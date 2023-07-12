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В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии

В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии

Автор:
12 июля 2023 22:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Видео   Екатерина Мизулина   Хилми Форкс   полиция   распространение порнографии   уголовное дело   шоу бизнес   
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Мальчик, который хочет выглядеть как девочка (но у него это плохо получается) стал фигурантом уголовного дела.


Блогер-трансгендер по кличке имени Хилми Форкс задержали по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Об этом рассказала Екатерина Мизулина в своём Телеграм-канале.


В конце января 2023 года после того, как против его подруги Даши Корейко было возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ, трансгендер уехал в Армению.


Однако потом Хилми зачем-то вернулся в Москву и даже успел устроить драку с посетителем ресторана "Вкусно - и точка".


Появление этого персонажа в столице возмутило Екатерину Мизулину, которая давно добивалась возбуждения уголовного дела против Хилми. Причин этого оказалось достаточно. В своем Телеграм-канале Мизулина рассказала, что получает кучу сообщений от подростков и их родителей с просьбой обратить внимание на Хилми.


Мизулина рассказала, что обращалась к Генпрокурору РФ и Министру внутренних дел с просьбой провести проверку и привлечь трансгендера к уголовной ответственности за распространение ЛГБТ-идей и порнографии. Однако вскоре получила отказ, чему была очень удивлена.



После этого постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было обжаловано и, наконец, сегодня как заявила Мизулина, справедливость восторжествовала.


Блогера-трансгендера задержали.В олтношении него следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде, а расследование уголовного дела продолжается.

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Метки: Ynews   Видео   Екатерина Мизулина   Хилми Форкс   полиция   распространение порнографии   уголовное дело   шоу бизнес   
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19  комментариев
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
НЕХ@Й
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ПРО
ЭТИХ
УРОДОВ
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1k
Kra 5 минут назад
ну, видимо, покровитель у нее/него какой-то высокопоставленный.
Поэтому и не боится, знает, что отмажут...
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675
Flint 14 минут назад
[мат] и точка!
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13k
Joker_MSK 17 минут назад
А кто отказал в возбуждении дела - своего признал?
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8k
soar Полчаса назад
Не надоело писать про этих?
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14k
Алексей Час назад
Посмотрел ролик - а при чем здесь Мизулина и состав 242 УК РФ?
Или имя мамочки добавляет + 20 к значимости очередной муклы перед Законом?
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15k
Shtoppi Час назад
спасибо за пост. поблевал перед сном.
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17k
Михаил Гривин Час назад
Этот петух Хилми выглядит, конечно, мерзко, даже хуже Мизулиной, но в разборках был явно убедительнее бородатого "бруталиста". Дерётся как-то по бабьи, но видно, что не очкует.
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36k
russger Час назад
Сколько бумажной писанины с этой уепашкой. Отправить лес валить и делов то
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
282
60
Анатолий 2 часа назад
Это ОНО.
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1k
Rom 2 часа назад
какой вонючий урод
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1k
ruslan d 2 часа назад
К удивлению не сыкло совсем и нарика не побоялся ...
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24
Элеонора Винидиктовна ruslan d Час назад
Мужик ага)))))))
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