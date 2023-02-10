В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг

Спасатели эвакуируют жителей из ближайших деревень.
Сегодня ночью на индонезийском острове Сиау начал извергаться вулкан Карангетанг. По сообщениям местного Центра вулканологии и геологических рисков, потоки лавы на расстояние полутора километров от жерла вулкана и попали в шесть близлежащих рек.
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Сообщается, что в радиусе 2,5 до 3,5 километров от вулкана действует запретная зона. Спасатели уже эвакуировали 70 жителей близлежащих деревень.
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Вчера, перед извержением Карангетанга, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло землетрясение магнитудой в 5,2 балла. Погибли четыре человека и ещё трое получили ранения, повреждения получили несколько офисных зданий, жилых домов и больница, сообщают местные СМИ.
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Примечательно, что Карангетанг проснулся спустя двое суток после извержения японского Сакурадзимы на острове Кюсю.
После землетрясения в Турции сейсмологи и вулканологи также не исключают новых извержений вулканов в Греции и на Ближнем Востоке.
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Перигей Луны в январе 2023 года - 21 января 2023 г., 23:56 мск, 356 570 км.
Так близко с 1030 года не приближалась.
Еще в 23 году будет 11 перигеев но уже не таких критичных.