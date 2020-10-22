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После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом

После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 октября 2020 13:33
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   вулкан   извержение   интересное   камчатка   удивительное   фото   
836
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Природа может быть пугающей, удивительной и захватывающей. На камеры попало начало извержения вулкана на Камчатке. Высота пеплового выброса составила около 10 км. Ближайшие поселения накрыло пеплом.

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Метки: видео   вулкан   извержение   интересное   камчатка   удивительное   фото   
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12  комментариев
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1k
Росомаха 2 часа назад
А откуда на Камчатке леворукий Nissan Patrol?
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1k
Unknown 36 минут назад
Нужна срочная эвакуация. Вулканический пепел смертельно опасен. Попадая в легкие он цементируется, убивая человека!!!! А ядовитые газы при извержении тоже убивают всё живое вокруг. В общем, нужна срочная эвакуация всехкто там остался. В нормальных странах таа и делают. Сидя дома они не спасутся!!! Это может продолжатся месяцами!
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948
b0r 36 минут назад
Нам пока крупно везёт с вулканической активностью. А вот где-то 74 000 лет назад случился лютый пипец. И зовут его - извержение супер-вулкана Тоба (Индонезия).
>>Чтобы оценить масштабы катаклизма, достаточно сказать, что толщина отложений вулканического пепла, образовавшихся после извержения Тоба, в Малайзии достигает 9 метров, а в Индии – 6 метров.
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7k
ГородДомов 55 минут назад
вот и ответ почему рыба и другие морские животные погибли . перед извержением был выброс газов из земли .
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40k
Митрий Час назад
Ну надо же! Пепел - и из вулканов!
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1k
fraxinus Час назад
Накрыло? Накрыло когда как Везувий в 79-ом. А так - посыпало немножко.
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−12
im240 2 часа назад
ожидаем вопли либерды о том, что Путин засыпал пеплом Камчатку
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800
Сергей 2 часа назад
Зато вулканическая пыль самое лучшее органическое удобрение.
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11k
Yasen_Perec Сергей 2 часа назад
Это единственная польза.
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4k
Летучий Мыш Сергей 2 часа назад
А для лёгких очень фигово(((
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19k
предводитель дворянства! 2 часа назад
Патруль вообще огонь-автомобиль!
Патруль вообще огонь-автомобиль!
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16k
Марина 2 часа назад
Путина уже обвинили?
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