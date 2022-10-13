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«Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов

«Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов

Автор:
13 октября 2022 22:16
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   жуть   интересно   познавательно   старые фото   ужасы   факты   
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Октябрь — идеальное время для всякого рода страшилок, фильмов ужасов и прогулок по заброшкам в поисках призраков. Но это для самых отважных, а начать можно просто с подборки жутко интересных фото и фактов из твиттер-аккаунта «Культ странностей».

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"Аласон, Франция, 21 сегтября. 67-летний Анри Виллетт сегодня отправился топить котенка. Он бросил котенка в воду, затем потерял равновесие и упал сам. Котенок вылез на сушу. Виллетт

утонул".

5. Актер Бела Лугоши был наиболее известен по роли Дракулы. Во время его похорон в 1956 году актер Петер Лорре тихонько спросил у коллеги Винсента Прайса: «Может, на всякий случай вонзить кол ему в сердце?»

10. Работы Анны Коулман Лэдд, 1918 год. Слепки в верхнем ряду сделаны с изувеченных лиц солдат Первой мировой войны. В нижнем ряду показаны их лица до травм, сделанные по довоенным фотографиям. Протезы на столе предназначены для закрытия изуродованной части лица

19. Этот гроб для 3 человек был сделан на заказ для скорбящей пары, потерявшей любимую дочь. Они намеревались покончить жизнь самоубийством и быть похороненными вместе с ней. Они так и не вернулись за гробом, и теперь он выставлен в Национальном музее истории похорон в Хьюстоне, штат Техас

21. Трон, вырезанный в стволе дерева в Кендале, Англия, в 2012 году художником Энди Леви. Замысловатые детали представляют семью Парр, которая жила в замке Кендал в XVI веке. Екатерина Парр была шестой и последней супругой Генриха VIII.

22. "В ноябре прошлого года я приступила к своему самому большому проекту — превращению моего детского кукольного домика в музей паталогоанатомии. Вот что получилось. Добро пожаловать в музей"

24. Чтобы защитить авторские права на свою уникальную внешность, профессиональные клоуны представляют ее группе Clowns International, которая рисует их лица на яйцах и регистририует их в Реестре яиц клоунов — музее в лондонской церкви Святой Троицы, где в 1837 году был похоронен клоун Гримальди

33. «Королевское зло», или золотуха, вызывает увеличение лимфатических узлов и поражения на шее. Европейские монархи верили, что обладают божественным даром исцеления, и королевское прикосновение было единственным лекарством. Со временем золотуха проходит сама по себе, поэтому королевское прикосновение всегда срабатывало.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   жуть   интересно   познавательно   старые фото   ужасы   факты   
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23k
Егор 53 минуты назад
Тигр явно видел что-то ужасное
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Viktor 46 минут назад
Чёта я не вкурил - они чё, очканули самоубиться и где дочурку прикопали?

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30k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Давать леща мертвецам запрещено.
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Трям Час назад
А интересное где?
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