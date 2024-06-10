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25 жутких картинок, от которых натурально мороз по коже

25 жутких картинок, от которых натурально мороз по коже

Автор:
10 июня 2024 12:43
Сообщество : Картинка дня
Метки: Жуткие фото   Страшное   жуткие фотографии   жутковато   жуткое   крипота   мороз по коже   
1587
26

В интернете полно всякой жути. Но некоторые такое любят, даже если после просмотра гарантированы ночные кошмары. Что ж, эта территория только для самых бесстрашных.

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«Астронавт Брюс Маккэндлесс II парит совершенно без привязи, вдали от безопасного космического корабля «Шаттл», полагаясь лишь на пилотируемый маневрирующий аппарат. Первый человек в истории, сделавший это».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жуткие фото   Страшное   жуткие фотографии   жутковато   жуткое   крипота   мороз по коже   
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2  комментария
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32k
AzuveR 48 минут назад
Фото интересные,мороза по коже не наблюдалось.
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36k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Это не художники а мараки.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1883 поста (1798 в горячем)

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