для закрытия изуродованной части лица
12. Викторианские закрытые могилы. Из страха быть погребенным заживо на гробницы устанавливали уже запертвые двери, а единственный ключ оставляли в руке трупа
15. Супруги из Флориды обнаружила это на стене своего дома: лягушка с пауком во рту, оба мертвы. Что же произошло?
19. Этот гроб для 3 человек был сделан на заказ для скорбящей пары, потерявшей любимую дочь. Они намеревались покончить жизнь самоубийством и быть похороненными вместе с ней. Они так и не вернулись за гробом, и теперь он выставлен в Национальном музее истории похорон в Хьюстоне, штат Техас
21. Трон, вырезанный в стволе дерева в Кендале, Англия, в 2012 году художником Энди Леви. Замысловатые детали представляют семью Парр, которая жила в замке Кендал в XVI веке. Екатерина Парр была шестой и последней супругой Генриха VIII.
22. "В ноябре прошлого года я приступила к своему самому большому проекту — превращению моего детского кукольного домика в музей паталогоанатомии. Вот что получилось. Добро пожаловать в музей"
24. Чтобы защитить авторские права на свою уникальную внешность, профессиональные клоуны представляют ее группе Clowns International, которая рисует их лица на яйцах и регистририует их в Реестре яиц клоунов — музее в лондонской церкви Святой Троицы, где в 1837 году был похоронен клоун Гримальди
25. "Если долго смотреть в центр этой «исцеляющей сетки», ваш мозг начнет исправлять несовершенства, потому что наша реальность — ложь"
26. Фотография проповедника 1911 года. Он носил маску в виде черепа, ходил по городу и читал проповеди о смерти
19. Могилы, украшенные козьими рогами, на Нохурском кладбище в Туркменистане. Рога являются частью местной традиции и предназначены для защиты от зла
28. "За неделю здесь произошло 3 похищения инопланетянами. Когда уже Совет что-то с этим сделает?"
29. Дружеское напоминание, что в любой момент метеорит может пробить ваш потолок и чуть не убить вас, как это случилось с Энн Ходжес в 1954 году
31. Забальзамированное человеческое сердце в свинцовом футляре в форме сердца. Найдено в средневековом склепе церкви Христа, Корк, Ирландия
33. «Королевское зло», или золотуха, вызывает увеличение лимфатических узлов и поражения на шее. Европейские монархи верили, что обладают божественным даром исцеления, и королевское прикосновение было единственным лекарством. Со временем золотуха проходит сама по себе, поэтому королевское прикосновение всегда срабатывало.
34. Черепа инков свидетельствуют об операциях на мозге. Инки практиковали операцию, при которой от черепа откалывали кусок, часть мозга удаляли, а отверстие закрывали металлом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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