FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 683 поста • 282 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос
Уникальные цветные фото к 50-летию миссии "Аполлон"

Уникальные цветные фото к 50-летию миссии "Аполлон"

Автор:
21 ноября 2022 13:18
Сообщество : Космос
Метки: Энди Сондерс   интересно   космос   миссия Аполлон   познавательно   реставрация фото   фото   фотоархив   
1081
18
50 лет назад НАСА запустило космическую миссию "Аполлон", в рамках которой человек сумел ступить на Луну. Теперь, в дни 50-летия миссии, специалист по визуализации Энди Сондерс отметил юбилей "Аполлона", отреставрировав сотни снимков, сделанных в ходе программы, и представляя их публике. Многие из фотографий публикуются впервые.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Энди Сондерс   интересно   космос   миссия Аполлон   познавательно   реставрация фото   фото   фотоархив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
388k
Алексей 51 минуту назад
опять 25. снова пиндосы на луне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
864
Максим Макашев 12 минут назад
уже 50 лет противники "ломают копья": была ли высадка на Луне или не было, и вот опять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Б.Касторский Полчаса назад
Газета Правда от 22 июля 1969 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Николаевич 46 минут назад
Не в тему, но что-то вспомнилось...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Rus77 48 минут назад
Кубрик одобряет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 52 минуты назад
Как продвинулся фотомонтаж за 50 лет. Ещё через 50 лет добавят негров и прочих небинарных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Б.Касторский 53 минуты назад
Скоро, надеюсь, будут новые фотографии. Если новый полет будет успешным, обещают опять пилотируемый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82574



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение...
Почему пуля нагана утоплена в гильзу
Почему пуля нагана утоплена в гильзу
Набирающие популярность в сообществах
Какая зарплата у космонавтов в России и за рубежом
Какая зарплата у космонавтов в России и за рубежом
Жизнь Казани в 90-е годы
Жизнь Казани в 90-е годы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
Самое лучшее лекарство от всех невзгод

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#картинки#Прикол#фильм#Россия#улыбнуло#Разное#роль
#факты#Юмор#фотографии#позитив#в мире#Приколы#страна#познавательно#Спорт#съемка
#интересно#люди#животные#СССР#интересное#сарказм#комментарии#война#актеры
Как образуются галактики? Как образуются галактики? Такими были улицы Лондона 140 лет назад Такими были улицы Лондона 140 лет назад Интересные фотофакты из анналов истории Интересные фотофакты из анналов истории Очень странные дела в очень неожиданных фотографиях Очень странные дела в очень неожиданных фотографиях 10 редких фото, которые покажут жизнь под другим углом 10 редких фото, которые покажут жизнь под другим углом

На что жалуетесь?

Вернуться