В Японии произошло извержение вулкана

К слову, после чудовищного землетрясения на юго-востоке Турции, унёсшего жизни более 8 тысяч человек (в том числе в Сирии), там можно ожидать извержения вулканов. Они также могут проснуться в Греции и даже в Закавказье. Об этом рассказал доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов.



«Дело в том, что у землетрясений и извержений вулканов примерно одни и те же причины: это движение вещества внутри Земли — перемещения и так далее. И вот эти перемещения вызывают и землетрясения, и извержения. Землетрясения и извержения приурочены примерно к одним и тем же районам Земли, потому что у них одна и та же причина



В Турции много вулканов, в островной Греции достаточно много — тот же Санторин достаточно вспомнить. Арарат — Закавказье. То есть там вулканический район, и вот эти движения способны их активизировать», — рассказал вулканолог.