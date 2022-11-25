Опубликованы новые фото первой экспедиции к Северному полюсу

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Архивные фотографии, большинство из которых публикуются впервые, рассказывают о ходе первой экспедиции к Северному полюсу. В 1892 году Фритьоф Нансен и его товарищи на судне "Фрам" отправились к самой северной точке планеты. Недавно фотографии экспедиции стали доступны широкой публике.
Спуск «Фрама» 26 октября 1892 года на верфи в норвежском городке Ларвик стал настоящим праздником. Рассказывая историю корабля, Дейл О Клевер, автор истории экспедиции, говорит: «Нансен обратился к норвежскому конструктору и кораблестроителю Колину Арчеру с предложением сделать корабль с закругленным корпусом, чтобы его поднимало, а не раздавило давлением льда». «Фрам», длина которого составляла 39 метров, был «сконструирован так, чтобы быть как можно меньше и прочнее» и «был достаточно большим, чтобы нести провизию для двенадцати человек на пять или шесть лет». Три слоя дерева придавали корпусу дополнительную прочность. В книге Клевера отмечается, что двигателем корабля была паровая машина тройного расширения мощностью 220 лошадиных сил с тремя цилиндрами, которая потребляла 2,75 тонны угля за 24 часа при скорости около шести узлов. «Также были построены и доставлены в экспедицию два больших вельбота и вельбот с бензиновым двигателем», — рассказывает Клевер.
Провожаемая ликующей толпой, экспедиция на «Фраме» отправилась из Кристиании (современный Осло) 24 июня 1893 года, сделав четыре остановки в Норвегии - в Бергене, Тронхейме, Тромсё и Вардо, прежде чем прибыть в становище Хабарово в России. Его следующей остановкой был мыс Челюскин в России, после чего они еще некоторое время продолжали движение на восток. Затем экспедиция направилась на север и позволила кораблю застрять в дрейфующих льдах. На этом снимке показан момент, когда Нансен (на фото со шляпой в руке в центре справа) и команда, стоящие на борту «Фрама», прощались со зрителями в Бергене 2 июля 1893 года. Два дня, предшествовавшие этому моменту, были наполнены светскими событиями для команды исследователей - «вечеринки, музыка, концерты и танцы». «Некоторые члены экипажа особенно оценили лившееся рекой шампанское», - пишет Клевер.
Члены экипажа Ялмар Йохансен, Хенрик Греве Блессинг, Отто Свердруп и Скотт Хансен играют в карты на корабле в первую зиму плавания, пока судно, застрявшее в толще льда, дрейфовало от Новосибирских островов на запад в сторону Шпицбергена. «Первая зима прошла быстро. Научная работа была в приоритете, но общественная жизнь тоже была важна», — пишет Кловер, добавляя: «Карточные игры были самым популярным времяпрепровождением. Все игры велись под отдельный протокол, в который также записывали сплетни, шутки и лихие розыгрыши». В книге отмечается, что фотография была сделана, «когда на борту еще было пиво Ringnes Bock». Автор поясняет, что Нансен «боялся, что алкоголь может привести к проблемам на борту, но позаботился о том, чтобы было включено 3000 бутылок пива». Он добавляет: «К сожалению, в первую зиму бутылки замерзли и разбились, и много стекла пришлось выбросить за борт».
Фрам, запертый в паковых льдах, был снят в полдень 1 марта 1894 года самим Нансеном. Ялмар Йохансен, изображенный на переднем плане, записал в своем дневнике в тот день: «Сегодня утром меня сфотографировал Нансен, на заднем плане корабль. Он всех нас снимет, чтобы доказать вам , что, несмотря на полярную ночь, выглядим мы неплохо».
На этом снимке, сделанном в первую зиму экспедиции, члены экипажа Антон Амундсен, Педер Хендриксен, Ивар Могстад, Хенрик Греве Блессинг и Отто Свердруп возвращаются из лыжного похода. «Катание на лыжах было самой важной формой упражнений, и большинство участников по возможности катались на лыжах в одиночку или в группе», — говорит Клевер. Экспедиционные ездовые собаки были куплены в России: они были приобретены Нансеном, когда корабль пристал к ненецкому становищу Хабарово в июле 1893 года. В книге говорится, что Нансен был разочарован, увидев собак, так как «все, кроме четырех, были кастрированы». В книге поясняется: «Это было сделано потому, что обычно шлейка проходила между ног собак и часто вызывала травмы». Таким образом, план Нансена по увеличению популяции собак был серьезно затруднен».
