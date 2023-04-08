Из-за активности вулкана Безымянного были изменены авиамаршруты

Высота его 2 тыс. 882 метров и он считается одним из самых активных вулканов в мире. И вот в последнюю неделю он практически каждый день напоминает о себе. Только за 7 апреля он четыре раза выпустил огромные столбы пепла. Самый высокий достигал 12 км в высоту.