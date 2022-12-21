Опасная профессия: как курьер по доставке еды изобрёл бронежилеты нового типа

Бронежилеты к тому времени уже существовали. Их использовали американские солдаты, воевавшие в Корее и Вьетнаме. Однако ни у полицейских, ни у, тем более, гражданских лиц никакого выбора в этом отношении не было. Военные образцы, к слову, не отличались практичностью. Они были тяжелыми, громоздкими и плохо защищали от «высокоскоростных снарядов», в том числе осколков. Их основой были обычные стальные пластины, которые при всем желании невозможно было облегчить.

Оправившись от ранений, Дэвис начал претворять свой план в жизнь. Его целью было создание средства личной защиты от маломощного стрелкового оружия. Дополнительным побудительным мотивом для изобретателя стала серия нападений на сотрудников правоохранительных органов с применением дешевых пистолетов, многие из которых продавались со скидками в оружейных магазинах.

Решение использовать в качестве основного элемента защиты ткань выглядит парадоксальным, однако оно оказалось очень элегантным, где-то даже на грани гениальности. Ричард Дэвис сделал выбор в пользу кевлара.