Если вы взглянете на старинные статуи древнегреческих героев, богов и воинов, то сможете заметить, что очень часто они изображаю мужчин в идеальной (мускулистой) физической форме.
Абсолютным идеалом греческого солдата являлся гоплит — тяжеловооружённый пеший воин, вооруженный большим круглым щитом, ксифосом (коротким мечом), длинным копьём, наручами, поножами, коринфским шлемом и гиппотораксом (анатомической кирасой с глубоким рельефом, наиболее реалистично имитирующим форму мужского мускулистого тела).
Просто взгляните на сохранившийся до наших дней настоящий набор греческого гоплита: гелоторакс, поножи и шлем (на картинке ниже).
Этому набору доспехов более 2000 лет, сегодня он хранится в музее, но вы до сих пор можете увидеть на кирасе чёткие очертания мужского спортивного телосложения, cocкoв и четко очерченный пресс.
Но задумывались ли вы, зачем греческие воины имитировали мускулатуру на своих кирасах? В чём был смысл?
Древние греки разработали свои "мускулистые" доспехи, чтобы соответствовать «героической нaгoтe»
Героическая нaгoтa — схоластический термин, предполагающий изображение идеального oбнaжeнного тела, как аллегорию комплекса высших человеческих качеств, сопоставляя изображаемого с героями и богами древности. Для греков темных веков и позже героями были мужчины далекого прошлого, обладавшие богоподобными чертами и сами боги, на которых они могли бы стать похожими.
Величайшим из всех героев Греции был Геракл. Его историю рассказывают как минимум шесть известных римских и греческих поэтов, включая Овидия, Еврипида и Софокла. В рассказе поэта Аполлона фиванский пророк Тиресий говорит: «Геракл всегда будет главным героем всего человечества».
Для греков Геракл воплощал в себе всё, что они ценили больше всего, а именно мужество, физическую силу и уверенность. Согласно мифам, только две вещи могли одолеть Геракла: сверхъестественные силы и его собственная вина.
Именно поэтому величайшие герои Древней Греции считали себя потомками самого Геракла. Например, величайший полководец в истории, Александр Македонский по отцовской линии считал себя потомком самого Геракла и люди искренне верили в это.
Для греков было чрезвычайно важно иметь физически развитое тело, а физическая подготовка была необходима для улучшения внешнего вида, подготовки к вoйнe и поддержания хорошего здоровья в старости.
Над входом в маленькую палестру — гимнастическую школу борьбы — в Древней Греции красовалась короткая фраза: разденься или отступи.
В возрасте 12 лет древнегреческие мальчики начинали обучение в гимнасиях простых квадратных площадках для физических упражнений, происходящих от древнегреческого слова «гумнос», означающего «неодетый».
Вход в гимнасий был возможен только для мужчин, а тренироваться и соревноваться они могли только oбнaжeнными.
Древнегреческие философы были уверены, что такая практика с детства приучала будущих мужчин к эстетическому восприятию мускулистого мужского тела, что также являлось данью уважения богам.
Гордость за своё спортивное тело отделяла элиту от простолюдинов, мужчин от женщин, а греков от иностранцев. Проще говоря, «визуализированная физическая мощь в реальной жизни была важным направлением для элитарной мужской греческой идентичности», — пишет Джилл Берк в книге «Oбнаженная нaтyрa итальянского Возрождения».
Так почему греки имитировали мускулатуру на доспехах?
Древний историк Фукидид упоминает то, что кираса бронзового гоплита в бою неотделима от него самого. Другими словами в момент сражений доспех греческого воина является его настоящим телом, а его копьё или меч — продолжением его руки. Нечто похожее можно найти и во многих произведений спартанских поэтов, вроде Алкмана и Тиртея.
Грекам было важно, какое впечатление на врагов могли произвести их воины — они были облачены не просто в бронзовые мускулистые кирасы. На самом деле, со стороны казалось, что сами гоплиты были сделаны из бронзы и тем самым устрашали врагов.
- Но конечно вся эта устрашающая и очень эффектная броня была доступна далеко не всем солдатам. На поле боя вы могли блистать, напоминая греческих богов и героев, только если у вас были деньги.
В конце VI века до н. э. в Афинах был принят закон, согласно которому вoины на Саламине должны были обеспечивать себя доспехами стоимостью 30 драхм. Данная сумма равнялась месячному доходу ремесленника того времени. При этом дорогое оружие обычно передавалось от отца к сыну.
Проще говоря, такие доспехи были исключительно для богатых или опытных вoинов (которые получили спонсирование от своего полководца или правителя за выдающиеся спортивные достижения или искусное обращение оружием). Все остальные и обычные coлдаты на поле боя шли в льняных туниках, вооруженные копьями, шлемами и щитом.
Один древний историк пишет о полководце, который вооружал свои войска всего одной кирасой на каждые 10 солдат. Это подтверждается археологическими свидетельствами, которые современные учёные находят при раскопках, где происходили древние сражения. «Шлемов при раскопках находят примерно в 10 раз больше, чем кирас», — говорит историк Ван Вис.
Позднее и в Древнем Риме появились свои версии мускулистых кирас, которые также были частью «униформы» высокопоставленных римских офицеров в Республиканскую и большую часть эпохи принципата.
Поэтому, как вы могли понять, мускулистые кирасы у древних греков существовали для вдохновляющего элемента — они предназначались для подготовки как солдата, так и его врага к эпической битве, а самого солдата заставляли поверить в то, что на поле битвы он един со своей броней, а своей доблестью равен героям прошлого и могучим богам.
Источник:
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"...вoины на Саламине должны были обеспечивать себя доспехами стоимостью 30 драхм. Данная сумма равнялась месячному доходу ремесленника того времени".
"Проще говоря, такие доспехи были исключительно для богатых или опытных вoинов..."
То есть все ремесленники считались богачами?