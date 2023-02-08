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В Японии произошло извержение вулкана

В Японии произошло извержение вулкана

Автор:
08 февраля 2023 12:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Сакурадзима   Япония   видео   вулкан   извержение   остров Косю   
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Проснулся один из самых активных вулканов.

Не успели пройти афтершоки от землетрясения на Ближнем Востоке, как на другой части света произошло извержения вулкана. Примечательно, что власти японской префектуры Кагосима, где произошло не самое приятное природное явление, не спешат проводить эвакуацию из прилегающих к вулкану посёлков. Люди там привыкшие — вулкан Сакурадзима считается самым активным в Японии, извержения которого происходят регулярно.

Тем не менее метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности. Сейчас в районе Сакурадзимы действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Сообщается, что извержение произошло в одном из кратеров вулкана, который носит название Сева.

К слову, после чудовищного землетрясения на юго-востоке Турции, унёсшего жизни более 8 тысяч человек (в том числе в Сирии), там можно ожидать извержения вулканов. Они также могут проснуться в Греции и даже в Закавказье. Об этом рассказал доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов.

«Дело в том, что у землетрясений и извержений вулканов примерно одни и те же причины: это движение вещества внутри Земли — перемещения и так далее. И вот эти перемещения вызывают и землетрясения, и извержения. Землетрясения и извержения приурочены примерно к одним и тем же районам Земли, потому что у них одна и та же причина

В Турции много вулканов, в островной Греции достаточно много — тот же Санторин достаточно вспомнить. Арарат — Закавказье. То есть там вулканический район, и вот эти движения способны их активизировать», — рассказал вулканолог.

Источник:

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Метки: Сакурадзима   Япония   видео   вулкан   извержение   остров Косю   
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21  комментарий
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1k
Alex Час назад
Ну давай, yellowstone, твоя очередь.
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4k
vasilykopkov 9 минут назад
Мне вот интересно, почему о риске продолжения вулканической активности предупреждают именно метеорологи...
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43k
Aleksandr 11 минут назад
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21k
BiZ 22 минуты назад
прыщик лопнул у планеты
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324
Кузнецов Алексей 23 минуты назад
ну вот "радость" а то в России из - за санкций вулканом нельзя извергаться
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5k
dchizh Полчаса назад
после сдвига тектонических плит, бахают самые активные вулканы, Япония походу только начало
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565
Легендарный В-ий Полчаса назад
спасется только тот, кто немедленно переведет мне 50000 руб. ну, в крайнем случае завтра, но тогда уже 100000. спешите
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1k
Веселый Пук Полчаса назад
А пеной монтажной вулканы запенить и всего делов то.
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8k
Влад 41 минуту назад
японии скоро не будет
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8k
KonstantinLeirov 42 минуты назад
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
Планета "выдохнула" напругу тектонических плит в Турции...всё-взаимосвязано..
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25k
Serg2001 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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44k
Цыц тут у меня 56 минут назад
Господь решил, что хватит, пора этот мир в труху и делать новый. А мы предупреждали, что всякая педерастия до добра не доведёт...
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4k
satra 59 минут назад
Видимо вся литосфера пришла в движение. С учетом того, что вроде как магнитный полюс сильно быстро задвигался, а ядро Земли неподвижно.
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