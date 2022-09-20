Эволюция мобильных телефонов в фотографиях

Важный виток эволюции мобильных телефонов - 3 апреля 1973 года, когда исполнительный директор Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по портативному мобильному телефону. Он позвонил своему конкуренту в Bell Labs. Вес телефона Motorola составил 1,1 килограмма. Разговаривать по нему можно было 30 минут, после чего трубку нужно было заряжать в течение 10 часов. Официально этот телефон Motorola DynaTAC 800x был выпущен в 1983 году. Впервые в истории люди смогли совершать звонки без проводов или портативных держателей для телефонов. После него, в 1992 году, выпустили и первый смартфон, "Саймон" (IBM Simon) - устройство, в котором впервые были объединены функции сотового телефона и карманного компьютера. Помимо совершения телефонных звонков, на "Саймоне" можно было создать списки задач и хранить контакты. Так и началась история мобильников.