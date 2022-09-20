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Эволюция мобильных телефонов в фотографиях

Эволюция мобильных телефонов в фотографиях

Автор:
20 сентября 2022 15:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Телефон   история   мобильные телефоны   старые фото   телефоны   факты   фото   фотографии   эволюция   
1278
14
История мобильников начинается ещё в 1908 году, когда в американском штате Кентукки появился патент на беспроводной телефон. В 1940-х годах компания AT&T изобрела первые подобия мобильных телефонов - точнее, радиотелефоны. В 1973-м появился первый прототип портативного сотового телефона Motorola DynaTAC. Узнаем на фото-примерах, как они развивались дальше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Телефон   история   мобильные телефоны   старые фото   телефоны   факты   фото   фотографии   эволюция   
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20  комментариев
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858
Arti 2 часа назад
А всё было так
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2k
Replicant Минуту назад
Мой первый телефон.
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1k
Макс Дорошенко 7 минут назад
Мой первый мобильник был самсунг с100, потом сони-эриксон к700i. А вот дальше парадокс, менял их раз в год но наименования и очередность уже не помню.
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8k
Мариус 23 минуты назад
А не бутафорский ле это реквизит часом? Зачем там отверстие для шнура?
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
помню свой первый филипс аеон, с выдвижной антенкой (помогало иногда) :)
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53
Голован Щекн 36 минут назад
Я дико извиняюсь, а зачем на мобильном телефоне отверстие под провод?
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1k
K_II_T 37 минут назад
А вы помните времена, когда автопилоты были рогатыми.
И с трудом ездили по дорогам.
Это было в далёком 2022.
Не помните? Ну и правильно.
Только пенсионеры это время застали.

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1k
Andrey 41 минуту назад
первыми мобильниками можно было гопникам головы проломить, а теперь чехольчики, защитные стеклышки, пыль сдувать и все равно гопники отожмут
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13k
Kristian 43 минуты назад
Странно, в каментах ничего ещё не написали про нашего изобретателя, но я надеюсь ближе к ночи напишут. Потому что каждый раз, одно и тоже.
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−68
ЛехаЧифирь 2 часа назад
Начальница-пенсионерка привезла из Москвы от сестры-бизнесменши два первых сотовых телефона как в сериале "Бригада" - еще без симок.
Просто как игрушки - приятно в руках подержать и вспомнить "далекое" прошлое)
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−68
ЛехаЧифирь 2 часа назад
В нашем меленьком городе таксист поставил на крышу дома в центре высокую антенну, и ездил по улицам с домашним радиотелефоном принимая заказы)
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11k
Kostick 2 часа назад
стойкое ощущение, что на нескольких фото не мобилки, а просто радиотелефоны домашние.
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137
Sata33 2 часа назад
Я на вечеринке 2 раза с чужим телефоном курить выходил , они капец все одинаковые сейчас ...
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