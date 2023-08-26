Над мексиканским вулканом Попокатепетль вновь заметили неопознанные летающие объекты

Ну, на летающие тарелки это явно не похоже.
Над излюбленным уфологами мексиканским вулканом Попокатепетль вновь заметили НЛО. На публикованных с камеры наблюдения за активностью извергающегося вулкана кадрах видно, как его жерла в одном направлении вылетает несколько десятков светящихся объектов. Официальных комментариев от учёных пока нет, поэтому пользователям Сети приходится спорить о природе этих объектов. Уфологам, разумеется, всё понятно без объяснений, а вот другие дискутируют: были ли это БПЛА, ракеты или выброс пород.
Источник:
Попокатепетль — один из самых активных вулканов на планете. И выбросы пепла из него происходят так же часто, как и неопознанные летающие объекты замечают над ним.
Источник:
У уфологов есть теория, что под вулканом находится база пришельцев, иначе как объяснить, что НЛО подлетают к жерлу Попокатепетля, создают прямо над ним портал и исчезают? В ролике ниже как раз показан и неопознанный летающий объект, и якобы портал над вулканом. Видео, очевидно, смонтировано. Но когда это смущало любителей сериала "Секретные материалы"?
Источник:
Источник:
- После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом
- В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг
- Из-за активности вулкана Безымянного были изменены авиамаршруты
- Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана
- Рядом со столицей Гватемалы активизировался вулкан Фуэго
Народ прилетает к Попокатепетлю, чтобы помолиться Кетцальмигонкуганькоатльктенотчетлану - богу дикции и памяти.