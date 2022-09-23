Винтажные кадры с кошками, которые окутаны особой атмосферой

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Кошки были рядом с людьми в любые времена - и мы всегда их любили. Сейчас интернет полон самыми разными кошачьими фотографиями и видео. В прошлом тоже делали снимки котов - не в таких количествах, но всё такие же очаровательные. Вот несколько ретро-кадров с кошками из прошлого, которые окутаны особой атмосферой.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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