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Из-за активности вулкана Безымянного были изменены авиамаршруты

Из-за активности вулкана Безымянного были изменены авиамаршруты

Автор:
08 апреля 2023 15:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Безымянный   Камчака   видео   вулкан   извержение   пепел   самолеты   
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Есть на Камчатке один очень беспокойный вулкан, находится он в 40 км от ближайшего посёлка Ключи, и имя ему - Безымянный.

Высота его 2 тыс. 882 метров и он считается одним из самых активных вулканов в мире. И вот в последнюю неделю он практически каждый день напоминает о себе. Только за 7 апреля он четыре раза выпустил огромные столбы пепла. Самый высокий достигал 12 км в высоту.

"Пепловый шлейф распространился к юго-востоку от вулкана в сторону Камчатского залива", - говорится в сообщении от МЧС России по краю.

Росавиация, на всякий случай, рекомендовала изменить маршруты полётов над этим участком как для внутренних, так и для международных рейсов. Из-за Безымянного 23 маршрута из Китая, Индии и других южноазиатских регионов были перестроены.

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Метки: Безымянный   Камчака   видео   вулкан   извержение   пепел   самолеты   
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