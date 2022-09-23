Винтажные кадры с кошками, которые окутаны особой атмосферой

Кошки были рядом с людьми в любые времена - и мы всегда их любили. Сейчас интернет полон самыми разными кошачьими фотографиями и видео. В прошлом тоже делали снимки котов - не в таких количествах, но всё такие же очаровательные. Вот несколько ретро-кадров с кошками из прошлого, которые окутаны особой атмосферой.

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Портрет 1962 года 0 Источник:

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Котенок с объявлением о поиске хозяев. 1952 год 0 Источник:

Кот на концерте в 1946 году 0 Источник:

Кот в пабе Дублина, Ирландия. 1966 0 Источник:

Почтовая открытка 1909 года 0 Источник:

Мальчик с кошкой. Фото 1956 года 0 Источник:

Кошку спускают в корзинке на прогулку. 1933 год 0 Источник:

Спасенные кошка и птица, которые жили в тюремной типографии. 1936 год 0 Источник:

Священник с котом. 1954 0 Источник:

Фото 1930-х годов 0 Источник:

Кот фотографа. 1960 год 0 Источник:

1900-е годы 0 Источник:

1905 год 0 Источник:

1937 год 0 Источник:

1929 год 0 Источник:

Художник Анри Матисс со своим котом. 1949 год 0 Источник:

Дамы с кошками в Европе, 1929 год 0 Источник:

Девочка и кошка. 1920 год 0 Источник:

1975 год 0 Источник:

Снимок из 19-го века 0 Источник:

1937 год 0 Источник:

Актриса Джоан Коллинз с котенком. 1957 год 0 Источник:

Автопортрет с котом. 1959 год 0 Источник:

Кот ждёт рыбки возле итальянских рыболовов. 1960 год 0 Источник:

Обед. Фото 1955 года 0 Источник:

Снимок 1901 года 0 Источник:

1961 год 0 Источник:

Знакомство с жабой. 1953 год 0 Источник: