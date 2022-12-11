Рядом со столицей Гватемалы активизировался вулкан Фуэго

Сейчас за вулканом наблюдают специалисты и службы спасения. Дело в том, что в 2018 году вулкан не оставил времени на эвакуацию жителей, тогда погибло почти двести человек. В результате извержения образовался столб пепла высотой примерно 15 километров. Горячий пепел, камни и быстро движущиеся облака горячего газа и вулканического вещества уничтожили урожай, отрезал дороги и заблокировал несколько близлежащих деревень. По оценкам местных жителей, тогда погибло около 2000 человек.