25 жутких картинок, от которых натурально мороз по коже

В интернете полно всякой жути. Но некоторые такое любят, даже если после просмотра гарантированы ночные кошмары. Что ж, эта территория только для самых бесстрашных.
3. Когда кенгуру чувствует угрозу, он погружается по грудь в воду, чтобы заманить своего преследователя, а затем топит его, держа голову под водой и кусая до тех пор, пока соперник не перестанет сопротивляться
10. Чикагская транспортная сеть Metra Up-N Track ежедневно перевозит 34 000 пассажиров на 70 поездах через мост, стоящий на этой опоре
11. «Мой друг работает водителем автобуса в Портленде и прислал мне это: "Белый, 40 лет, белая рубашка, черные джинсы, черные теннисные туфли, заражен какими-то насекомыми. В автобус НЕ САЖАТЬ"»
15. «Если вы нашли мертвое тело, не пытайтесь оказать медицинскую помощь, сохраняйте дистанцию минимум 5 метров, немедленно сообщите о происшествии»
19. В спальне Майкла Джексона после его смерти нашли кучу рекламных объявлений с изображением младенцев
20. Мантия и топор Джованни Баттиста Бугатти, который был официальным палачом Папской области с 1796 по 1864 год. За это время он казнил 514 человек
21. «Устройство, заглушающее крики младенцев. Для использования во время авиаперелетов и киносеансов»
22. «Несколько дней назад я услышал шум из-за окна ночью, но решил не обращать внимания. Заметил это сегодня утром»
«Астронавт Брюс Маккэндлесс II парит совершенно без привязи, вдали от безопасного космического корабля «Шаттл», полагаясь лишь на пилотируемый маневрирующий аппарат. Первый человек в истории, сделавший это».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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