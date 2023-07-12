В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии

Мальчик, который хочет выглядеть как девочка (но у него это плохо получается) стал фигурантом уголовного дела.
Блогер-трансгендер по
кличке имени Хилми Форкс задержали по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Об этом рассказала Екатерина Мизулина в своём Телеграм-канале.
В конце января 2023 года после того, как против его подруги Даши Корейко было возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ, трансгендер уехал в Армению.
Однако потом Хилми зачем-то вернулся в Москву и даже успел устроить драку с посетителем ресторана "Вкусно - и точка".
Источник:
Появление этого персонажа в столице возмутило Екатерину Мизулину, которая давно добивалась возбуждения уголовного дела против Хилми. Причин этого оказалось достаточно. В своем Телеграм-канале Мизулина рассказала, что получает кучу сообщений от подростков и их родителей с просьбой обратить внимание на Хилми.
Мизулина рассказала, что обращалась к Генпрокурору РФ и Министру внутренних дел с просьбой провести проверку и привлечь трансгендера к уголовной ответственности за распространение ЛГБТ-идей и порнографии. Однако вскоре получила отказ, чему была очень удивлена.
После этого постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было обжаловано и, наконец, сегодня как заявила Мизулина, справедливость восторжествовала.
Блогера-трансгендера задержали.В олтношении него следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде, а расследование уголовного дела продолжается.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
ПИСАТЬ
ПРО
ЭТИХ
УРОДОВ
Поэтому и не боится, знает, что отмажут...
Или имя мамочки добавляет + 20 к значимости очередной муклы перед Законом?