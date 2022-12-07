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Почему монголы пишут кириллицей?

Почему монголы пишут кириллицей?

Автор:
07 декабря 2022 09:33
Сообщество : Факты
Метки: интересно   кириллица   монголы   познавательно   факты   фото   язык   
444
7

Почему же столь далекий от славян монгольский народ пользуется именно славянским письмом? Неужели Кирилл и Мефодий сюда некогда добрались по степям, пройдя тысячи километров, сбив ноги в кровь? Вовсе нет!

Смотрю на акции протестов нынче в Монголии. На плакатах там политические требования внезапно написаны нашей с вами родной кириллицей!

×
×

Сейчас объясню.

На самом деле, у монголов имелось веками вполне свое письмо, что, по одной из версий, создано было примерно в эру Чингиз-хана. По преданию, придумал этот алфавит по заказу самого великого кагана найманский писец Тататунга.

Однако в 1920-е годы Монголия стала социалистическим государством, - вторым кстати, после нашей России. И начала стараться следовать во всем большому старшему брату - СССР. А потому в 1941-м году монголы в Монголии начали переход на кириллицу. И завершили его к началу 1950-х.

Тем более, что старомонгольское письмо к которому времени сильно устарело и уже не подходило для изменившегося за 700 лет живого языка. Чтоб писать монгольской письменностью требовалось по сути изучать речь времен Чингиз-Хана! А еще и строчки тут пишутся сверху вниз - мол, так вечно сидящим на конях монгольским воинам удобнее было читать свитки с письменами! Плюс письменность весьма декоративная, затейливая- вот так причудливо могут записи выглядеть старомонгольским письмом:

Попробуй-ка тут разбери что-то!

В общем, монголы мудро сочли, что проще новую письменность ввести, чем старую реформировать.

Так что, если окажетесь Монголии то увидите повсюду именно вывески кириллицей. Ничего понятное дело, без знания монгольского там не поймете. Однако родные буквы явно душу на чужбине согреют!

Интересно, что в отличие от многих других народов мира, что спешно отказываются от кириллицы в угоду латинице, монголы славянской письменностью крайне довольны. Считают ее крайне удобной: не нужно никаких подстрочных-надстрочных знаков, достаточно лишь двух дополнительных букв: Ү и Ө.

Потому монголы уходить от кириллицы в обозримом будущем не намерены. Тем более, что никаких тесных отношений с народами, пишущими латиницей, монголы не имели.

И да, монголы, что живут за пределами Монголии (и России), например в Китае, все же не только кириллицей пользуются. А пишут как раз тем самым старомонгольским письмо. Или даже китайскими иероглифами.

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Метки: интересно   кириллица   монголы   познавательно   факты   фото   язык   
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7  комментариев
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15k
куджо 10 минут назад
Вьетнамцы тоже перешли на латиницу кстати под гнетом французов. Но Транскрипция такая, что фиг поймешь Nha Trang - Нячанг... и тд и тп
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29k
Ashabad 17 секунд назад
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2k
Kariya Минуту назад
Кириллица для многих является синонимом русского. А это просто азбука. Для языка подходит? Отлично. Нет? Есть другие азбуки, много других азбук, там всегда найдется более подходящий, хотя основными являются сколько, всего четыре? Языки различные, какие-то синтетически-флективные, какие-то стали или всегда были аналитическими. Но есть такое понятие, как ведущий язык. Сейчас это английский. И ведущей является соответственно латиница. Те языки, которым она подходит, переходят на нее. Те, которым не подходит, но они все равно переходят на нее? Когда-нибудь вернутся к более подходящей, через протесты и маты по традиции. Или не вернутся и будут материться на сложности передачи языка сквозь письменность. Плавали, знаем. Немецкому, например, кириллица больше подходит, но еутся с латиницей. А своя азбука так давно забыта, что считай ее и не было.
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40k
Игорь 2 минуты назад
Слова "авто", "материал", "сантехник" и "пиво" вполне понятны и в переводе не нуждаются, о смысле остальных догадаться можно... Это в городе. А вот там, где заимствованных слов мало, там без знания языка будет туго.
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1k
Змей Горыныч 8 минут назад
Зато на украине уже истерика по поводу перехода на латинницу
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1k
bosayk 42 минуты назад
а еще Македония и Черногория, плюс болгары (не пойму братушки они нам все таки или уже не братушки))) плюс бывший совок это и кавказ и азия
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