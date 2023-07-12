В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии

В конце января 2023 года после того, как против его подруги Даши Корейко было возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ, трансгендер уехал в Армению.

Однако потом Хилми зачем-то вернулся в Москву и даже успел устроить драку с посетителем ресторана "Вкусно - и точка".