Яблочко явно было лишним: в Сети появилось фото чека Лепса из паба, где он затеял драку

А вот с закуской Лепс поскромничал, заказав лишь яблочко. Глядишь, если бы поел чего-нибудь посущественнее, то, возможно, и не был столь агрессивным?





Пока же известно, что против артиста возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Сам Лепс этот инцидент никак не прокомментировал, хотя защитников в лице медийных персон нашёл.