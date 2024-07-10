15 заброшенных мест, от которых мороз по коже

Время идёт слишком быстро, поэтому за изменениями в современном мире сложно уследить. Одни города стремительно развиваются, а другие становятся пустынными и заброшенными. Места, которые раньше были востребованы, теперь больше похожи на сцену из триллера, и природа заявила на них свои права. В этом посте вы увидите заброшенные места с таинственной атмосферой, которые отважатся посетить только самые стойкие туристы.