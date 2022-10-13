«Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов

19. Этот гроб для 3 человек был сделан на заказ для скорбящей пары, потерявшей любимую дочь. Они намеревались покончить жизнь самоубийством и быть похороненными вместе с ней. Они так и не вернулись за гробом, и теперь он выставлен в Национальном музее истории похорон в Хьюстоне, штат Техас