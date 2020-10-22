После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом

Природа может быть пугающей, удивительной и захватывающей. На камеры попало начало извержения вулкана на Камчатке. Высота пеплового выброса составила около 10 км. Ближайшие поселения накрыло пеплом.
Вулкан под названием Безымянный начал своё извержение утром 22 октября, сообщается на сайте Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Момент выброса пепла и начало извержения сняла камера видеонаблюдения на станции «Киришев». По сообщениям специалистов, высота пеплового выброса составила около 10 км.
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Перед началом извержения приборы зафиксировали сейсмическую активность такой силы, что землетрясения были заметны даже на фоне сильнейшего вулканического дрожания соседнего вулкана - Ключевского.
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Во время извержения двух вулканов, село Лазо и посёлок Атласово накрыло пеплом. Жителям населённых пунктов рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.
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>>Чтобы оценить масштабы катаклизма, достаточно сказать, что толщина отложений вулканического пепла, образовавшихся после извержения Тоба, в Малайзии достигает 9 метров, а в Индии – 6 метров.