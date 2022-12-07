Яблочко явно было лишним: в Сети появилось фото чека Лепса из паба, где он затеял драку

Судя по списку оплаченного спиртного, выпить Григорий не дурак!
Некоторое время назад у Григория Лепса случился нескучный день, в котором он и успел и дать концерт в Ледовом дворце, закончившийся бросанием микрофона, и подраться. Потасовка артиста с посетителем питейного заведения в Петербурге завершилась не слишком удачно: у оппонента певца оказался сломан нос, а Лепс стал фигурантом уголовного дела.
После драки в соцсетях завирусился чек из того самого паба, в котором буянил Лепс. И хотя исполнитель на своих концертах поёт про «рюмку водки», среди выпитого в чеке значатся отнюдь не традиционные русские напитки. Судя по всему, к "беленькой" Григорий прибегает в крайних случаях, в другое же время предпочитает виски и пиво.
А вот с закуской Лепс поскромничал, заказав лишь яблочко. Глядишь, если бы поел чего-нибудь посущественнее, то, возможно, и не был столь агрессивным?
Пока же известно, что против артиста возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Сам Лепс этот инцидент никак не прокомментировал, хотя защитников в лице медийных персон нашёл.
Источник:
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