Эволюция мобильных телефонов в фотографиях

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История мобильников начинается ещё в 1908 году, когда в американском штате Кентукки появился патент на беспроводной телефон. В 1940-х годах компания AT&T изобрела первые подобия мобильных телефонов - точнее, радиотелефоны. В 1973-м появился первый прототип портативного сотового телефона Motorola DynaTAC. Узнаем на фото-примерах, как они развивались дальше.
Важный виток эволюции мобильных телефонов - 3 апреля 1973 года, когда исполнительный директор Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по портативному мобильному телефону. Он позвонил своему конкуренту в Bell Labs. Вес телефона Motorola составил 1,1 килограмма. Разговаривать по нему можно было 30 минут, после чего трубку нужно было заряжать в течение 10 часов. Официально этот телефон Motorola DynaTAC 800x был выпущен в 1983 году. Впервые в истории люди смогли совершать звонки без проводов или портативных держателей для телефонов. После него, в 1992 году, выпустили и первый смартфон, "Саймон" (IBM Simon) - устройство, в котором впервые были объединены функции сотового телефона и карманного компьютера. Помимо совершения телефонных звонков, на "Саймоне" можно было создать списки задач и хранить контакты. Так и началась история мобильников.
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Актриса Джанна Бауэр с телефоном DynaTAC на улицах Нью-Йорка. Рядом с ней Джон Митчелл, инженер Motorola и один из создателей этого телефона. 1973 год
Английская актриса Сюзанн Даниэль с полицейскими, которые используют новый мобильный телефон. 1983 год
Актеры сериала "Полиция Майами" Дон Джонсон и Филип Майкл Томас с мобильным телефоном. 1984 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И с трудом ездили по дорогам.
Это было в далёком 2022.
Не помните? Ну и правильно.
Только пенсионеры это время застали.
Просто как игрушки - приятно в руках подержать и вспомнить "далекое" прошлое)