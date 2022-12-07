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Яблочко явно было лишним: в Сети появилось фото чека Лепса из паба, где он затеял драку

Яблочко явно было лишним: в Сети появилось фото чека Лепса из паба, где он затеял драку

Автор:
07 декабря 2022 15:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бар   драка   лепс   паб   уголовное дело   чек   шоу бизнес   
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Судя по списку оплаченного спиртного, выпить Григорий не дурак!

Некоторое время назад у Григория Лепса случился нескучный день, в котором он и успел и дать концерт в Ледовом дворце, закончившийся бросанием микрофона, и подраться. Потасовка артиста с посетителем питейного заведения в Петербурге завершилась не слишком удачно: у оппонента певца оказался сломан нос, а Лепс стал фигурантом уголовного дела.


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После драки в соцсетях завирусился чек из того самого паба, в котором буянил Лепс. И хотя исполнитель на своих концертах поёт про «рюмку водки», среди выпитого в чеке значатся отнюдь не традиционные русские напитки. Судя по всему, к "беленькой" Григорий прибегает в крайних случаях, в другое же время предпочитает виски и пиво.


А вот с закуской Лепс поскромничал, заказав лишь яблочко. Глядишь, если бы поел чего-нибудь посущественнее, то, возможно, и не был столь агрессивным?


Пока же известно, что против артиста возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Сам Лепс этот инцидент никак не прокомментировал, хотя защитников в лице медийных персон нашёл.

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Метки: бар   драка   лепс   паб   уголовное дело   чек   шоу бизнес   
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50  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
А кто сказал, что пил он в одиночестве и чек только на то, что выпил/съел лично Григорий?
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1k
Росомаха 6 минут назад
Да молодца! Ни один олень не озвучил предысторию!!! А ,стопудово , кто то что то лишнее сказал! Мужчина, просто так , не пойдёт ва-банк!
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306
KE2646 10 минут назад
Странные нынче пошли господа артисты. Понятно, что у всех нервы, все устают. Но когда ты кумир миллионов- ты должен соответствовать своему званию, быть примером... Сейчас принято ругать западную культуру, а что может предложить наша Родина? Таких вот "Григориев"? Которые х@й положили на своего зрителя/ слушателя? Надо лишать наград и званий, ибо не.х@й разочаровывать народ. Что вообще за времена такие настали, с одной стороны п@дор@сы, с другой- синие драчуны, куды бечь- непонятно.
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20k
Сталкер 11 минут назад
Пересмотрел-перечитал чек и слева направо, и справа налево, и сверху вниз, и снизу вверх – никаких упоминаний и намёков на Лепса... Его чек, говорите?..
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682
сергей ремизов 12 минут назад
Дело то житейское. Перепил чел, с кем не бывает.
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866
max20 17 минут назад
С одной стороны, пьяный дед 60 лет. С другой стороны - с охраной. Охранник не особо прикладывался, скорее толкнул и добивать не дал, спецсредств не применял. Так что, честный спорт, считаю.
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49k
Сергей 17 минут назад
Нормальная тема - как только у кого то появляются бабки то он тут же начинает думать что бога за яйца схватил...
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6k
Copycat 17 минут назад
ну честно сказать, для лепса это совершенно нормальная ситуация, между нами мужиками говоря у многих наверняка такое было что сидел пил в баре и кто то решил до тебя доколупаться, а когда ты известный человек типа лепса то поводов доколупаться тут может быть уйма, начиная от того что песня твоя не понарвилась и кончая чем то вроде "а почему ты поддерживаешь СВО и ездил на донбас?"
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5k
Компьютер DELL монитором 18 минут назад
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59k
Парагвайский шпион 23 минуты назад
Он же на веществах. Ему алко - так... сок...
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14k
Алексей Полчаса назад
А чего видео не разместили, где Лепс, как "настоящий пацан", кинулся на добивочку?
Ссылка youtu.be
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8k
Борис Карабанов 39 минут назад
Бедные артисты. На закуску денежек не хватает. Пандемия подточила финансовое положение. Бутылка виски стоимостью около средней пенсии российского пенсионера.
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12k
? ? ? 39 минут назад
это его с полулитра так вштырило?
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−3
ruslan d 46 минут назад
Нормально он Лаговулина натрескал )
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7
Иван Сусанин 47 минут назад
а отравился печенькой
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54
Евгений Панкратов 48 минут назад
Музейный экспонат... Не стоит внимания!!
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5k
Leonid 50 минут назад
Автор, зря не гони на Григория Викторовича!!! В чеке три яблочка по 30г, а это уже 90г фруктов.
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52k
Олег 53 минуты назад
стопарик виски за 1000р...однако
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15k
Vital Idol 54 минуты назад
а, где две конфетки?!
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1k
Fiverknot 59 минут назад
Айнзидлер Вайсбир шикарное пшеничное нефильтрованное пиво) Отличный выбор. Лусше бы его пил, а не вискарь)
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40k
jonnyD Час назад
А взял бы плавленый сырок "Дружба" , и был бы как стекло !
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