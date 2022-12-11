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Рядом со столицей Гватемалы активизировался вулкан Фуэго

Рядом со столицей Гватемалы активизировался вулкан Фуэго

Автор:
11 декабря 2022 13:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Гватемала   Фуэго   видео   вулкан   вулкан Фуэго   извержение   
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Фуэго находится всего в 44 км от столицы Гватемалы и уже доставил немало хлопот местным жителям в июне 2018 года. Тогда погибло 190 человек и 256 пропали без вести.

Это извержение началось в ночь на 10 декабря.




Вулкан беспокойны, шумный, мелкие извержения устраивает ежегодно с 2012 года. Местные жители к его "выходкам" давно привыкли, а вот туристы впечатляются.


Есть, кстати, забавная легенда о том, как испанские священники пытались "крестить" вулкан и дать ему приличное имя Катарина. Фуэго крещения не принял, и в ответ на святую воду выплюнул столб пепла и газа, перепугав священников до ужаса.


Сейчас за вулканом наблюдают специалисты и службы спасения. Дело в том, что в 2018 году вулкан не оставил времени на эвакуацию жителей, тогда погибло почти двести человек. В результате извержения образовался столб пепла высотой примерно 15 километров. Горячий пепел, камни и быстро движущиеся облака горячего газа и вулканического вещества уничтожили урожай, отрезал дороги и заблокировал несколько близлежащих деревень. По оценкам местных жителей, тогда погибло около 2000 человек.


Дело в том, что плотность населения рядом с вулканом достаточно большая. В районе 10 км проживает порядка 54000 человек, и более 1 миллиона в пределах 30 километров.

Источник:

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Метки: Гватемала   Фуэго   видео   вулкан   вулкан Фуэго   извержение   
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4  комментария
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29k
Ashabad Час назад
190 человек погибших - это "много хлопот"?!
Ребята, вы думайте, как переводите, хоть немного думайте!
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59k
Опиум для народа 44 минуты назад
-"Местные жители к его "выходкам" давно привыкли, а вот туристы впечатляются."-
-"По оценкам местных жителей, тогда погибло около 2000 человек."-
видимо всех местных всё устраивает, нам тем паче нех"й париться.
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Alex 2 часа назад
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