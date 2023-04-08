Из-за активности вулкана Безымянного были изменены авиамаршруты

Есть на Камчатке один очень беспокойный вулкан, находится он в 40 км от ближайшего посёлка Ключи, и имя ему - Безымянный.
Высота его 2 тыс. 882 метров и он считается одним из самых активных вулканов в мире. И вот в последнюю неделю он практически каждый день напоминает о себе. Только за 7 апреля он четыре раза выпустил огромные столбы пепла. Самый высокий достигал 12 км в высоту.
"Пепловый шлейф распространился к юго-востоку от вулкана в сторону Камчатского залива", - говорится в сообщении от МЧС России по краю.
Росавиация, на всякий случай, рекомендовала изменить маршруты полётов над этим участком как для внутренних, так и для международных рейсов. Из-за Безымянного 23 маршрута из Китая, Индии и других южноазиатских регионов были перестроены.
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