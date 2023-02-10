В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг

Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?

После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом

Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана

Рядом со столицей Гватемалы активизировался вулкан Фуэго

В Индонезии проснулся вулкан Левотоло: эвакуированы тысячи местных жителей

Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала