Человек может впадать в спячку на несколько дней, недель, месяцев?

Учёные, которые не поддерживают данную гипотезу, приводят контраргументы. Они указывают на современных инуитов и саамов, которые в настоящее время живут в суровых условиях, тем не менее в спячку не впадают. Хотя, здесь причиной может являться жирная рыба и олений жир, которого у инуитов и саамов предостаточно. Эта пища обеспечивает их в зимний период необходимым количеством питательных веществ. В то же время у неандертальцев не было возможности добывать пищу в достаточном количестве, и потому их организм находил другой способ пережить неблагоприятные времена.