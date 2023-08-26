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Над мексиканским вулканом Попокатепетль вновь заметили неопознанные летающие объекты

Над мексиканским вулканом Попокатепетль вновь заметили неопознанные летающие объекты

Автор:
26 августа 2023 15:10
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Видео   Мексика   Попокатепетль   вулкан   извержение   нло   
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Ну, на летающие тарелки это явно не похоже.

Над излюбленным уфологами мексиканским вулканом Попокатепетль вновь заметили НЛО. На публикованных с камеры наблюдения за активностью извергающегося вулкана кадрах видно, как его жерла в одном направлении вылетает несколько десятков светящихся объектов. Официальных комментариев от учёных пока нет, поэтому пользователям Сети приходится спорить о природе этих объектов. Уфологам, разумеется, всё понятно без объяснений, а вот другие дискутируют: были ли это БПЛА, ракеты или выброс пород.

Попокатепетль — один из самых активных вулканов на планете. И выбросы пепла из него происходят так же часто, как и неопознанные летающие объекты замечают над ним.

У уфологов есть теория, что под вулканом находится база пришельцев, иначе как объяснить, что НЛО подлетают к жерлу Попокатепетля, создают прямо над ним портал и исчезают? В ролике ниже как раз показан и неопознанный летающий объект, и якобы портал над вулканом. Видео, очевидно, смонтировано. Но когда это смущало любителей сериала "Секретные материалы"?

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Метки: Видео   Мексика   Попокатепетль   вулкан   извержение   нло   
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9  комментариев
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410
thrashbox Час назад
Тут всё как раз просто и никакой конспирологии.
Народ прилетает к Попокатепетлю, чтобы помолиться Кетцальмигонкуганькоатльктенотчетлану - богу дикции и памяти.
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177
Александра С 6 минут назад
То база Зеленского. Азбукой морзе "звонят".
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4k
Alex 21 минуту назад
В век 4K телевидения, НЛО продолжают снимать на калькулятор
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6k
Wadim Полчаса назад
на летающие вилки похоже)
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26k
AzuveR Час назад
И как обычно снято на тапок.
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16k
Shtoppi Час назад
похоже на залп зенитной установки.
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