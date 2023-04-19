В Орловской области цыгане толпой напали на сельчан из-за замечания

В массовой драке со стороны цыган участвовали даже женщины и дети.
В деревне Нижняя Лужна Орловской области табор цыган напал на местных жителей. Драка произошла 17 апреля, и началась она из-за замечания, которое сделали сельчане. Недопонимание между ромалэ и местными давнее. Сельчане недовольны тем, что цыгане регулярно устраивают свалки, а после жгут мусор, хотя это строго запрещено из-за возможного распространения огня. Конечно, кочевой (а ныне - осёдлый) народ нигде не работает, и в нелегальном поселении, которое выросло само по себе, теперь зарегистрированы тысячи цыган.
Потасовка 17 апреля случилась после того, как лихому гонщику сделали замечание. Из-за его пассажей щебень летел в припаркованные автомобили и оставлял на них отметины. Золотозубый водитель обиделся на критику и позвал на помощь соплеменников. Те пришли с палками, ломами и камнями, и начался замес.
Осторожно! Видео содержит сцены драки
Источник:
В результате, как сообщают СМИ, бойня обернулась серьезными последствиями: у двух участников драки - черепно-мозговые травмы, ещё двоим жителям, одна из которых – женщина, сломали руки. разнимать драку были направлены сначала обычные полицейские, после - спецназ.
Но местные жители боятся, что эта драка не последняя. Одни обращаются к администрации города и просят взять под контроль ситуацию.
В Орловском ОМВД сообщили, что два участника конфликта 17 апреля стали фигурантами уголовных дел по ч. 2 ст. 111 УК РФ и по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Успокоятся ли после этого цыгане и начнут соблюдать хотя бы минимальные правила жизни в социуме или продолжат жить как жили? Сельчане подозревают, что этот вопрос из разряда риторических.
Источник:
- Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов
- Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку
- В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды
- "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания
- Крымская цыганка сдала полиции ромалэ, собиравших сведения о российских военных
Они понимают только грубую силу...