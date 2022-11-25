Опубликованы новые фото первой экспедиции к Северному полюсу

Нансен с английским исследователем Фредериком Джорджем Джексоном на мысе Флора, полуострове на острове Нортбрук в российском архипелаге Земля Франца-Иосифа. В книге объясняется, как Джексон пришел на помощь Нансену после того, как в 1896 году произошла драма, чуть не стоившая Нансену жизни. Нансен и Ялмар Йохансен отделились от основной экспедиции и провели трудную зиму в импровизированной хижине на Земле Франца-Иосифа, после чего на каяке попытались вернуться на более гостеприимную территорию, чтобы в конечном итоге добраться до Норвегии. Но 12 июня морж напал на каяк Нансена, когда они вышли на льдину для наблюдения, и каяк уплыл со всем снаряжением и провизией. Нансен спас положение, прыгнув в холодную воду и поплыв за дрейфующими каяком. Потом он заметил Джексона. Позже Нансен записал в своем дневнике: «Никогда заброшенный ледяной лед не был свидетелем такой встречи». Они оставались с командой Джексона на мысе Флора почти два месяца, «наслаждаясь гостеприимством и обожанием англичан». В своем дневнике Нансен записал: «Несколько дней назад, спасаясь от смерти, я плавал в ледяной воде, подвергся нападению моржа, жил жизнью дикого человека… а теперь живу жизнью цивилизованного европейца, окруженного всем, что может дать цивилизация роскоши и благополучия, с изобилием воды, мыла, полотенец, чистых, мягких шерстяных полотенец, книг и всего того, чего мы жаждали целый год». Доставив провизию экипажу Джексона, корабль Джексона «Виндворд» вернулся в Норвегию с Нансеном и Йохансеном на борту и 13 августа достиг норвежского города Вардо. В тот же день «Фрам» вырвался из паковых льдов к северу от Шпицбергена, где был заперт два года и 11 месяцев. Фотография выше, кстати, сделанная на мысе Флора, на самом деле является реконструкцией момента встречи Нансена и Джексона, инсценированной всего несколько часов спустя после подлинной встречи.