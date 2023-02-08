В Японии произошло извержение вулкана

Проснулся один из самых активных вулканов.
Не успели пройти афтершоки от землетрясения на Ближнем Востоке, как на другой части света произошло извержения вулкана. Примечательно, что власти японской префектуры Кагосима, где произошло не самое приятное природное явление, не спешат проводить эвакуацию из прилегающих к вулкану посёлков. Люди там привыкшие — вулкан Сакурадзима считается самым активным в Японии, извержения которого происходят регулярно.
Источник:
Тем не менее метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности. Сейчас в районе Сакурадзимы действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Сообщается, что извержение произошло в одном из кратеров вулкана, который носит название Сева.
Источник:
К слову, после чудовищного землетрясения на юго-востоке Турции, унёсшего жизни более 8 тысяч человек (в том числе в Сирии), там можно ожидать извержения вулканов. Они также могут проснуться в Греции и даже в Закавказье. Об этом рассказал доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов.
«Дело в том, что у землетрясений и извержений вулканов примерно одни и те же причины: это движение вещества внутри Земли — перемещения и так далее. И вот эти перемещения вызывают и землетрясения, и извержения. Землетрясения и извержения приурочены примерно к одним и тем же районам Земли, потому что у них одна и та же причина
В Турции много вулканов, в островной Греции достаточно много — тот же Санторин достаточно вспомнить. Арарат — Закавказье. То есть там вулканический район, и вот эти движения способны их активизировать», — рассказал вулканолог.
Источник:
- Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана
- Японцев угостили новогодней едой из России и сняли их реакцию
- Японские вороны бросают орехи под колеса машин, чтобы их расколоть
- Рядом со столицей Гватемалы активизировался вулкан Фуэго
- После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом
А с 1030 по 1040 произошло много извержений и крупнейший землетрясений.