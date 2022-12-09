Человек может впадать в спячку на несколько дней, недель, месяцев?

На дворе декабрь и на большей части России уже стоят холода, заметают метели, и кругом лежит снег. В Краснодарском крае снега ещё нет, но столбик термометра по ночам уже отпускается ниже нуля. Темнеет рано, рассветает поздно.
По утрам тяжело просыпаться под мелодию будильника и вылезать из тёплой кровати в то время, как солнце ещё не взошло, а потому за окном кромешная тьма. И в такие моменты я вспоминаю одну гипотезу, которую в 2020 году выдвинули учёные из Фракийского университета имени Демокрита в Греции и Мадридского университета имени Карла III в Испании.
Археологи проводили раскопки в пещере Сима-де-лос-Уэсос в Испании и обнаружили там огромное множество фрагментов костей и зубов, которые принадлежали неандертальцам, а так же более ранним видам людей. Территория археологического комплекса Сьерра-де-Атапуэрка уже давно известна пещерными стоянками древнего человека. А сама пещера Сима-де-лос-Уэсос является настоящей палеонтологической сокровищницей. Раскопки на территории археологического комплекса проводятся уже более 30 лет. А находки, которые были сделаны археологами, дали им повод выдвинуть одну очень интересную гипотезу.
Учёные исследовали состав костной ткани и обнаружили, что она подвергалась влиянию определённым температурным колебаниям. В определённый период рост костной ткани прерывался на несколько месяцев. Другими словами, у древних людей замедлялись метаболические процессы, что позволяло им выживать в экстремальных условиях с минимальными запасами пищи. Такое возможно во время длительного сна. Проще говоря, учёные пришли к выводу, что древние люди, чтобы пережить отсутствие еды и лютые морозы, на зиму впадали в спячку, точно так же, как это делают некоторые млекопитающие медведи, еноты, барсуки, лемуры, галаго.
Эта гипотеза кажется фантастической и не все учёные её поддерживают. Но исследования костной ткани у медведей, показало, что структура изменений такая же, как в обнаруженных костях древних людей. Кроме того, в пещере были найдены и останки многих животных, в том числе и медведя не вышедшего из спячки. Сравнение останков сделало гипотезу учёных более убедительной.
Учёные, которые не поддерживают данную гипотезу, приводят контраргументы. Они указывают на современных инуитов и саамов, которые в настоящее время живут в суровых условиях, тем не менее в спячку не впадают. Хотя, здесь причиной может являться жирная рыба и олений жир, которого у инуитов и саамов предостаточно. Эта пища обеспечивает их в зимний период необходимым количеством питательных веществ. В то же время у неандертальцев не было возможности добывать пищу в достаточном количестве, и потому их организм находил другой способ пережить неблагоприятные времена.
Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне уточняет, что медведи на самом деле в спячку не впадают. Их состояние напоминает состояние оцепенения. В то время как у человека в этом состоянии энергетические потребности мозга остались бы очень большими. И этого было бы проблемой для сохранения жизни.
Таким образом, споры в учёных кругах продолжаются. Как и исследования. Возможно скоро нас ждут новые открытия.
В настоящее время существует такое явление, как летаргический сон, который по-прежнему, остается одним из малоизученных и загадочных феноменов в психиатрии. Человек может пребывать в таком состоянии несколько дней, недель, месяцев и даже лет. Данный феномен является реакцией организма на стресс. Так может быть, он и достался нам от наших далёких предков?
А вы что думаете, могли ли люди впадать в длительную спячку?
Источник:
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