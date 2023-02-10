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В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг

В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг

Автор:
10 февраля 2023 16:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Индонезия   Карангетанг   видео   вулкан   землетрясение   извержение   
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Спасатели эвакуируют жителей из ближайших деревень.

Сегодня ночью на индонезийском острове Сиау начал извергаться вулкан Карангетанг. По сообщениям местного Центра вулканологии и геологических рисков, потоки лавы на расстояние полутора километров от жерла вулкана и попали в шесть близлежащих рек.

Сообщается, что в радиусе 2,5 до 3,5 километров от вулкана действует запретная зона. Спасатели уже эвакуировали 70 жителей близлежащих деревень.

Вчера, перед извержением Карангетанга, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло землетрясение магнитудой в 5,2 балла. Погибли четыре человека и ещё трое получили ранения, повреждения получили несколько офисных зданий, жилых домов и больница, сообщают местные СМИ.

Примечательно, что Карангетанг проснулся спустя двое суток после извержения японского Сакурадзимы на острове Кюсю.

После землетрясения в Турции сейсмологи и вулканологи также не исключают новых извержений вулканов в Греции и на Ближнем Востоке.

Источник:

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Метки: Индонезия   Карангетанг   видео   вулкан   землетрясение   извержение   
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8  комментариев
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7k
vitenok 2 часа назад
Главное, чтобы никто не проговорился, что при этом выделяется т.н. парниковых газов в сотни раз больше, чем произвело человечество за всю историю своего существования.
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1k
Alex 24 минуты назад
Все ближе и ближе к Калифорнии.
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1k
Vladislav Grigorenko 51 минуту назад
Хорошо хоть не в Исландии опять. А то название снова никто бы выговорить не смог.
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pinbalist 2 часа назад
Да уж. 2023-й начал с места в карьер.
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