Эта фотография сделана 6 апреля 1894 года. На ней Нансен, Скотт Хансен и Ялмар Йохансен наблюдают солнечное затмение с дрейфующих паковых льдов. Йохансен записал в своем дневнике в тот день: «Должно было произойти солнечное затмение, которое можно было увидеть с нашей долготы». Хансен работал до поздней ночи, чтобы рассчитать время затмения и его продолжительность. По его расчетам, оно должно было начаться в полдень, но для верности мы начали вести наблюдения заранее. Ради этого мы использовали самый большой астрономический бинокль и универсальный инструмент инструмент для измерения высоты небесного тела и его направления от наблюдателя».
На этой фотографии 1894 года Нансен с помощью Педера Хендриксена на заднем плане изучает температуру Северного Ледовитого океана на разных глубинах. В своем дневнике Ялмар Йохансен записал: «Каждый день в 12 часов проверяются температура и соленость морской воды».
На этом снимке, сделанном Хенриком Греве Блессингом, показаны члены экипажа, выстроившиеся в ряд на «параде» в честь Дня Конституции, национального праздника Норвегии, 17 мая 1895 года. Здесь не хватает двух человек — Нансен и Йохансен покинули корабль 26 февраля 1895 года, чтобы искать Северный полюс на собачьих упряжках и лыжах. Автор описывает празднование Дня Конституции как «светское событие» экспедиции, говоря: «Был организован ряд соревнований, победителям были обещаны щедрые призы, которые должны были быть вручены по возвращении в Норвегию». Делая запись об этом дне в своем дневнике, Отто Свердруп сказал: «Сегодня самый прекрасный день, который вы можете себе представить здесь, в Арктике... в восемь часов праздник начался музыкой и пушечным выстрелом. В 11 часов все собрались под знаменами и встали в процессию». Норвежский флаг, знамя «Фрама», знамя метеоролога и знамя инженера - вот флаги, которые подняты в кадре. Свердруп писал: «Бентсен играл на аккордеоне. Мы шли перед кораблем через ледяную гряду, где Хансен подготовил для этого случая дорожку до вершины большой ледяной торосы, где процессия остановилась, и я произнес речь». Дневниковая запись продолжается: «В двенадцать мы произвели много выстрелов из пушек».
Еще одна фотография с празднования Дня Конституции 17 мая 1895 года, на которой члены экипажа стреляют по мишеням. В дневнике Антона Амундсена поясняется: «Вчера мы закончили планирование нашего праздника. Была установлена стальная проволока, соединенная с колесом, к которому прикреплены стальные заяц, птица и муха в качестве мишеней для стрельбы из дробовиков». Он отметил, что в тот день «атмосфера была отличной».
Нансен с английским исследователем Фредериком Джорджем Джексоном на мысе Флора, полуострове на острове Нортбрук в российском архипелаге Земля Франца-Иосифа. В книге объясняется, как Джексон пришел на помощь Нансену после того, как в 1896 году произошла драма, чуть не стоившая Нансену жизни. Нансен и Ялмар Йохансен отделились от основной экспедиции и провели трудную зиму в импровизированной хижине на Земле Франца-Иосифа, после чего на каяке попытались вернуться на более гостеприимную территорию, чтобы в конечном итоге добраться до Норвегии. Но 12 июня морж напал на каяк Нансена, когда они вышли на льдину для наблюдения, и каяк уплыл со всем снаряжением и провизией. Нансен спас положение, прыгнув в холодную воду и поплыв за дрейфующими каяком. Потом он заметил Джексона. Позже Нансен записал в своем дневнике: «Никогда заброшенный ледяной лед не был свидетелем такой встречи». Они оставались с командой Джексона на мысе Флора почти два месяца, «наслаждаясь гостеприимством и обожанием англичан». В своем дневнике Нансен записал: «Несколько дней назад, спасаясь от смерти, я плавал в ледяной воде, подвергся нападению моржа, жил жизнью дикого человека… а теперь живу жизнью цивилизованного европейца, окруженного всем, что может дать цивилизация роскоши и благополучия, с изобилием воды, мыла, полотенец, чистых, мягких шерстяных полотенец, книг и всего того, чего мы жаждали целый год». Доставив провизию экипажу Джексона, корабль Джексона «Виндворд» вернулся в Норвегию с Нансеном и Йохансеном на борту и 13 августа достиг норвежского города Вардо. В тот же день «Фрам» вырвался из паковых льдов к северу от Шпицбергена, где был заперт два года и 11 месяцев. Фотография выше, кстати, сделанная на мысе Флора, на самом деле является реконструкцией момента встречи Нансена и Джексона, инсценированной всего несколько часов спустя после подлинной встречи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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