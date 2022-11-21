Уникальные цветные фото к 50-летию миссии "Аполлон"

"Поскольку это исторически значимые изображения, очень важно внимательно и аккуратно переработать их и сохранить подлинность, при этом максимально точно передав то, что видели астронавты, которые были там, — грассказал Сондерс. - На это ушло огромное количество работы, особенно в отношении цвета. Несколько астронавтов Аполлона внесли свой вклад в то, чтобы моя работа точно передавала, каково это на самом деле — совершить невероятное путешествие с Земли на Луну".