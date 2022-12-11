С какой целью древние греки имитировали мускулатуру и пресс на своих кирасах?

Героическая нaгoтa — схоластический термин, предполагающий изображение идеального oбнaжeнного тела, как аллегорию комплекса высших человеческих качеств, сопоставляя изображаемого с героями и богами древности. Для греков темных веков и позже героями были мужчины далекого прошлого, обладавшие богоподобными чертами и сами боги, на которых они могли бы стать похожими.

Величайшим из всех героев Греции был Геракл. Его историю рассказывают как минимум шесть известных римских и греческих поэтов, включая Овидия, Еврипида и Софокла. В рассказе поэта Аполлона фиванский пророк Тиресий говорит: «Геракл всегда будет главным героем всего человечества».

Для греков Геракл воплощал в себе всё, что они ценили больше всего, а именно мужество, физическую силу и уверенность. Согласно мифам, только две вещи могли одолеть Геракла: сверхъестественные силы и его собственная вина.

Именно поэтому величайшие герои Древней Греции считали себя потомками самого Геракла. Например, величайший полководец в истории, Александр Македонский по отцовской линии считал себя потомком самого Геракла и люди искренне верили в это.

Для греков было чрезвычайно важно иметь физически развитое тело, а физическая подготовка была необходима для улучшения внешнего вида, подготовки к вoйнe и поддержания хорошего здоровья в старости.

Над входом в маленькую палестру — гимнастическую школу борьбы — в Древней Греции красовалась короткая фраза: разденься или отступи.