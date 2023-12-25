В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшего им украсть телефон

Агрессивные ромалэ набросились на мужчину на выходе из магазина и жестоко отметелили его.
Группка цыган в возрасте от 16 до 20 лет зашли в магазин электроники в Уфе. Молодчикам приглянулся телефон, но, разумеется, покупать его они не собирались. А стащить не удалось - на их попытки обратил внимание посетитель магазина, который сделал парням замечание. Такого облома цыгане обидчику и набросились толпой на бедолагу, выместив на нём зло из-за неудавшейся кражи.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Инцидент сняли на видео и сообщили о случившемся в полицию. Сначала появилась информация о том, что шестерых подозреваемых доставили в ОВД для разбирательств. На них составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" (наказание - штраф в 1000 рублей), а пострадавшему выдали направление для прохождения комиссии по снятию побоев.
Через некоторое время по факту избиения возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ), которое взял под личный контроль А.Бастрыкин, который поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Интересно, без вмешательства Бастрыкина дело так и осталось бы мелким нарушением?
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по такой же схеме и чурки, и мигры, и пр. шваль мусарню себе в карман прикупила, а те как болванчики только башкой трясут на весь творимый беспредел и всего от них толку. им по ходу главное чтобы своя жопа была в тепле, а не остальных этим "неприкасаемым" положить с прибором.
А сколько стоит тех, кто решил, что это мелкое хулиганство? (Наверное очень дорого)
Ну вы всю лояльность в единое соберите, но даже raфно приносит больше пользы
Я бы в первую очередь проверил на вшивость именно их.
Тому, кто посчитал это мелким хулиганством?...