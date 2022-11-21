Уникальные цветные фото к 50-летию миссии "Аполлон"

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50 лет назад НАСА запустило космическую миссию "Аполлон", в рамках которой человек сумел ступить на Луну. Теперь, в дни 50-летия миссии, специалист по визуализации Энди Сондерс отметил юбилей "Аполлона", отреставрировав сотни снимков, сделанных в ходе программы, и представляя их публике. Многие из фотографий публикуются впервые.
Во время миссии "Аполлон" астронавты тщательно документировали полеты на пленке Hasselblad. В течение многих лет эти изображения хранились в хранилище в Космическом центре Джонсона. К счастью, в последние несколько лет НАСА делало сканы этих изображений в высоком разрешении и публиковало их. Эти снимки привлекли внимание специалиста по визуализации Энди Сондерса.
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Изучив архивы, Сондерс начал работать над восстановлением изображений. Работа с одним снимком может занять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от состояния исходного файла. Иногда Сондерсу требуется лишь уменьшить визуальный "шум" на фотографии, а иногда — приподнять завесу тьмы на недоэкспонированном снимке, чтобы показать, что скрывается под ней. Сондерс указывает, что в процессе не используется искусственный интеллект, и очень гордится своей работой по ремастерингу этих изображений.
"Поскольку это исторически значимые изображения, очень важно внимательно и аккуратно переработать их и сохранить подлинность, при этом максимально точно передав то, что видели астронавты, которые были там, — грассказал Сондерс. - На это ушло огромное количество работы, особенно в отношении цвета. Несколько астронавтов Аполлона внесли свой вклад в то, чтобы моя работа точно передавала, каково это на самом деле — совершить невероятное путешествие с Земли на Луну".
Сондерсу потребовалось около трех лет, чтобы переработать снимки. Этот проект для Сондерса - возможность поделиться этими важными фрагментами космической истории с широкой аудиторией. «Я надеюсь, что люди увидят снимки и вдохновятся узнать больше о первых космических полетах, а также будут с нетерпением ждать нашего возвращения на Луну и дальше в не столь отдаленном будущем», - говорит он.
Слева - оригинальные фото, справа - те же снимки, восстановленные Сондерсом. Можете сравнить и поразиться результату
Источник: — переведено специально для fishki.net
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