Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана

Местные жители держатся подальше от Ключевской сопки. И правильно делают. Зато приезжие ради эффектных кадров лезут в самое пекло, рискуя своими жизнями.
Извержение самого высокого в Евразии вулкана привлекло внимание многих туристов-экстремалов, которые ринулись на Камчатку в надежде запечатлеть это зрелище и пощекотать себе нервы. И в то время, как местные жители стараются держаться подальше от Ключевской сопки, приезжие гуляют там как у себя дома и буквально лезут в жерло со своими объективами. К счастью, пока никто не сварился...
Ключевская сопка постоянно проявляет активность - недавнее извержение началось в конце февраля.
На Камчатке продолжает извергаться Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан Евразии. На видео рождение нового конуса 🔥🔥🔥 #Камчатка #вулкан #Красоты_России https://t.co/gHjzZqVxSd @MID_RF pic.twitter.com/6NEBejbNRo— МИД РФ Камчатка (@MID_Kamchatka) March 9, 2021
И несмотря на то, что МЧС разослало экстренное предупреждение всем местным турфимам, люди продолжают прибывать на Камчатку. Сообщается, что опасность представляют не только лава, но и трещины, которые могут образовываться в леднике, грязевые потоки и вулканические газы.
Но кто не рискует, тот не жарит сосиски на лаве...
В результате извержения, 18 февраля на северо-западном склоне образовался побочный прорыв на вулкане, который состоит из двух параллельных трещин. Теперь он носит имя советского ученого-вулканолога Георгия Горшкова.
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Ключевской вулкан является одним из самых активных в мире. Его высота составляет почти 5 000 метров. Всего в 30 километрах от сопки находится поселок Ключи. Вулканологи опасаются, что потоки раскаленной лавы могут уничтожить дороги, ведущие к населенному пункту.
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Но опасно..