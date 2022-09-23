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Винтажные кадры с кошками, которые окутаны особой атмосферой

Винтажные кадры с кошками, которые окутаны особой атмосферой

Автор:
23 сентября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: винтажные фото   животные   кот   коты   кошки   ретро фото   старые фото   фото   фотографии   
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Кошки были рядом с людьми в любые времена - и мы всегда их любили. Сейчас интернет полон самыми разными кошачьими фотографиями и видео. В прошлом тоже делали снимки котов - не в таких количествах, но всё такие же очаровательные. Вот несколько ретро-кадров с кошками из прошлого, которые окутаны особой атмосферой.
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Источник:

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Метки: винтажные фото   животные   кот   коты   кошки   ретро фото   старые фото   фото   фотографии   
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