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В Орловской области цыгане толпой напали на сельчан из-за замечания

В Орловской области цыгане толпой напали на сельчан из-за замечания

Автор:
19 апреля 2023 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижняя Лужна   видео   драка   орловская область   полиция   потасовка   ромалэ   уголовное дело   цыгане   
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В массовой драке со стороны цыган участвовали даже женщины и дети.

В деревне Нижняя Лужна Орловской области табор цыган напал на местных жителей. Драка произошла 17 апреля, и началась она из-за замечания, которое сделали сельчане. Недопонимание между ромалэ и местными давнее. Сельчане недовольны тем, что цыгане регулярно устраивают свалки, а после жгут мусор, хотя это строго запрещено из-за возможного распространения огня. Конечно, кочевой (а ныне - осёдлый) народ нигде не работает, и в нелегальном поселении, которое выросло само по себе, теперь зарегистрированы тысячи цыган.


Потасовка 17 апреля случилась после того, как лихому гонщику сделали замечание. Из-за его пассажей щебень летел в припаркованные автомобили и оставлял на них отметины. Золотозубый водитель обиделся на критику и позвал на помощь соплеменников. Те пришли с палками, ломами и камнями, и начался замес.



В результате, как сообщают СМИ, бойня обернулась серьезными последствиями: у двух участников драки - черепно-мозговые травмы, ещё двоим жителям, одна из которых – женщина, сломали руки. разнимать драку были направлены сначала обычные полицейские, после - спецназ.


Но местные жители боятся, что эта драка не последняя. Одни обращаются к администрации города и просят взять под контроль ситуацию.


В Орловском ОМВД сообщили, что два участника конфликта 17 апреля стали фигурантами уголовных дел по ч. 2 ст. 111 УК РФ и по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Успокоятся ли после этого цыгане и начнут соблюдать хотя бы минимальные правила жизни в социуме или продолжат жить как жили? Сельчане подозревают, что этот вопрос из разряда риторических.

Источник:

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Метки: Нижняя Лужна   видео   драка   орловская область   полиция   потасовка   ромалэ   уголовное дело   цыгане   
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21  комментарий
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8k
Том Сойер Час назад
А Томми уже давно про цыган всё сказал.....
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0
Ігор 4 минуты назад
Та ну, цыгане, напали? Ну не может же быть! Ну че бухтеть, потерпите!
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320
Вася Васильев 6 минут назад
С цыганьём бороться надо только при помощи огня.
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465
дмитрий 12 минут назад
в небо табору пора
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15k
_delphin_ Полчаса назад
Не думаю, что их можно социализировать. Но! У тов. Сталина было решение и оно работало.
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465
дмитрий Алексей 11 минут назад
толку от них? работать не любят.
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6k
Vladimir Полчаса назад
Решение проблемы есть в самом посте. Цыгане нарушают противопожарные правила, устраивают свалки и жгут мусор. Огонь может перейти на соседние строения. Короче, табор уходит в небо.
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−14
eric Полчаса назад
да властям будет пофиг - цыгане же им избираться не мешают
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Фотку с огнемётом выложите уже, искать лень....
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12k
Shtoppi Полчаса назад
теперь я точно знаю, почему неандертальцы вымерли. их более развитый вид, кроманьонцы - предки homo sapiens, поубивали всех, как тупиковую ветвь развития. этих кретинов ждет та же участь.
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20k
Valiko 42 минуты назад
Это и называется толерантностью - сначала не замечаешь нарыв, а потом хватаешься за голову, когда он стал гангреной. Устроить на этом месте тренировочный лагерь на мобилизованных и дело само собой разрешится.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
8k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Годами власти спокойно взирают на захват земель, на незаконное строительство, на незаконные врезки, а потом: "Ой, что такое? У нас межнациональных конфликтов нет! Это бытовой конфликт!"
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74k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Эти люди никогда не понимают по-хорошему...
Они понимают только грубую силу...
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465
дмитрий Доктор Джонс 7 минут назад
смысол у них один обмануть и украсть.купить герыча продать через детей
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13k
Kostick 47 минут назад
жаль сельчан. пока эта падаль там будет жить - будут проблемы. нечисть никогда не работает, только воруют, наркотой торгуют, да обманывают. только создание народной дружины, по закону, разумеется. и засыпать полицаев жалобами на все нарушения со стороны чумандрелл.
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6k
pilgrimnl Час назад
в румынию
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2k
Василий Афиногенов Час назад
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