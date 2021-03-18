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Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана

Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана (4 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2021 14:29
Сообщество : Путешествия
Метки: Ключевская Сопка   видео   вулкан   извержение   туристы   
687
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Местные жители держатся подальше от Ключевской сопки. И правильно делают. Зато приезжие ради эффектных кадров лезут в самое пекло, рискуя своими жизнями.

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Метки: Ключевская Сопка   видео   вулкан   извержение   туристы   
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Monher Час назад
Ребята! Снимаю шляпу...
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Владимир 12 минут назад
Премию Дарвина очень хотели, наверное, получить.
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Сергей Час назад
Круто!
Но опасно..
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Manul Час назад
да, действительно. звуки из жерла завораживают.
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