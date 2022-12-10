Как в СССР нелегально записывали музыку на рентгеновских снимках

Тогда в стране появился уникальный музыкальный носитель - самодельные пластинки, сделанные из рентгеновских снимков. Их называли «записями на костях», «записями на ребрах» или просто «ребрами». Так подобно литературному самиздату в крупных городах СССР появился черный рынок самопальных пластинок.

Рынок на костях

Распространение «ребер» достигло своего пика в 1940-50-е годы, когда советская индустрия звукозаписи попала под полный контроль государственной цензуры. На привычных грампластинках можно было встретить песни народных артистов СССР, а вот любая другая не одобренная властью музыка считалась запретной, ее нельзя было легально записать.