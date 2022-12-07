Почему монголы пишут кириллицей?

Однако в 1920-е годы Монголия стала социалистическим государством, - вторым кстати, после нашей России. И начала стараться следовать во всем большому старшему брату - СССР. А потому в 1941-м году монголы в Монголии начали переход на кириллицу. И завершили его к началу 1950-х.

Тем более, что старомонгольское письмо к которому времени сильно устарело и уже не подходило для изменившегося за 700 лет живого языка. Чтоб писать монгольской письменностью требовалось по сути изучать речь времен Чингиз-Хана! А еще и строчки тут пишутся сверху вниз - мол, так вечно сидящим на конях монгольским воинам удобнее было читать свитки с письменами! Плюс письменность весьма декоративная, затейливая- вот так причудливо могут записи выглядеть старомонгольским письмом: