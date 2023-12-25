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В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшего им украсть телефон

В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшего им украсть телефон

Автор:
25 декабря 2023 11:44
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Видео   УФА   драка   полиция   толпа   уголовное дело   цыгане   
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Агрессивные ромалэ набросились на мужчину на выходе из магазина и жестоко отметелили его.

Группка цыган в возрасте от 16 до 20 лет зашли в магазин электроники в Уфе. Молодчикам приглянулся телефон, но, разумеется, покупать его они не собирались. А стащить не удалось - на их попытки обратил внимание посетитель магазина, который сделал парням замечание. Такого облома цыгане обидчику и набросились толпой на бедолагу, выместив на нём зло из-за неудавшейся кражи.

Инцидент сняли на видео и сообщили о случившемся в полицию. Сначала появилась информация о том, что шестерых подозреваемых доставили в ОВД для разбирательств. На них составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" (наказание - штраф в 1000 рублей), а пострадавшему выдали направление для прохождения комиссии по снятию побоев.


Через некоторое время по факту избиения возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ), которое взял под личный контроль А.Бастрыкин, который поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.


Интересно, без вмешательства Бастрыкина дело так и осталось бы мелким нарушением?

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Метки: Бастрыкин   Видео   УФА   драка   полиция   толпа   уголовное дело   цыгане   
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
alex 2 минуты назад
а почему ромалов никто не избил, пардон, не покалечил?
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76
SRGee 43 минуты назад
Просто Бастрыкин учит ментов как Павлов своих собак - прививает условный рефлекс - преступление против личности надо расследовать, а не пытаться замять за бабки в угоду этническим преступным группировкам
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360
Александр Мешков 44 минуты назад
Надо депортировать на историческую родину в Индию. При повторном нарушении в больших масштабах. Потом будет тихо. Вообще всех депортировать куда-нибудь на историческую родину. Оставить только наших сколько там у нас народов живет в России - говорят 195 народов вот их и оставить.
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20k
Shtoppi 53 минуты назад
зашибись как местные купленные мусора шустро цыгам мелкое хулиганство оформили и думали что подачку от табора отработали, но... видео увидели наверху и мразям не мытым уже светит статья, а то и не одна.
по такой же схеме и чурки, и мигры, и пр. шваль мусарню себе в карман прикупила, а те как болванчики только башкой трясут на весь творимый беспредел и всего от них толку. им по ходу главное чтобы своя жопа была в тепле, а не остальных этим "неприкасаемым" положить с прибором.
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94
CyraxMotorsport Час назад
Лагацкий,падла ленивая,проплаченная!!!Бастрыкин.так и будешь в ручном режиме работать...не смешно уже...
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1k
asd Час назад
То есть можно скинуться по 1тр рублей и пойти поколотить цыган?
А сколько стоит тех, кто решил, что это мелкое хулиганство? (Наверное очень дорого)
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153
Фрол asd 46 минут назад
Можно,но чувалы все приносят доход уряднику.Их опрвавдают сразу или помурыжат и всё равно выпустят,потому как они приведут десяток свидетелей,которые у них наркоту покупают, в свою защиту и неравнодушный гражданин России ,которого чувалы отбуцали,будет ещё и виноват в том,что оклеветал по пьяни людей и оскорбил их достоинство.
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60k
Олег Час назад
А бывает так, что цыганские посёлки выгорают из-за нарушений правил пожарной безопасности? Ну, типа курения в постели или обогреватель криво подключен
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2
Pуслан Час назад
цыган нужно отправить копать голыми руками лунку на Северный Ледовитый окиян в поисках рыбы.

Ну вы всю лояльность в единое соберите, но даже raфно приносит больше пользы
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10k
Алексей Час назад
Где они там постоянно какое то говно
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14k
кот базилий 2 часа назад
Тупые и люди - уровень мышления - абизиан.Сейчас плакать начнут - "варават нэ хатель , бить тожа не хатель"
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Есть всего лишь три национальности, рассуждая о которых, я мягко выхожу на 282. Удивительно! А вроде адекватный человек.
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130k
parallax 2 часа назад
Страна чудес. Чтобы наказать уголовников, требуеся вмешательство главы СК. А чем занимаются местные органы МВД?
Я бы в первую очередь проверил на вшивость именно их.
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153
Фрол parallax Полчаса назад
Очень странное не знание местечкового бытия.Ну просвещу поверхностно.Любой урядник,после года службы,знает в своём подопечном районе всех торчков,бухарей,барыг,домушников ну и точки выхода самогонки,которые приносят ему маленькие жизненные радости.
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7k
Горец Ю 2 часа назад
А не для подарка кое кому планировалась кража смартика?....
Тому, кто посчитал это мелким хулиганством?...
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6k
pinbalist 2 часа назад
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
где Томми????
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