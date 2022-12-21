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Опасная профессия: как курьер по доставке еды изобрёл бронежилеты нового типа

Опасная профессия: как курьер по доставке еды изобрёл бронежилеты нового типа

Автор:
21 декабря 2022 10:11
Сообщество : Факты
Метки: Бронежилет   Ричард Дэвис   изобретение   интересно   курьер   познавательно   факты   фото   
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Курьер по доставке еды – весьма опасная профессия. В этом в свое время убедился Ричард Дэвис, ветеран Второй мировой войны, ставший владельцем пиццерии и лично привозивший продукцию своего заведения клиентам.

Дело было в 1969 году в Детройте. Подъехав по указанному адресу, Дэвис постучал в дверь. На улице было темно, да и голос, пригласивший пройти внутрь, прозвучал как-то подозрительно. Город уже тогда был одним из самых опасных в США, поэтому Дэвис на всякий случай достал револьвер. В помещении его встретили трое, один с пистолетом. Не став ждать, когда выстрелят в него, ветеран открыл огонь. Он ранил всех «любителей пиццы», но и сам получил пару пуль.

Лежа в больнице, Дэвис размышлял об угрозах, с которыми сталкиваются люди гораздо более опасных профессий. И пришел к выводу, что им очень пригодилась бы защитная одежда, способная остановить пули – вроде тех, из-за которых он оказался на больничной койке.

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Бронежилеты к тому времени уже существовали. Их использовали американские солдаты, воевавшие в Корее и Вьетнаме. Однако ни у полицейских, ни у, тем более, гражданских лиц никакого выбора в этом отношении не было. Военные образцы, к слову, не отличались практичностью. Они были тяжелыми, громоздкими и плохо защищали от «высокоскоростных снарядов», в том числе осколков. Их основой были обычные стальные пластины, которые при всем желании невозможно было облегчить.

Оправившись от ранений, Дэвис начал претворять свой план в жизнь. Его целью было создание средства личной защиты от маломощного стрелкового оружия. Дополнительным побудительным мотивом для изобретателя стала серия нападений на сотрудников правоохранительных органов с применением дешевых пистолетов, многие из которых продавались со скидками в оружейных магазинах.

Решение использовать в качестве основного элемента защиты ткань выглядит парадоксальным, однако оно оказалось очень элегантным, где-то даже на грани гениальности. Ричард Дэвис сделал выбор в пользу кевлара.

Изобретателем, разработавшим кевлар, была женщина по имени Стефани Кволек, работавшая на компанию «DuPont». В 1964 году она создала «термостойкое пара-арамидное синтетическое волокно», которое было призвано заменить сталь в гоночных шинах.

Кевлар можно изготовить в форме нитей или листов, после чего скомпоновать во что угодно. Между цепями этого полимера возникает водородная связь, которая повышает жесткость. Предел прочности кевлара в десять раз больше, чем у стали.

Кевлар позволил Дэвису создать прототип бронежилета с прямоугольными задней и передней вставками, который останавливал револьверные и пистолетные пули.

В 1970 году Ричард Дэвис основал компанию «Second Chance» (пер. Второй шанс), выпускающую бронежилеты нового типа. С этого же момента изобретателю пришлось заняться и самым трудным делом своей насыщенной приключениями жизни – рекламой. Ответственным представителям полиции его детище не нравилось. Оно казалось слишком тонким и ненадежным. По всей видимости, они представляли бронежилет чем-то вроде куска стали, снятого с танка. Точно такое же пренебрежение демонстрировали другие потенциальные клиенты.

Чтобы убедить потенциальных покупателей, Дэвис стал устраивать показательные презентации своего товара. Он привязывал бронежилет к куску глины, после чего стрелял в него. Кевлар останавливал пули, но на «подложке» оставались вмятины, которые смущали присутствующих. Они боялись, что снаряд сломает ребра, разорвет сердце или продавит кости грудной клетки. В конечном итоге изобретателю пришлось показывать все на живом человеке – на самом себе.

В 1972 году Ричард Дэвис впервые выстрелил в себя из пистолета 38-го калибра. Дабы показать, что оружие заряжено не холостыми патронами, он тут же расстрелял несколько кеглей для боулинга. В одном из поздних интервью изобретатель сообщил, что всего на подобных презентациях ему пришлось выстрелить в себя более 200 раз.

Со временем продукция «Second Chance» получила признание, ассортимент расширили и усовершенствовали. Дэвис возглавлял компанию в течение 32 лет, заработав множество наград и почестей. В 2005 году он продал свое детище за 45 миллионов долларов компании «Armor Holdings, Inc.».

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Метки: Бронежилет   Ричард Дэвис   изобретение   интересно   курьер   познавательно   факты   фото   
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Kostick 2 часа назад
тю, я то думал коробка будет с железякой.
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Хухрмухр 17 минут назад
Дело было в 1969 году в Детройте. Подъехав по указанному адресу, Дэвис постучал в дверь. На улице было темно, да и голос, пригласивший пройти внутрь, прозвучал как-то подозрительно. Город уже тогда был одним из самых опасных в США, поэтому Дэвис на всякий случай достал револьвер. В помещении его встретили трое, один с пистолетом. Не став ждать, когда выстрелят в него, ветеран открыл огонь. Он ранил всех «любителей пиццы», но и сам получил пару пуль.
--------------
Я что то не понял,они хотели пиццу бесплатно пожрать?
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4k
vasilykopkov 49 минут назад
Пуля, выпущенная из ТТ такой жилет прошивает со 100 метров.
За это его в своё время любили Триады и Якудза...
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78
Mountain Fox vasilykopkov 15 минут назад
А пуля АК вообще пробивает рельс. Вдоль. Поэтому все бандиты, полицейские и армии мира вооружены только ТТ и АК, чтобы у противника не было ни единого шанса.
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78
Mountain Fox vasilykopkov 12 минут назад
Еще забыл про ртутную финку сказать - та вообще с ползамаха броники навылет прошивает.
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