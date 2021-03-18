Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана

Извержение самого высокого в Евразии вулкана привлекло внимание многих туристов-экстремалов, которые ринулись на Камчатку в надежде запечатлеть это зрелище и пощекотать себе нервы. И в то время, как местные жители стараются держаться подальше от Ключевской сопки, приезжие гуляют там как у себя дома и буквально лезут в жерло со своими объективами. К счастью, пока никто не сварился...