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Опубликованы новые фото первой экспедиции к Северному полюсу

Опубликованы новые фото первой экспедиции к Северному полюсу

Автор:
25 ноября 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Фритьоф Нансен   интересно   история   северный полюс   фото   фотоархив   фотофакты   экспедиция   
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Архивные фотографии, большинство из которых публикуются впервые, рассказывают о ходе первой экспедиции к Северному полюсу. В 1892 году Фритьоф Нансен и его товарищи на судне "Фрам" отправились к самой северной точке планеты. Недавно фотографии экспедиции стали доступны широкой публике.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фритьоф Нансен   интересно   история   северный полюс   фото   фотоархив   фотофакты   экспедиция   
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