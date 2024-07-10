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15 заброшенных мест, от которых мороз по коже

15 заброшенных мест, от которых мороз по коже

Автор:
10 июля 2024 22:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Заброшенные   Стремительно   места   мир   мороз по коже   
2819
16

Время идёт слишком быстро, поэтому за изменениями в современном мире сложно уследить. Одни города стремительно развиваются, а другие становятся пустынными и заброшенными. Места, которые раньше были востребованы, теперь больше похожи на сцену из триллера, и природа заявила на них свои права. В этом посте вы увидите заброшенные места с таинственной атмосферой, которые отважатся посетить только самые стойкие туристы.

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Метки: Время   Заброшенные   Стремительно   места   мир   мороз по коже   
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5  комментариев
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645
Шурман 3 часа назад
Половина мест не брошено так же как буран в ангаре Байконура , да про него забыли а потом его выставили на площади у Байконура и нелюди а мамбеты начали с него керамику по ночам отрывать а за территорией космодрома силы российской полиции и армии равны нулю
спасибо Назарбаеву и Кунаеву и Такаеву за наше счастливое прошлое и настоящие !!!
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49
Fantikturbo Час назад
9 фото. Ту-134
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26k
Slawa49 2 часа назад
местечко знаковое, была церковь и психушка в Пруссии, при нацистах там вроде как опыты какие то ставили! потом после войны там часть воинская была, столовая в церкви, стены психушки изрисованы советским агит рисунками, комплекс зданий разваливается, если не начнут востанавливать лет через 20 ничего не останется.
https://pikabu.ru/story/provintsialnaya_psikhiatricheskaya_bolnitsa_allenberg_kaliningradskaya_oblast_znamensk_4264681https://pikabu.ru/story/provintsialnaya_psikhiatricheskaya_bolnitsa_allenberg_kaliningradskaya_oblast_znamensk_4264681
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
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