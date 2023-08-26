Над мексиканским вулканом Попокатепетль вновь заметили неопознанные летающие объекты

Над излюбленным уфологами мексиканским вулканом Попокатепетль вновь заметили НЛО. На публикованных с камеры наблюдения за активностью извергающегося вулкана кадрах видно, как его жерла в одном направлении вылетает несколько десятков светящихся объектов. Официальных комментариев от учёных пока нет, поэтому пользователям Сети приходится спорить о природе этих объектов. Уфологам, разумеется, всё понятно без объяснений, а вот другие дискутируют: были ли это БПЛА, ракеты или выброс пород.