В Орловской области цыгане толпой напали на сельчан из-за замечания

В результате, как сообщают СМИ, бойня обернулась серьезными последствиями: у двух участников драки - черепно-мозговые травмы, ещё двоим жителям, одна из которых – женщина, сломали руки. разнимать драку были направлены сначала обычные полицейские, после - спецназ.

Но местные жители боятся, что эта драка не последняя. Одни обращаются к администрации города и просят взять под контроль ситуацию.