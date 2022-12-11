Рядом со столицей Гватемалы активизировался вулкан Фуэго

Фуэго находится всего в 44 км от столицы Гватемалы и уже доставил немало хлопот местным жителям в июне 2018 года. Тогда погибло 190 человек и 256 пропали без вести.
Это извержение началось в ночь на 10 декабря.
Flujo piroclástico en dirección a las barrancas Las Lajas y El Jute visto desde la cámara FG12. Para más información consultar el boletín especial BEFGO No. 120-2022.— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) December 11, 2022
10 de diciembre de 2022.#INSIVUMEH, Desarrollo geocientífico para todos. #SomosINSIVUMEH #Guatemala pic.twitter.com/kU99SHAWRO
Вулкан беспокойны, шумный, мелкие извержения устраивает ежегодно с 2012 года. Местные жители к его "выходкам" давно привыкли, а вот туристы впечатляются.
Есть, кстати, забавная легенда о том, как испанские священники пытались "крестить" вулкан и дать ему приличное имя Катарина. Фуэго крещения не принял, и в ответ на святую воду выплюнул столб пепла и газа, перепугав священников до ужаса.
Сейчас за вулканом наблюдают специалисты и службы спасения. Дело в том, что в 2018 году вулкан не оставил времени на эвакуацию жителей, тогда погибло почти двести человек. В результате извержения образовался столб пепла высотой примерно 15 километров. Горячий пепел, камни и быстро движущиеся облака горячего газа и вулканического вещества уничтожили урожай, отрезал дороги и заблокировал несколько близлежащих деревень. По оценкам местных жителей, тогда погибло около 2000 человек.
Дело в том, что плотность населения рядом с вулканом достаточно большая. В районе 10 км проживает порядка 54000 человек, и более 1 миллиона в пределах 30 километров.
Источник:
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Ребята, вы думайте, как переводите, хоть немного думайте!
-"По оценкам местных жителей, тогда погибло около 2000 человек."-
видимо всех местных всё устраивает, нам тем паче нех"й париться.